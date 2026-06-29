「街の写真館」をウェブ制作で支援。葛飾区亀有「ひらまめ写真館」のサイトを一新し、オーナーの想い伝える

株式会社アイテックプラス

ウェブ制作会社の株式会社アイテックプラス（所在地：茨城県水戸市、代表取締役：滝江 智）は、ひらまめ写真館合同会社（所在地：東京都葛飾区亀有、代表社員：小関 哲司）が運営する「ひらまめ写真館」のウェブサイトのリニューアルを手掛けました。

「街の写真館」のウェブ制作を50件近く手掛けたノウハウを生かし、「スマホ時代」だからこそ、「物語を丁寧に切り取る写真の魅力を伝えたい」とのオーナーの要望に応えました。色鮮やかな写真を配置したほか、クチコミを活用した信頼性の向上や、スタッフが更新しやすいサイト作りを意識しました。今後もウェブ制作を通して人の想いを伝え、集客力のアップをサポートして参ります。

ひらまめ写真館：https://hiramame-photo.com

ウェブサイトリニューアルの背景

写真館のウェブサイトでは、撮影メニューや料金などの情報掲載だけではなく、「どんな想いで写真を撮影しているのか」「どんな体験を提供しているのか」を伝えることが、お客様から選ばれる重要なポイントになります。

しかし、ひらまめ写真館では、これまで何度かウェブサイトの改善を行ってきたものの、

・写真館として大切にしている想いや魅力を十分に伝えきれていない

・撮影メニューが多く、情報が整理されていない

・更新や運用について相談できるパートナーが欲しい

といった課題を抱えていました。

特に個人経営や中小規模の写真館では、日々の撮影業務や店舗運営と並行してウェブサイトの改善や情報発信を継続することは大きな負担になります。

そこで、写真館の魅力を理解しながら、制作後の運用まで相談できるウェブ制作会社を探し、今回のリニューアルプロジェクトがスタートしました。

写真館の業界理解を活かしたウェブ制作

写真館のウェブサイト制作では、業界特有のサービス内容や、お客様が写真館を選ぶ際のポイントを理解することが重要です。

株式会社アイテックプラスでは、これまで写真館・フォトスタジオ・振袖・ブライダル関連など、多数のウェブサイト制作に携わってきました。

写真館を中心とした制作実績：

https://www.itec-plus.jp/works/photostudio/

また、ひらまめ写真館と関わりのある写真館の制作実績も多数あったことから、写真館業界への理解や制作経験を評価いただき、ウェブサイトリニューアルのパートナーとして選定いただきました。

リニューアルのポイント

1. オーナーカメラマンの想いを伝えるコンテンツ制作

写真館には、それぞれ大切にしている撮影への想いや、お客様への向き合い方があります。

今回のリニューアルでは、オーナーカメラマンへの取材を通じて、ひらまめ写真館が大切にしている価値観やサービスへの想いを言語化。

価格やメニューだけでは伝わらない「この写真館にお願いしたい」と感じてもらうためのコンテンツとして掲載しました。

2. Googleクチコミを活用した信頼性の向上

写真館を選ぶ際、多くのお客様が参考にするのが実際に利用した方の声です。

そこで、ひらまめ写真館に寄せられたGoogleクチコミをウェブサイト上で活用できる仕組みを導入しました。

ユーザーからの評価や体験談を掲載することで、初めて写真館を探している方にも安心感を届けることができます。

お客様の声としてGoogleクチコミをウェブサイトに読み込んで表示をさせています

本機能には、アイテックプラスが提供するUGC活用支援ツール「EmbedSocial」を導入しています。

https://www.itec-plus.jp/service/embedsocial/

3. 店舗スタッフが更新しやすいウェブサイトへ

ウェブサイトは公開して終わりではなく、継続的な情報発信が重要です。

今回のリニューアルでは、

・お知らせ

・キャンペーン情報

・ブログ

・衣装一覧

・フォトギャラリー

などを店舗スタッフ自身で簡単に更新できる仕組みを構築しました。

日々変化するサービス情報をタイムリーに発信できることで、お客様との接点を増やすことができます。

4. 制作後の運用までサポート

中小企業や個人経営の写真館では、「ウェブサイトを更新したいが時間がない」「何を改善すればよいかわからない」という悩みも多くあります。

ウェブサイト運用の目的は、更新作業そのものではなく、集客や売上向上、採用などの成果につなげることです。

アイテックプラスでは、制作後もウェブサイトの運用サポートや改善アドバイスを行い、お客様のビジネス成長を支援していきます。

ひらまめ写真館 小関様からのコメント

ひらまめ写真館では、これまでウェブサイトの改善に取り組んできましたが、制作会社との認識の違いや、公開後の運用面での不安などもあり、思うように改善を進められない状況が続いていました。

今回のリニューアルでは、単にデザインを新しくするだけではなく、私たちが大切にしている「写真を通じてお客様の大切な時間を残す」という想いや、サービスの魅力を丁寧に引き出していただきました。

制作の過程では、細かな部分までヒアリングをしていただき、自分たちでは当たり前だと思っていた強みや価値を改めて整理することができました。

完成したウェブサイトを見て、アイテックプラスさんにお願いして本当に良かったと感じています。

また、ウェブサイトは公開して終わりではなく、これからどのように活用していくかが重要だと考えています。今後も運用や改善について相談できるパートナーとして、一緒に成長させていただけることを期待しています。

ひらまめ写真館について

ひらまめ写真館は、東京都葛飾区亀有の写真館です。

「ひらまめ写真館」のテーマは「元気になる写真を残す」。

スマホで手軽に撮れる時代だからこそ、見るだけで元気が湧く一枚を、形ある写真として暮らしに飾ってほしいと考えています。

撮影では家族ごとの物語や「楽しい・嬉しい・好き」といった感情を丁寧に写し取り、「私たちっていいね」と思える瞬間を形にします。

店名はレンズ豆に由来し、想いが焦点に集まる場所でありたいという願いを込めています。

ひらまめ写真館：

https://hiramame-photo.com

株式会社アイテックプラスについて

株式会社アイテックプラスは、茨城県水戸市を拠点とするウェブ制作会社です。

中小企業、学校、行政など幅広い業種のウェブサイト制作実績があり、企業や店舗が持つ魅力を引き出すため、丁寧なヒアリングや取材を重視したウェブ制作を行っています。

「作って終わり」ではなく、運用や改善まで相談できるウェブパートナーとして、お客様の課題解決を支援しています。

アイテックプラスのウェブサイトづくり：

https://www.itec-plus.jp/concept/

写真館・中小企業のウェブサイト改善をご検討の方へ

「ホームページを作ったけれど問い合わせにつながらない」

「サービスの魅力をもっと伝えたい」

「更新や運用まで相談できる会社を探している」

このようなお悩みがある写真館・中小企業の皆様は、ぜひ株式会社アイテックプラスへご相談ください。

業界や事業への理解を深めた上で、お客様の強みを伝えるウェブサイトづくりをサポートします。

会社概要

会社名：株式会社アイテックプラス

代表者：代表取締役 滝江 智

所在地：〒311-4145 茨城県水戸市双葉台2丁目1番地 双葉台地区センター 2棟305号

設立日：2010年9月1日

URL：https://www.itec-plus.jp

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社アイテックプラス 担当 滝江

TEL：029-303-6410

お問い合わせフォーム：https://www.itec-plus.jp/contact/