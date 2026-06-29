【4周年記念】先着40組限定で1組20,000円OFFクーポンを配布開始。さらに、朝食を全面リニューアル｜グランピングヴィレッジ TOTONOI 富士山中湖

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営するリゾートグランピングドットコムでは、株式会社サークルが山梨県南都留郡山中湖村で運営するグランピング施設「グランピングヴィレッジ TOTONOI 富士山中湖」が4周年記念を迎え、感謝の気持ちを込め1組当たり20000円OFFのクーポンを配布することをお知らせいたします。

公式HP:https://www.yamanashi-sauna-glamping.com/

◆グランピングヴィレッジ TOTONOI 富士山中湖

都心から車で約90分。ボートアクティビティやワカサギ釣りなど、多彩なレジャーが楽しめる人気観光地・山中湖エリアに位置する「グランピングヴィレッジ TOTONOI 富士山中湖」。

雄大な富士山を望む絶好のロケーションで、自然に包まれた特別なグランピングステイをお楽しみいただけます。敷地内には、山梨県のグランピング施設で初（※2022年5月23日調べ）となるMETOS社製の「イグルーサウナ」と、トレーラーサウナ「ASEMA」の2種類の貸切サウナを完備。90分貸切のプライベート空間で、水風呂や外気浴を楽しみながら、富士山を眺める贅沢な"ととのい"体験をご堪能いただけます。サウナ、富士山、自然、そして愛犬との時間。ここでしか味わえない、心も身体も満たされる特別なグランピング体験をお楽しみください。

■4周年記念「20000円OFF」クーポン詳細

開業4周年を記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、1組あたり20,000円OFFでご利用いただける特別クーポンをご用意いたしました。富士山を望む絶景ロケーションや、2種類の貸切プライベートサウナ、新たにリニューアルした朝食など、「グランピングヴィレッジ TOTONOI 富士山中湖」の魅力をお得にお楽しみいただける期間限定キャンペーンです。

宿泊対象期間：2026年6月26日（金）～2026年7月17日（金） ※土曜日は対象外となります。

割引金額：1組当たり、宿泊料金から20000円OFF

対象プラン：全プラン対象

■朝食メニューをリニューアル

4周年を記念し、朝食メニューをリニューアルいたしました。富士山麓の澄んだ空気に包まれる爽やかな朝を、より贅沢にお楽しみいただけるよう、見た目にも華やかでボリューム満点の内容へ一新。

グランピングならではの開放感あふれる空間で、ゆったりとした朝のひとときをお過ごしいただけます。旅先だからこそ味わえる特別な朝食とともに、一日の始まりを心地よくスタート。自然に囲まれたロケーションで、思い出に残る朝時間をお楽しみください。

※メニュー内容は予告なく変更する場合がございます。TOTONOIモーニング

・焼きたてクロックムッシュ

・2種のスコーン～グリークヨーグルトとブルーベリージャムを添えて～(アールグレイ、胡桃メープル)

・彩りサラダ

・ミネストローネ

・フルーツ王国山梨の桃100%ジュース

◆山梨の美味堪能”グランピングBBQプラン”

フルーツやワインで有名な山梨ですが、自慢の富士山の湧水で育った食材はどれも美味、山梨県産のブランド牛や富士湧水で育った ニジマスなど豪華なお肉・お魚類はもちろん、旬の地元の採れたて野菜など大満足のメニューをご用意しております。

■グランピングBBQ

・4種の地元野菜を使った新鮮チョレギサラダ

～特製トリュフドレッシング～

・地元野菜をふんだんに使ったポトフ風スープ

・富士湧水で育ったニジマスの塩焼き

・山梨県産馬刺し

・魚介たっぷり海鮮アヒージョ

・山梨県産牛豚ステーキ食べ比べ

～甲州牛&富士桜ポーク～

・なめらかプリンブリュレ

※メニュー内容は予告なく変更する場合がございます。

※ガスグリルの使用時間は21:30までとなります。

◆2種の貸切プライベートサウナ「イグルーサウナ＆ASEMA」

「イグルーサウナ」と「ASEMA」の2種類のサウナを、90分貸切のプライベート空間でゆったりとご利用いただけます。水風呂や外気浴チェアも完備しており、天気の良い日には雄大な富士山を眺めながら"ととのう"贅沢なひとときをお楽しみいただけます。富士山麓ならではの自然に包まれながら、心も身体も満たされる極上のサウナ時間をお過ごしください。

イグルーサウナ

ドーム型の形状が特徴的なサウナ。ロウリュがとても感じられやすいサウナとなっております。

温度：70℃～90℃

料金：5,000円/90分

利用時間：15:30～17:00、17:30～19:00、19:30～21:00の3部制となっております

ASEMAサウナ

トレーラー型のサウナ。温度が高温まで上がり、サウナーにオススメ。

温度：90℃～110℃

料金：5,000円/90分

利用時間：15:30～17:00、17:30～19:00、19:30～21:00の3部制となっております

◆アウトドアならではの期間限定手作り体験

体験コンテンツ１例

１.飯盒炊飯【薪割り＆火起こしから挑戦】

飯盒炊飯体験 薪割りから火起こし、飯盒での炊飯までを一貫して体験できるアウトドアプログラムです。 火加減を見ながら炊き上げるご飯は、手間をかけた分だけ格別の味わい。 自然の中で「食べること」の大切さや達成感を感じられる、家族に人気のアクティビティです。

期間：8～9月限定

料金：1組1,000円

利用時間：15：30～16：00/16：30～17：00(要事前予約)

２.手作りマシュマロ体験

スタッフと一緒にマシュマロを1から手作りできる体験オプションです。 完成したマシュマロはそのまま食べるだけでなく、焚き火で自由にあぶって焼きマシュマロとしてもお楽しみいただけます。 手作りならではのもちもち食感と、焚き火で味わう特別感をぜひお楽しみください。

期間：8～9月限定

料金：1組1,000円

利用時間：16：00～16：30(要事前予約)

◆施設概要

グランピングヴィレッジ TOTONOI 富士山中湖

Ｈ Ｐ：https://www.yamanashi-sauna-glamping.com/

住 所：〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野315

宿泊棟数：7棟

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/743_1_eb4cb32f8b4d51a709c49c2f4b2ae891.jpg?v=202606291252 ]◆交通アクセス

マイカーをご利用の場合

東京都内から約1時間30分

東京IC

↓ 東名高速道路（約60分）

御殿場IC

↓ 国道138号（約10分）

須走IC

↓ 東富士五湖道路（約10分）

山中湖IC

↓ 県道729号（約10分）

グランピングヴィレッジ TOTONOI 富士山中湖

公共交通機関をご利用の場合

新宿から約2時間30分

バスタ新宿

↓ 富士急行バス（約145分）

山中湖平野 バス停

↓ 徒歩約5分

グランピングヴィレッジ TOTONOI 富士山中湖

ブッキングリゾートについて

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、

ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。

▶ブッキングリゾート公式サイト https://www.booking-resort.jp

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田1階

設立：2013年5月27日

資本金：3.93億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペット泊まれる宿の予約サイト運営

問合せ先：info@booking-resort.jp