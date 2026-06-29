大人気漫画家・まめきちまめこ渾身の一作！ きょうだい猫の可愛すぎる日常を描いたイラストコミック『メロとタビ』、発売から一か月足らずで８万部突破の大ヒット！！
株式会社飛鳥新社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土井尚久）より2026年5月20日に発売となった、大人気漫画家・ブロガー、まめきちまめこさん作『メロとタビ』。発売から一か月を待たずして８万部突破と、驚異的な売れ行きを記録しています。
全国８会場で行われたサイン会も、好評のうちに終了。
【商品説明】
月間PV数、驚異の7000万超！
大人気漫画家＆ブロガー・まめきちまめこ、
渾身のストーリーコミック、誕生！
Instagram「メロとタビ」アカウントで
５７万人がときめき中(ハート)
きょうだい猫の愛おしすぎる日常が詰まった、
宝物みたいな一冊ができました。
くすっと笑えて、心が温かくなって、
時にぎゅっと切なくて…
ほぼセリフなしなのに、こんなにも心がとろける、
優しくて可愛い世界。
ここでしか読めない描きおろしページもたっぷり！！
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まめきちまめこからのメッセージ
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「今回の作品は、『紙の本』として手元に置きたくなる一冊を目指して、本全体のデザインや作りにたくさんこだわりました。ぜひ紙ならではの形で楽しんでもらえたら嬉しいです。」
しっかり者のタビと、
食いしん坊で無邪気なメロ。
いたずらっこのメロに、タビは優しく、
ときにちょっぴり厳しく寄り添いながら、
ふたりで日々を過ごしています。
お出かけしたり、
美味しいものをつくったり、
ときには人と触れ合ったり……
そんなかけがえのない日常を、
ほぼセリフなし・イラストのみで丁寧に描く作品です。
160ページという大ボリュームの一冊には、
Instagramで大反響を呼んだ、
「かえる日」「夜のドライブ」
「キャンプ」「新学期」「お魚との日々」など、
珠玉の物語を盛りだくさんに収録！
さらに本書だけの特別描きおろしとして、
人気エピソードの後日談や裏話、
「春夏秋冬コーディネート」「カバンの中身」「ふたりのお部屋」など、
ここでしか読めない内容も、ぎゅっと詰め込みました。
隅々まで可愛さが散りばめられたページは、
自然と何度も開きたくなる愛おしさです。
装丁にもこだわりぬいた一冊は、まるで
手元にそっと置いておきたくなる宝物のよう。
ふたりが織りなす優しい世界が、
どうかあなたにも届きますように──。
【著者プロフィール】
まめきちまめこ
漫画家、ブロガー。元ニート。愛知県名古屋市出身。
独自の感性から、日々をゆるくユーモラスに、そして時に毒も交えながら綴る『まめきちまめこ ニートの日常』は多くの読者の笑いを誘い、月間7,000万PVを達成する超人気ブログへと成長。コミックエッセイ『こまちとタビ』シリーズは累計20万部を突破、また、Instagram総フォロワー数210万人超と高い支持を集める。
本書は、メロとタビを主人公に据えた、ファン待望のイラストコミック。Instagram「メロとタビ」アカウント（登録者数56万人）は、投稿直後から「かわいい！」「愛おしい」といったコメントで溢れ、多くのフォロワーを虜に。『メロとタビのクッキーだいさくせん』（KADOKAWA）などの絵本シリーズも大好評で、今や「メロタビ」は、多くの人の心に住みつく存在となっている。
【書誌情報】
『メロとタビ』
まめきちまめこ・著
本体価格1,500円＋税（定価1,650円）
2026年5月20日発売
【ご購入はこちらから】
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4868011391
楽天ブックス
https://books.rakuten.co.jp/rb/18593259/
【出版社情報】
株式会社 飛鳥新社
所在地：東京都千代田区一ツ橋２-４-３ 光文恒産ビル２F
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