「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」開始に向けた事前準備について徹底解説

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年7月14日（火）にオンラインで開催される、SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）主催の「IT資産管理/エンドポイントセキュリティ 2026」に協賛いたします。

本イベントにおいて、弊社では「制度開始に向けた事前準備を サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」と題した講演を実施いたします。

制度の運用開始に先駆け、いざ取引先から対応を求められた際に慌てることがないよう、今から着手すべき準備についてご紹介します。

ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「IT資産管理/エンドポイントセキュリティ 2026」Webサイト

https://www.sbbit.jp/eventinfo/88528

■講演内容

制度開始に向けた事前準備をサプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度

経済産業省が2026年度末の運用開始に向けて検討を進めている「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」。これはサプライチェーンに起因するサイバーインシデント対策のために、組織のセキュリティレベルを段階に分けて評価するものです。しかし、求められる対応は多岐にわたり、必要な対応をすぐに完了させるのは容易ではありません。本セミナーでは現時点で発表された内容を踏まえ、「SKYSEA Client View」を活用して事前に準備できるポイントや対応方法を紹介します。

＼本講演でわかること／

・「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策強化制度」で求められる対応

・制度開始までに「SKYSEA Client View」を活用して準備できること

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1316_1_d9f8572fade209bd7f3ed1b8516a7d65.jpg?v=202606291252 ]

■お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「IT資産管理/エンドポイントセキュリティ 2026」Webサイト

https://www.sbbit.jp/eventinfo/88528

■クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の概要

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。また、AIを活用した機能の開発も積極的に進め、進化を続けています。

SKYSEA Client View Webサイト

https://www.skyseaclientview.net/

サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）の対策はお済みですか？

https://www.skyseaclientview.net/lp/scs/

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

- SKYSEA または SKYSEA Client View は、Ｓｋｙ株式会社の登録商標です。- その他記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。- 本文中に記載されているテキストおよび画像（写真、イラスト等）の一部または全部を改変することは、いかなる理由、形態を問わず禁じます。- 掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。