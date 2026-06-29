「MAMBO（マンボ）」の新作盛り沢山！　夏キャンペーン「サマーマンボ 2026」の第2弾商品「サマーグッズコレクション」が6月29日（月）より販売開始

株式会社クラスカ

株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）は、オリジナルキャラクター「MAMBO（マンボ）」の夏にぴったりな新作商品を展開する恒例の夏キャンペーン「サマーマンボ 2026」の第2弾商品「サマーグッズコレクション」を、6月29日（月）より「CLASKA ONLINE SHOP」と実店舗「CLASKA Gallery & Shop "DO"」にて販売スタートします。

「MAMBO（マンボ）」について

「ビション・フリーゼ」という犬種がモチーフになったCLASKAのオリジナルキャラクター。イラストレーター 塩川いづみさんによる描き下ろしで2014年にデビュー。生活雑貨、アパレル、ぬいぐるみなど様々なジャンルのアイテムを展開中です。年齢を問わず沢山のお客さまに愛され、今年で12周年を迎えました。

▶商品一覧はこちら(https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1331888&sort=n)から。

▶MAMBO オフィシャル Instagram(https://www.instagram.com/mambo_club_official/)

塩川いづみ Izumi Shiokawa

イラストレーター。長野県生まれ。2006年多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。広告、書籍、雑誌、プロダクトのイラストレーションを中心に活動するほか、作品の展示発表も行う。対象の内面や背景に思いを巡らせて描かれる率直な表現が、幅広く好まれている。

夏をテーマに、ファッションアイテムから生活雑貨まで「MAMBO（マンボ）」の様々な新作アイテムをお届けする恒例の夏キャンペーン「サマーマンボ 2026」が、「CLASKA ONLINE SHOP(https://www.claskashop.com/)」と「CLASKA Gallery & Shop "DO"」各店舗で展開中です。

6月10日（水）に販売開始した第1弾商品「グラフィックTシャツコレクション(https://www.claskashop.com/?tid=5&mode=f1311)（全8種・各4,620円（税込）」に続き、6月29日（月）に第2弾商品「サマーグッズコレクション」を発売します。夏の食卓にピッタリなグラス、日々の暮らしで活躍するタオル、海やプールへのお出かけに便利なクリアバッグやクリアマルチケースなど、バラエティ豊かな商品をご用意しました。

「CLASKA ONLINE SHOP」では、「サマーマンボ 2026」の商品の魅力をご紹介する特集ページ(https://www.claskashop.com/?tid=5&mode=f1309&ph=a201accf342e7c7c656953e9b5461119)も公開中ですので、是非ご覧ください。

MAMBO 台付グラス / MAMBO DOT(https://www.claskashop.com/?pid=192220898) 2,640円（税込）

ジュースやお茶、アイスコーヒーはもちろん、ビアグラスとしても活躍する台つきグラス。さまざまな表情のMAMBOをドット柄にしてプリントしました。アイスクリームやフルーツを使ってオリジナルパフェをつくるのも一興。夏の食卓を賑やかに演出してくれる一品です。

素材：ガラス サイズ：直径6×高さ14.2cm 中身が入る部分の高さ11.8cm 満水容量285ml

MAMBO アイスクリームグラス / MAMBO DOT(https://www.claskashop.com/?pid=192219618) 2,640円（税込）

アイスクリームはもちろん、ヨーグルトやゼリー、プリンなどを盛り付けるのにおすすめのグラス。特別な日や来客時のおもてなしにも活躍します。箱付きなので、大切な方への夏のギフトとしても。

素材：ガラス サイズ：直径9×高さ8cm 中身が入る部分の高さ5cm 満水容量240ml

MAMBO フェイスタオル / SUMMER アイスクリーム(https://www.claskashop.com/?pid=192191143) 1,540円（税込）

表面がガーゼ、裏面がパイル素材のタオルにアイスに変身したMAMBOをプリント。フェイスタオルとして、プールや海へのお出かけする際のお供に、日々の暮らしの中で大活躍します。２種類のイラストをプリントしているので、その日の気分でお好きなイラストを表にしてお使いください。

素材：綿100% サイズ：約34×90cm

MAMBO フェイスタオル / SUMMER スイムスーツ・ビーチパラソル(https://www.claskashop.com/?pid=192192301) 1,540円（税込）素材：綿100% サイズ：約34×90cm

ビーチパラソルの下で寛ぐMAMBO、スイムスーツを着ておしゃれしたMAMBO&B.B.をプリントしたタオル。「MAMBO フェイスタオル / SUMMER アイスクリーム(https://www.claskashop.com/?pid=192191143)」の柄違いです。

