【駅に再び巨大成瀬が登場！】宮島未奈『成瀬は信じた道をいく』、文庫化を記念して滋賀の駅に特別広告を掲出！

株式会社新潮社

2024年に本屋大賞を受賞し、各界から大絶賛を受けた『成瀬は天下を取りにいく』（宮島未奈著/新潮文庫）の続編『成瀬は信じた道をいく』の文庫版がついに6月24日（水）に発売となりました！これをもってシリーズの累計部数は250万部を突破！

そんな本作の発売を記念し、JRの山科駅・大津駅・膳所駅・石山駅・草津駅に期間限定の特別広告を掲出しました！7月5日（日）までの期間限定ですのでぜひご覧ください！

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※周囲の方への配慮をお願いします。

★250万部突破記念キャンペーン開始！

成瀬あかりシリーズ公式X（@naruseakari_off(https://x.com/naruseakari_off)）では成瀬あかりシリーズ累計250万部突破を記念し、Xフォロー＆ハッシュタグキャンペーンを実施します！抽選で15名様に成瀬あかりシリーズのクリアファイル全3種セットをプレゼントいたします。

■応募方法

１.成瀬あかりシリーズ公式X（＠naruseakari_off(https://x.com/naruseakari_off)）をフォロー

２.ハッシュタグ「＃成信文庫化おめでとう」とつけて、購入した『成瀬は信じた道をいく』（新潮文庫）の写真を投稿してください。

■応募期間

2026年6月24日（水）～7月8日（水）23：59まで

厳正なる抽選の上、当選者のXアカウントへ成瀬あかりシリーズ公式XアカウントよりDM（ダイレクトメッセージ）を送付させていただきます。

キャンペーン詳細はこちら！ :https://www.shinchosha.co.jp/news/article/3404/

★購入特典・スマホ用壁紙が今年も登場！

壁紙は帯の折り返し部分にあるQRコードよりダウンロードいただけます。びわ湖大津観光大使の衣装がお似合いの成瀬あかりと篠原かれん、琵琶湖を走るミシガンのイラストの全３種類！ダウンロード期限は2026年12月24日までですので、ぜひお早めにGETしてください。

壁紙１.観光大使・成瀬あかりver壁紙２.ミシガンver壁紙３.観光大使・篠原かれんver

★初版限定でスピン（紐しおり）の色が "琵琶湖の桜色"に！

新潮文庫の大きな特徴であるスピン（紐しおり）を、初版限定の特別仕様でご用意しました！通常はこげ茶色のスピンですが、『成瀬は信じた道をいく』文庫版では琵琶湖の桜をイメージしたピンク色の特別なものを採用しています。 お早めにお買い求めください。

★解説を担当！ミルクボーイ・駒場孝さんのコメント

（左）ミルクボーイ・駒場孝さん （右）ミルクボーイ・内海崇さん

『成瀬は信じた道をいく』は前作よりさらに、より一層色んな方面から、成瀬に関わる人が描かれていると感じました。一見成瀬には関わり合いのなさそうな距離感になる人が思わぬ形で成瀬と関わる。そして成瀬がその人たちの未来をちょっとずつ変える。（中略）悪と戦うスーパーヒーローみたいな大袈裟なものではなく、きっかけを与えて「おっ」と思わせるだけ、という雰囲気がとてもよかったです。（解説より）

■内容紹介

我が道を突き進む成瀬あかりの人生は、今日も誰かと交差する。お笑いコンビ「ゼゼカラ」ファンの小学生・北川みらい、娘の大学受験を見守る父・成瀬慶彦、バイト先に現れたクレーマー・呉間言実（くれまことみ）、観光大使になるべくして生まれた女子大生・篠原かれん。個性豊かな面々が新たな成瀬あかり史に名を刻むなか、幼馴染の島崎が故郷・大津市に帰省すると、成瀬が書き置きを残して失踪しており……。最高の主人公再び登場！ 2024年本屋大賞受賞作続編！

■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）

1983（昭和58）年生れ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021（令和3）年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞。’23年同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。静岡書店大賞小説部門大賞、坪田譲治文学賞、本屋大賞など多くの賞に輝き話題となる。「成瀬あかりシリーズ」は『成瀬は信じた道をいく』『成瀬は都を駆け抜ける』の三部作で完結した。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

■書籍データ

【タイトル】成瀬は天下を取りにいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2025年6月25日

【造本】文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-106141-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106141/

【タイトル】成瀬は信じた道をいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2026年6月24日

【造本】新潮文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-106142-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106142/

特設サイトはこちら！ :https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/シリーズ公式Xはこちら！ :https://x.com/naruseakari_off