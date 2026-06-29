ユニ・チャーム、「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に15年連続で選定される

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社(代表取締役 社長執行役員：高原 豪久)は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が設定する「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に選定されましたので、お知らせします。今回で15年連続の選定となります。

■「SOMPOサステナビリティ・インデックス」とは

「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が2012年より開始した「SOMPOサステナブル運用」において、ESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みに優れた約300銘柄から構成されるものです。

■当社の取り組み

当社は「SDGsの達成に貢献すること」をパーパスに掲げ、社員一人ひとりが日々の業務を通じて環境問題や社会課題の解決に貢献し、コンプライアンスに遵守した透明性の高いコーポレート・ガバナンスとなるように努めています。2020年より推進してきた中長期ESG目標『Kyo-sei Life Vision 2030』をさらに加速させるため、2026年に『Kyo-sei Life Vision 2035』を公表しました。今後もユニ・チャームグループは本目標を着実に推進することで、環境問題や社会課題の解決と、消費者や地域社会への貢献、さらには持続的な事業成長を同時に実現することを目指します。

＜関連情報＞

・ユニ・チャーム中長期ESG目標 『Kyo-sei Life Vision 2035』

https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/kyoseilifevision.html

・ユニ・チャームグループ サステナビリティレポート 2026

https://www.unicharm.co.jp/ja/csr-eco/report.html

・ユニ・チャームグループ 統合レポート 2026

https://www.unicharm.co.jp/ja/ir/report/download.html

・SOMPOアセットマネジメント

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/

＜FAQ＞

Question1. ユニ・チャームが「SOMPOサステナビリティ・インデックス」に選定された理由は何ですか？

Answer1. ユニ・チャームの環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）における積極的な取り組みが高く評価されたためです。ユニ・チャームは「SDGsの達成に貢献すること」をパーパスに掲げ、透明性の高いコーポレート・ガバナンスと環境・社会課題の解決を同時に推進しています。これらの継続的な取り組みにより、同インデックスに15年連続で選定されています。

Question2. ユニ・チャームが新しく策定した『Kyo-sei Life Vision 2035』とはどのようなものですか？

Answer2. 『Kyo-sei Life Vision 2035』は、ユニ・チャームグループが2026年に新たに公表した中長期ESG目標です。 これまで取り組んできた『Kyo-sei Life Vision 2030』をさらに加速させ、環境問題や社会課題の解決、消費者や地域社会への貢献と、継続的な事業成長を通じて、共生社会の実現を目指すための具体的なロードマップとなっています。

Question3. 「SOMPOサステナビリティ・インデックス」に選定されることは、投資家や消費者にとってどのような意味がありますか？

Answer3. ESG（環境・社会・ガバナンス）の取り組みにおいて、客観的に優れた企業（約300銘柄）であると認められた証です。 投資家にとっては持続可能な成長が見込める「ESG投資」の信頼できる指標となり、消費者や地域社会にとっては、製品を通じて社会課題解決に貢献している「信頼できる企業」であることの証となります。