世界初！“古来の発酵成分”と“最新技術”を融合した「リポソーム発酵ドリップ(TM)」配合　新スキンケアブランド「FERTHEA（ファルテア）」誕生

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、独自開発成分「リポソーム発酵ドリップ(TM)」を配合し、使うたびうるおい満ちるスキンケアブランド「FERTHEA（ファルテア）」を、２０２６年９月１１日（金）に新発売いたします。

【発売の背景】

女性の３０代は、結婚や妊娠・出産、社会復帰などのライフイベントが重なり、仕事や家庭に追われて負担がかかる年代です。一方で、肌は初期エイジングを迎え、素肌に自信が持てなくなるなど、２０代の頃との差を感じるようになります。この年代の肌の特徴の１つとして、「乾燥しやすく恒常的なインナードライ肌」が挙げられ、当社の調査（２０２５年）によると、３０代女性のスキンケア商品に求める効果の第１位は保湿ケアでした。

そんな環境や肌の変化に向き合いながらも、“私らしくありたい”と願う女性の気持ちと肌を満たすスキンケアブランドとして、「FERTHEA（ファルテア）」は誕生しました。

古くから受け継がれてきた発酵の力に着目し、クラシエ独自で成分を開発。単体では不安定な発酵成分をナノサイズのカプセルに閉じ込めた、世界初の成分「リポソーム発酵ドリップ(TM)」を配合しました。カプセルが２種の発酵成分を角質の最深層まで届け、インナードライ肌をうるおします。さらに、機能性美容成分を配合したスムース浸透美容処方により、肌の内側までうるおいに満ちた“たわやかな肌”に導きます。

ラインアップは、「化粧水」、「美容液」、「クリーム」の、しっとりうるおうのにべたつかず、もっちり潤み感のある肌になれる３アイテムです。ボトルは、女性のしなやかな強さと優しさを表現したデザインを採用しました。



家族も、仕事も、自分のことも大切に、私らしくありたいと願う全ての女性へ。使うたび、うるおいが満ちる「FERTHEA（ファルテア）」が慌ただしい毎日を生きる人々に寄り添います。

※世界初：アスペルギルス／コメ発酵エキス、乳酸桿菌／豆乳発酵液、ジグリセリン、水添レシチン、フィトステロールズ

５成分の組み合わせ（Mintel社データベース内2026年5月当社調べ）

※肌の内側・浸透・インナー：角質層まで ※たわやかな肌：しなやかでうるおい透明感のある肌

【ブランド共通特長】

世界初「リポソーム発酵ドリップ(TM)＊1」が、発酵成分を守って、届けて、うるおいを持続。

しなやかでうるおい透明感のある“たわやかな肌”に導くスキンケアブランド

●クラシエ独自開発成分「リポソーム発酵ドリップ(TM)」配合

古くから受け継がれてきた発酵成分の効果に着目。ナノサイズのカプセルに２種の発酵成分を閉じ込めたリポソーム技術により、肌のすみずみまで成分を届けて、インナードライ肌をうるおします。

＜リポソーム技術とは＞

〇安定化・・・リポソームに発酵成分を内包することで安定化させます。

〇浸透力・・・リポソームが角質層の最深層まで浸透。狙った場所に成分を届けます。

〇持続性・・・リポソームが角質内になじみ、閉じ込めていた成分を肌にじっくり届けることで、うるおいが持続します。

※イメージ

●「スムース浸透美容処方」採用

「リポソーム発酵ドリップ(TM)」と「機能性美容成分」を配合した「スムース浸透美容処方」により、肌なじみに優れた浸透力を実現。べたつかずすーっと肌に溶け込み、内側までもっちりとした“たわやかな肌”へ導きます。

＜機能性美容成分＞

〇つや＊2・・・ヌクレオチド（シチジンリン酸２Ｎａ）、グリセリン

〇透明感＊2・・・ユキノシタ、ホホバリーフ、ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）

〇浸透促進・・・コメ発酵液

●みずみずしく爽やかなメイヤーシトロンの香り

●無着色

●弱酸性

●アレルギーテスト済み、パッチテスト済み （すべての方にアレルギー・皮フ刺激が生じないというわけではありません）

【商品特長】

ファルテア 保湿ローション

べたつかないのに、しっとりうるおう。肌にすーっと浸透し、たっぷりうるおします。

・ナノエマルジョン化したスクワラン＊3配合

ファルテア 保湿セラム

肌にさらっとなじむ浸透感。みずみずしい感触の美容液です。

・高濃度＊4「リポソーム発酵ドリップ(TM)」配合

ファルテア 保湿クリーム

べたつかず、ふっくらとうるおいを満たし、翌朝までハリが感じられる肌に導きます。

・エコサート認証のオリーブ油由来の乳化剤を採用

＊１：【うるおい成分】米麹エキス（コメ発酵エキス）、豆乳発酵液、ジグリセリン、水添レシチン、フィトステロールズ

＊２：うるおい効果による ＊３：保湿成分 ＊４：ファルテア ローション比

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/696_1_47d8ea72a85cb5e1fbf6d2150323e9b4.jpg?v=202606291252 ]

【発売予定日】 ２０２６年９月１１日（金）

【販売チャネル】 全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【ＷＥＢサイト】 https://www.kracie.co.jp/ferthea/

以 上

＜ご参考＞