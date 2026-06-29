HACARUS、「2026 Japan-U.S. Innovation Awards Innovation Showcase」に選出

株式会社HACARUS

株式会社HACARUS（本社：京都市中京区、代表取締役CEO：染田貴志）は、Japan Society of Northern Californiaが主催し、Stanford U.S. - Asia Technology Management Centerと連携して運営する「2026 Japan - U.S. Innovation Awards Innovation Showcase」に選出されたことをお知らせします。

2026 Japan - U.S. Innovation Awards Innovation Showcaseは、日本の有望な新興技術を持つスタートアップを紹介するプログラムです。2026年は、ノミネート企業50社の中から5社が選出され、HACARUSは人工知能（AI）分野の企業として選ばれました。

選出企業は、2026年7月16日（木）に米国カリフォルニア州スタンフォード大学 Frances C. Arrillaga Alumni Centerで開催される「16th Japan - U.S. Innovation Awards Symposium」にて、各社の技術や事業内容を発表する予定です。同シンポジウムには、起業家、投資家、企業経営者、研究者、政策立案者などが参加し、日本とシリコンバレーにおけるテクノロジーとイノベーションの動向について議論が行われます。

2026年 Innovation Showcase の受賞企業は以下の通りです。

- HACARUS INC.（人工知能）- I Peace, Inc.（再生医療）- KORTUC INC.（がん治療）- OOKUMA DIAMOND DEVICE Co., Ltd.（先端半導体）- Pale Blue Inc.（宇宙技術）

また、同シンポジウムで発表される「2026 SunBridge-John Thomas Emerging Leaders」には、U.S. Emerging LeaderとしてAnthropic、Japan Emerging LeaderとしてSakana AIが選出されています。

■ アワードプログラムについて

「Japan - U.S. Innovation Awards Program」は、シリコンバレーと日本の間におけるイノベーションと協力を称える年次プログラムです。Japan Society of Northern Californiaが、Stanford U.S. - Asia Technology Management Centerと連携して運営しており、2026年で16回目を迎えます。

Innovation Showcaseでは、日本の革新的なスタートアップが選出され、米国の投資家、起業家、業界関係者に向けて技術や事業の可能性を紹介します。

■ HACARUS・代表取締役CEO 染田貴志のコメント

このたび、2026 Japan-U.S. Innovation Awards Innovation Showcase に選出いただいたことを大変光栄に思います。当社はこれまで、深刻化する労働力不足という課題に対し、ロボットやAIといった最新技術を活用し、ものづくり現場の自動化・省人化に取り組んでまいりました。フィジカルAI時代の到来により、当社がこれまで培ってきた技術と知見をさらに進化・発展させ、ものづくり現場における課題解決を加速させていきたいと考えています。今回の受賞を機に、北米地域の顧客やパートナーとの関係性を進展させ、より多くのお客様とともに未来の産業の基盤を築くための取り組みを推進してまいります。

■ シンポジウム概要

名称：16th Japan - U.S. Innovation Awards Symposium

日時：2026年7月16日（木）

会場：Frances C. Arrillaga Alumni Center, Stanford University

所在地：326 Galvez Street, Stanford, CA 94305

公式サイト：https://www.usjinnovate.org/

株式会社HACARUSについて

『未来を造る人に 次世代の「はかる」を』というミッションを掲げ、少ないデータで、抜本的な問題解決につなげる「AIソリューション」を提供しています。2014年の設立から数多くの企業の問題解決に貢献してきた経験と独自の技術力で、人の知見を資産化し、オペレーションの効率化・省人化を成功させます。データの取得から既存システムとの連携までを一貫して支援し、人間とAIが共存する未来の実現に取り組んでいます。



本社：京都府京都市中京区高宮町206 御池ビル8階

設立：2014年1月

代表取締役CEO：染田 貴志

URL：https://hacarus.com/ja/

取材・お問い合わせ：pr@hacarus.com（広報担当）