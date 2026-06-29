2026年10月ペットに関する相談サービスの導入および商品改定について

第一アイペット損害保険株式会社

第一アイペット損害保険株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 執行役員社長：安田敦子 以下、当社）は、2026年10月1日より、新たにペットに関する相談サービス「うちの子動画で専門家相談」（サービス提供元：ペッツオーライ株式会社）を導入いたします。また、2026年10月2日にペット保険「うちの子ライト」の50％プランを発売するほか、保険料改定を含めた商品改定を実施いたします。

■背景

当社は「ペットと人とが共に健やかに暮らせる社会をつくる」という経営理念のもと、2024年度には

Brand Message「うちの子に一生の愛を」を制定いたしました。ペット保険によって、飼い主の皆さまの大切な家族であるペットの診療費のご負担を低減し、最適な治療を選択できるよう、充実したペット保険サービスの提供に努めております。その一環として、うちの子との日常の困りごとを気軽に相談できる利便性の高い相談サービス「うちの子動画で専門家相談」を新しく導入いたします。

また、商品改定においては「ペットの保険が当たり前の世の中にする」という当社のMissionを具現化すべく、多様なお客さまニーズにお応えし、商品プラン・価格の選択肢を増やすため「うちの子ライト」の50％プランを発売いたします。一方で、ペットを取り巻く社会環境等の変化、動物医療の先進・高度化や物価の上昇による医療費の高騰等を踏まえ、今後も安定的な保険金のお支払いを維持していくため、一部商品の保険料の見直しを含めた改定を実施することといたしました。

■「うちの子動画で専門家相談」の導入

2026年10月1日より、当社のペット保険にご加入いただいているすべてのご契約者さまを対象に、ペットに関する相談サービスとして新たに「うちの子動画で専門家相談」を導入いたします。本サービスは、何度でも無料でご相談いただけるサービスです。ご契約者さまマイページから専用バナーをタップするだけで、いつでもスムーズにサービスをご利用いただけます。

【サービスの特長】

Point１. 24時間365日いつでもWebから相談可能

深夜や早朝の急な体調不良から日常のちょっとしたお悩みまで、場所や時間を問わず、お手元のスマートフォンやパソコンからいつでも相談できます。

Point２. 多彩な「専門家」がお悩みに合わせてサポート

獣医師が病気や健康のご相談にお答えするのはもちろん、ドッグトレーナーやフード専門家が、しつけや食事選びなどといった日常の幅広いお悩みに多角的に対応します。

Point３. 「動画」で正確に伝わる、精度の高いアドバイス

言葉で説明しづらい症状や様子も、動画を添付することで専門家に正確に状況を伝えることができ、より的確なアドバイスを受けられます。

Point４. 5種類のペットに対応

犬、猫に加えて、うさぎ、フェレット、モルモットも対象となります*。

＊ペット保険「うちの子キュート」の対象動物であるハリネズミ、モモンガ、ハムスター、鳥、リス、ネズミ、トカゲ、カメ等につきましては、本相談サービスの対象外となりますので予めご了承ください。

※本サービスは、ペッツオーライ株式会社の獣医師等の専門家が、ユーザーから提供された情報に基づき「相談・アドバイス」を提供するものであり、確定的な診断や治療を行う「診療行為」ではありません。必要に応じて、かかりつけの動物病院をご受診ください。

■商品改定の概要

保険契約の補償開始日（保険期間の開始日）が2026年10月2日以降となるご契約*¹（継続契約も含む）より、以下のとおり改定いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46213/table/235_1_6675fba1af586316f1478173c7645833.jpg?v=202606291252 ]

＊1：対象となるお申込みの受付日は、お支払い方法やお申込み方法により異なります。口座振替の場合は9月1日以降、クレジットカード払いの場合は9月2日以降となります。なお、インターネットからお申込みの場合は、お支払い方法を問わず9月2日以降となります。

＊2：全商品とは、「うちの子プラス」「うちの子」「うちの子ライト」「うちの子キュート」を指します。「うちの子プラス」「うちの子キュート」は、ペットショップ代理店限定商品です。

■商品改定の詳細

（１）「うちの子ライト」50％プランの発売

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46213/table/235_2_d9b57af65ba60eb347723b11538f2284.jpg?v=202606291252 ]

