【一部店舗限定】琉球ガラスややちむんなど、沖縄の手仕事で作られた器たちが入荷しました。
(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「deux C(ドゥ・セー)」。
一部店舗にて、琉球ガラスややちむんなどの沖縄の食器が入荷いたしました。
手仕事ならではの温かみのあるアイテムたち。お気に入りを探してみては？
[展開店舗]
・公式オンラインストア
・浦和パルコ店
・流山おおたかの森S.C.店
・ジェイアール京都伊勢丹店
・西宮阪急店
・広島駅ビル minamoa(ミナモア)店
・広島T-SITE店
・岩田屋本店
琉球ガラス
琉球ガラスは、沖縄本島を中心に作られている伝統工芸品です。
戦後の資源不足の中、米軍が廃棄したコーラやビール瓶を再利用(再生ガラス)したことから発展しました。ぽってりとした厚みのある形と、製造過程で生まれる気泡の独特な風合いが魅力です。
やちむん
沖縄の方言で「焼き物」のこと。
400年以上の歴史があり、伝統が受け継がれている民芸品です。沖縄の土と釉薬を使った器は、ぽってりとした厚みと沖縄の自然をモチーフにした大胆な絵付けが特徴です。
素朴な風合いで使い勝手がよく、人々の暮らしに深く根付いています。
展開アイテム一例
[工房虹]茶泡波巻宙吹グラス
\4,290
[工房虹]茶泡波巻宙吹グラス
\4,290
[工房虹]茶泡波巻宙吹グラス
\4,290
[ノモ陶器]箸置き
\990
[勝窯]花紋アメ 7寸皿重焼
\6,600
[ノモ陶器]5寸皿 チチチャン
\3,850
[ノモ陶器]3.5寸マカイ 点打ち
\2,970
[ノモ陶器]3.5寸マカイ
\2,970
オンラインストアへ :
https://deuxc.store/pages/kitchen-dining
※入荷時期は店舗により前後する場合がございます。
※詳しくは各店スタッフまでお問い合わせくださいませ。
ショップリスト :
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担当：多賀(タガ)
MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp
TEL：082-879-0204
deux C（ドゥ・セー）
国内34店舗を展開する、ライフスタイルを提案する雑貨ショップ「deux C（ドゥ・セー）」。
日々の生活を大切にする丁寧でゆとりある暮らしを好む女性をターゲットに、日常を心地よく、少し豊かにするアイテムを提案しています。
食器・キッチン雑貨・インテリア雑貨・ファブリック商品・アパレル・服飾小物など、 シンプルで温もりのあるデザインのオリジナル商品をメインに、幅広く展開。
ブランドサイト：https://deuxc.store/
ショップリスト：https://deuxc.store/pages/shoplist
Instagram：https://www.instagram.com/deux_c_2c/
運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ
(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)
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