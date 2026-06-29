ビザスク、7/1-3 開催の「ものづくりワールド 東京」に出展

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される、「第38回 ものづくり ワールド [東京]」内の専門展、「第4回 製造業DX展 [東京]」に出展いたします。

＜展示会概要＞

開催日時 ：2026年7月1日（水）～3日（金） 10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト

主催 ：RX Japan合同会社

公式サイト：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

◆当社ブース：西展示棟 3Hall W19-9

◆出展の背景

当社は、新規事業開発、研究開発、DX推進、IT戦略立案など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて80万人超の知見データベースを活用した各種サービスを展開しています。

日本の製造業においては現在、スマート工場化やサプライチェーンの見直しといった製造業DXの推進に加え、自社の要素技術を活かした新規事業の創出が急務となっています。しかし、「導入予定のシステムのリアルな評判」や「他業界の現場ニーズ」といった情報は、デスクリサーチだけでは実態を掴むのが困難です。

本展示会では、設計・製造・生産技術・情報システムといったものづくりの現場を牽引する皆様に向け、一次情報を活用していかに効率よく「現場の真の課題」を捉え、変革のスピードを向上させるかをご紹介します。

◆出展内容：ビザスクinterviewのご紹介

「ビザスクinterview」は、190カ国・80万人超の知見データベースから、貴社の課題に合致するエキスパートに1時間からインタビューができるサービスです。

【ビザスクinterviewの3つの特長】

- 新規事業・新製品開発のための「用途探索」自社の保有技術を新たな業界へ展開する際、ターゲットとなる業界の現場担当者に直接ヒアリングし、リアルな課題やニーズを検証できます。- 製造業DX・スマート工場化の「失敗しない」情報収集EV・自動運転などの特定技術分野に精通した有識者や、海外市場の動向に詳しいエキスパートから、公開情報には載らない最新の現場感覚を収集できます。- 高精度なマッチング幅広い製造業のサプライチェーン網の中から、当社の専任スタッフが貴社の目的に合わせて最適なエキスパートを直接ご提案。アプローチが困難な層にもピンポイントで繋がります。

ーご相談の例ー

・自社センサー技術の医療・ロボット分野への展開に向け、現場ニーズを聞きたい

・スマート工場化やシステム刷新を主導した、他社PMのリアルな苦労談を聞きたい

・東南アジア・インドでの製造拠点設立や、現地サプライヤー開拓の実態を把握したい

・カーボンフットプリント（CFP）算定など、他社のサステナビリティ対応状況を知りたい

サービスの詳細はこちら：https://visasq.co.jp/service/interview

サービスに関してのお問い合わせはこちら：https://visasq.co.jp/contact

■株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。

「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を実現。大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の4社に1社において導入経験あり。

※複数部署での導入も1社扱い（2026年3月時点）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/

https://visasq.co.jp/