現行の「うちの子ライト」は90％を補償するプランですが、これに加え50％を補償するプランを発売し、お客さまのプラン選択の幅を広げます。

・50％プランの保険料例

「うちの子ライト」：犬I・月払

※12歳以降は一律の保険料となります。

※今後の商品改定や保険料の見直し等により、保険料が変更となる場合があります。

「うちの子ライト」：猫・月払

※9歳以降は一律の保険料となります。

※今後の商品改定や保険料の見直し等により、保険料が変更となる場合があります。

・「うちの子ライト」50％プランの保険料の詳細については、こちら(https://www.ipet-ins.com/products/revision2026light/)をご参照ください。

（２）保険料の改定

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46213/table/235_3_a47fed7abfaf7f51c0e3229baa59c37d.jpg?v=202606291252 ]

今回の改定では、70％プラン、50％プランの1歳以上の犬を対象に保険料が引き上げとなります。なお、30％プランにご加入の場合や、ペットの種類が猫の場合は現行から変更はございません。

・改定する商品の保険料例

「うちの子」：犬A・月払

※12歳以降は一律の保険料となります。

※今後の商品改定や保険料の見直し等により、保険料が変更となる場合があります。

・「うちの子」の改定後の保険料の詳細については、こちら(https://www.ipet-ins.com/products/revision2026uchinoko/)をご参照ください。

（３）割引制度の改定

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/46213/table/235_4_179bfb3822757e322a8d9b38f0cb7fd4.jpg?v=202606291252 ]

現行の多頭割引制度は定率を割り引くものでしたが、複数契約にご加入するお客さまについて、割引額がより明確になるよう、定額を割り引く「複数契約割引制度」に改定いたします。既存のご契約については10月2日以降に更新を迎えるご契約から順次、切り替えてまいります。また、新たなご契約については、補償開始日が10月2日以降となるご契約から「複数契約割引制度」を適用いたします。なお、「複数契約割引制度」は、2件目以降のご契約から適用となります。1件目のご契約につきましても、次回更新時に複数のご契約がある場合は、その更新時から割引の対象となります。

・割引制度の改定内容

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/46213/table/235_5_a60450228e916ab999f0e24f736ebd32.jpg?v=202606291252 ]

（４）一部取扱いの変更および約款の改定

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/46213/table/235_6_fbb601885cca9b449a35854710d0e192.jpg?v=202606291252 ]

お客さまにとっての利便性や分かりやすさの向上等の観点から各種取扱の変更および「普通保険約款・特約」の見直しを実施いたしました。詳しくは、こちら(https://www.ipet-ins.com/products/agreement/)をご確認ください。

１.「通院」の取扱いの変更（オンライン診療等への対応）

獣医療動向の変化を踏まえ、オンライン診療および、獣医師の指示に基づき適正に行われる対象ペットの同伴を伴わないお薬の処方等を、新たに通院補償の対象といたします。この運用変更は、既存のご契約も含めて2026年10月2日以降の診療分から開始いたします。

※「うちの子ライト」については、通院に対する補償がありません。

２.対象ペットがお亡くなりになった際の失効に関する取扱いの変更（お手続きの簡素化）

対象ペットがお亡くなりになってご契約が失効（終了）する場合のお手続きについて、所定の条件を満たした場合は、お亡くなりになった日を証明する書類のご提出がなくとも、お亡くなりになった日に遡って失効（終了）とできるよう取扱いを変更いたします。このお取扱いは、既存のご契約も含めて、2026年10月2日以降のお申し出受付分から開始いたします。

３.約款の明確化・平明化等

お客さまにとってより分かりやすい約款となるよう、上記の取扱い変更の明確化や、主に「用語の説明」に関する規定について見直しを実施いたしました。

当社は、皆さまの「うちの子」への一生の愛を、確かな安心で守り続けてまいります。

第一アイペット損害保険株式会社

■会社概要

所 在 地 : 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント

設 立 : 2004年5月

代 表 者 : 代表取締役 執行役員社長 安田敦子

U R L : https://www.ipet-ins.com

Brand Message：うちの子に一生の愛を