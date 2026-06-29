メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン）は、7月1日より、一時払終身保険「サニーガーデン プライム」を、当社営業社員による直販および全国の保険代理店チャネルで販売します。本商品は、金融機関代理店において先行して今年4月より販売しています。

「サニーガーデン プライム」は、2015年の発売以来、好評をいただいている「サニーガーデンEX」をリニューアルした商品です。生涯の保障と運用成果の受け取りという従来商品の基本機能を踏襲しながら、新たに円建プランを追加したほか、利率保証期間、運用成果の受け取りタイミング、受取人の範囲などの選択の自由度を高めました。先行きの見通しが難しい社会環境を見据え、お客さまの多様なニーズに細かくお応えできるオーダーメイド型商品へと進化させました。

■一時払終身保険「サニーガーデン プライム」＊の特徴

＊正式名称：一時払終身保険（指定通貨建 利率更改あり型）／一時払終身保険（指定通貨建 利率更改なし型）

●新たに「円建プラン」を追加

従来の米ドル建に加え、新たに円建プランを追加しました。為替リスクのない円建で資産運用し、物価上昇時代に備えることができます。

●選べる利率保証期間

「利率更改あり型」の場合、米ドル建は10年または20年、円建は5年または10年から選択できます。「利率更改なし型」の場合、利率保証期間は終身となり、指定通貨建で一生涯変わらない運用成果を確保することが可能です。

●運用成果の活用方法に応じた3つのコース

「定期支払コース」「任意受取コース」「積立金増加コース（利率更改あり型のみ）」の3コースをご用意しました。運用成果を定期または任意のタイミングで受け取ることができます。または、受け取らずに運用を継続し、複利効果を期待することもできます。

●定期支払金の受け取り方法に柔軟性

定期支払コースの場合、定期支払金の受取人を契約者、配偶者ほか当社所定の範囲内で選択でき、毎年変更可能です。定期支払金を大切な方に渡すことができ、生前贈与にも活用いただけます（贈与税の扱いになります）。

※商品概要等につきましては＜別紙＞(https://www.metlife.co.jp/content/dam/metlifecom/jp/corp/pdf/about/press/2026/260629.pdf#page=3) をご参照ください。

※諸費用・リスクにつきましては＜こちら＞(https://www.metlife.co.jp/content/dam/metlifecom/jp/corp/pdf/about/press/2026/260629.pdf#page=4) をご確認ください。

※金融機関代理店チャネルでの商品名称やコース名称は取扱金融機関により異なる場合があります。

当社は、万が一の保障はもちろん、日々の健康から、資産形成のお手伝いまで、お客さまに寄り添い、いつでも頼れるパートナーであり続けたいと考えています。これからも、世の中のニーズに合った商品やサービスを提供し、お客さまのよりたしかな未来に向けて継続的な責任を果たしてまいります。

以上

メットライフ生命について

メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています。www.metlife.co.jp(https://www.metlife.co.jp)