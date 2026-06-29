神戸・元町トアウエストにあるクレープとガレットの専門店「CREPE & GALETTE TOOTH TOOTH」にて、桃の香りに包まれる、至福のミルクレープが登場。7月2日（木）より。

株式会社ポトマック

「TOOTH TOOTH」創業の地、神戸・元町トアウエストにある、クレープとガレットの専門店「CREPE & GALETTE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/restaurant/crepe-galette-tooth-tooth)」にて、2026年7月2日（木）より、桃の甘い香りが広がるミルクレープが期間限定で登場。

みずみずしい旬の桃を主役にした、季節限定のクレープが登場。やさしい甘さと華やかな香りをまとった桃を、もちもちとしたクレープ生地で包み込み、夏の訪れを感じられる味わいに仕上げました。

>> ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/28581)（お席のみでの予約可)

とろける桃の夏時間

◆桃とホワイトガナッシュのミルクレープ 紅茶のアイス添え

1,980円（税込）



みずみずしい桃とやさしい甘さのホワイトガナッシュを重ねた季節のミルクレープ。

紅茶アイスと一緒にどうぞ。

◆白桃のヨーグルトドリンク

880円（税込）



果肉感たっぷりの白桃ソースとヨーグルトを重ねたデザート感覚のヨーグルトドリンク

◆神戸ポークハムと北坂たまご、チーズのガレット・コンプレ サラダ添え

1,430円（税込）

香ばしく焼き上げたガレットに、神戸ポークハム、北坂たまご、とろけるチーズを重ねた、定番人気の「ガレット・コンプレ」。

素材それぞれの旨みが重なり合う、シンプルだからこそ味わい深い一皿

◆神戸産トマトとアンチョビ、北坂たまごのプロヴァンス・ガレット

1,540円（税込）



神戸産トマトの瑞々しさに、アンチョビの旨みを添えて。

北坂たまごのやさしいコクとともに味わう、夏にぴったりのプロヴァンス・ガレット。

爽やかな彩りと豊かな風味を、焼きたてでお楽しみください。

CREPE & GALETTE TOOTH TOOTH

（クレープアンドガレット トゥーストゥース）

1986年、神戸・トアウエストの路地裏の片隅で開業した、「TOOTH TOOTH」。 開業当初は、今のお店の半分の大きさで、手作りの小さなそのお店は、アートやモード、音楽を目指す若者たちのコミュニティでした。 それから37年の時が経ち、TOOTH TOOTHの新業態"クレープとガレットの専門店"としてオープン。



CREPE & GALETTE TOOTH TOOTHでは、フランス発祥のお食事クレープ “ガレット” と、季節のフルーツなどを使った “クレープ” をより一層皆様にお愉しみいただけるよう、上質でバラエティ豊かなラインアップをご用意しております。



TOOTH TOOTHが届ける、”ハレノニチジョウ”。 クレープとガレットを通じて、皆様の日常がちょっとおしゃれに素敵に、幸せになりますように。 目で見て、味わって、心ハレる瞬間をぜひ、お愉しみください。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/restaurant/crepe-galette-tooth-tooth)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/28581)

>> Instagram(https://www.instagram.com/crepegalette_tooth/)