MAMBO クリアマルチケースSUMMER ビーチパラソル(https://www.claskashop.com/?pid=192204769)／SUMMER スイムスーツ(https://www.claskashop.com/?pid=192205105)／SUMMER アイスクリーム(https://www.claskashop.com/?pid=192204490) 各1,100円（税込）

カード入れとしてはもちろん、イヤホンや鍵、お菓子などをコンパクトに収納できるクリアマルチケースです。水に強い素材なので、プールや海へのお出かけにもぴったり。付属しているカラビナでバッグやベルトループに取り付けることができます。絵柄は3種ご用意しました。

素材：ポリ塩化ビニル樹脂 サイズ：11.5×8×1.5cm

MAMBO クリアトート / SUMMER アイスクリーム(https://www.claskashop.com/?pid=192203973) 2,750円（税込）

涼しげな透明感と優れた防水機能を持った、夏に嬉しいクリアトートバッグ。水分に強い素材なので、雨の日のお出かけにも便利。プールへ、海へ、はたまた街へ。MAMBOと一緒に夏のお出かけをお楽しみください。

素材：ポリ塩化ビニル樹脂 サイズ：縦34.4×横31.2×マチ5cm 持ち手の長さ37cm

MAMBO ぬいぐるみバッグチャーム / 麦わら帽子(https://www.claskashop.com/?pid=192194762) 1,980円（税込）

大人気のぬいぐるみバッグチャームに、MAMBOが麦わら帽子をかぶった新作が登場しました。「お散歩に連れてって？」と首をかしげる、お座りポーズの MAMBO 。頭の上の茶色い麦わら帽子がお似合いです。ボールチェーンは取り外し可能なので、ちいさなぬいぐるみとしてお楽しみいただくことも可能です。

素材：ポリエステル サイズ：幅7×高さ12×奥行10.5cm ボールチェーンの長さ15cm

MAMBO キャンバストート/ SUMMER アイスクリーム(https://www.claskashop.com/?pid=192201781) 3,300円（税込）素材：綿100％ サイズ：縦36.4×横36.5×マチ11.2cm 持ち手の長さ55cm

普段のお出かけに、通勤・通学に、そしてサブバッグとして。様々な場面で大活躍するトートバッグ。マチがあるので、荷物が多い日にも安心です。大好評の新イラスト「アイスMAMBO」をプリントしました。

MAMBO 折り畳み傘 / 晴雨兼用（遮光）(https://www.claskashop.com/?pid=191535157) 4,180円（税込）

夏の必需品、晴雨兼用の折り畳み傘です。紫外線遮蔽率99.9％以上、裏側に PUコーティングを施しているため遮光率も99.9％以上と、夏の強い日差しの下でも安心してお使いいただけます。傘の表面にはさまざまなポーズのMAMBOをプリント。コンパクトに収納できるので、お出かけの際もかさばりません。

生地：ポリエステル100％（防水撥水加工） 裏：PUコーティング 骨：鉄 ハンドル：レザー （合皮） 紫外線遮蔽率：99.9％以上 遮光率：99.9％以上 折り畳み時の長さ： 28.5cm 広げた時の大きさ：76×88cm 袋の長さ：23cm 重さ：本体約176g 、ケース 5g

B.B. 刺繍キャップ 大人用(https://www.claskashop.com/?pid=192193486) 4,400円（税込）

MAMBO の抜け毛から生まれた、MAMBO のお友達「B.B.」を刺繍したキャップ。薄手で細畝のコーデュロイ素材に刺繍が映えます。シンプルなデザインなので洋服とのコーディネイトもしやすく、日々のお出かけで大活躍。汚れが気になる際は、ご自宅で手洗い可能です。カラーはホワイトとネイビーの2色をご用意しました。

素材：綿100％ サイズ：頭囲57.5cm（サイズ調整付き） 高さ11cm つばの長さ6cm「サマーマンボ 2026」でしか手に入らないノベルティも

「CLASKA ONLINE SHOP(https://www.claskashop.com/)」及び「CLASKA Gallery & Shop "DO"」各店舗にてMAMBO、B.B.関連商品をお買い物してくださった方へノベルティグッズをプレゼント中。夏に欠かせないうちわ、そして新作イラストを使った月替わり3種のステッカーをご用意しました。

※ノベルティ配布を行う店舗の詳細は、こちら(https://www.claskashop.com/?tid=5&mode=f1162)よりご確認ください。

※それぞれ数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

6月29日（月）～7月6日（月）まで、「CLASKA ONLINE SHOP(https://www.claskashop.com/)」で通常は1万円（税込）以上お買い上げで送料無料のところ、5000円（税込）以上で送料無料になるキャンペーンを開催中です。この機会に是非ご利用ください。