大人気漫画家・まめきちまめこ渾身の一作！　きょうだい猫の可愛すぎる日常を描いたイラストコミック『メロとタビ』、発売から一か月足らずで８万部突破の大ヒット！！

株式会社飛鳥新社

株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より2026年5月20日に発売となった、大人気漫画家・ブロガー、まめきちまめこさん作『メロとタビ』。発売から一か月を待たずして８万部突破と、驚異的な売れ行きを記録しています。

全国８会場で行われたサイン会も、好評のうちに終了。

【商品説明】

月間PV数、驚異の7000万超！

大人気漫画家＆ブロガー・まめきちまめこ、

渾身のストーリーコミック、誕生！



Instagram「メロとタビ」アカウントで

５７万人がときめき中(ハート)

きょうだい猫の愛おしすぎる日常が詰まった、

宝物みたいな一冊ができました。



くすっと笑えて、心が温かくなって、

時にぎゅっと切なくて…

ほぼセリフなしなのに、こんなにも心がとろける、

優しくて可愛い世界。

ここでしか読めない描きおろしページもたっぷり！！



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まめきちまめこからのメッセージ

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「今回の作品は、『紙の本』として手元に置きたくなる一冊を目指して、本全体のデザインや作りにたくさんこだわりました。ぜひ紙ならではの形で楽しんでもらえたら嬉しいです。」

しっかり者のタビと、

食いしん坊で無邪気なメロ。

いたずらっこのメロに、タビは優しく、

ときにちょっぴり厳しく寄り添いながら、

ふたりで日々を過ごしています。



お出かけしたり、

美味しいものをつくったり、

ときには人と触れ合ったり……

そんなかけがえのない日常を、

ほぼセリフなし・イラストのみで丁寧に描く作品です。



160ページという大ボリュームの一冊には、

Instagramで大反響を呼んだ、

「かえる日」「夜のドライブ」

「キャンプ」「新学期」「お魚との日々」など、

珠玉の物語を盛りだくさんに収録！



さらに本書だけの特別描きおろしとして、

人気エピソードの後日談や裏話、

「春夏秋冬コーディネート」「カバンの中身」「ふたりのお部屋」など、

ここでしか読めない内容も、ぎゅっと詰め込みました。



隅々まで可愛さが散りばめられたページは、

自然と何度も開きたくなる愛おしさです。

装丁にもこだわりぬいた一冊は、まるで

手元にそっと置いておきたくなる宝物のよう。



ふたりが織りなす優しい世界が、

どうかあなたにも届きますように──。

【著者プロフィール】

まめきちまめこ

漫画家、ブロガー。元ニート。愛知県名古屋市出身。

独自の感性から、日々をゆるくユーモラスに、そして時に毒も交えながら綴る『まめきちまめこ ニートの日常』は多くの読者の笑いを誘い、月間7,000万PVを達成する超人気ブログへと成長。コミックエッセイ『こまちとタビ』シリーズは累計20万部を突破、また、Instagram総フォロワー数210万人超と高い支持を集める。

本書は、メロとタビを主人公に据えた、ファン待望のイラストコミック。Instagram「メロとタビ」アカウント（登録者数56万人）は、投稿直後から「かわいい！」「愛おしい」といったコメントで溢れ、多くのフォロワーを虜に。『メロとタビのクッキーだいさくせん』（KADOKAWA）などの絵本シリーズも大好評で、今や「メロタビ」は、多くの人の心に住みつく存在となっている。

【書誌情報】

『メロとタビ』

まめきちまめこ・著

本体価格1,500円＋税（定価1,650円）

2026年5月20日発売

【ご購入はこちらから】

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【出版社情報】

株式会社 飛鳥新社

所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F

■飛鳥新社ホームページ

https://asukashinsha.co.jp

■飛鳥新社公式X（ツイッター）

https://twitter.com/ASUKA_SHINSHA

■飛鳥新社公式インスタグラム

https://www.instagram.com/asukashinsha/