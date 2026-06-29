【一部店舗限定】琉球ガラスややちむんなど、沖縄の手仕事で作られた器たちが入荷しました。

株式会社フィル・エ・クチーレ

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「deux C(ドゥ・セー)」。

一部店舗にて、琉球ガラスややちむんなどの沖縄の食器が入荷いたしました。

手仕事ならではの温かみのあるアイテムたち。お気に入りを探してみては？

[展開店舗]

・公式オンラインストア

・浦和パルコ店

・流山おおたかの森S.C.店

・ジェイアール京都伊勢丹店

・西宮阪急店

・広島駅ビル minamoa(ミナモア)店

・広島T-SITE店

・岩田屋本店

琉球ガラス

琉球ガラスは、沖縄本島を中心に作られている伝統工芸品です。

戦後の資源不足の中、米軍が廃棄したコーラやビール瓶を再利用(再生ガラス)したことから発展しました。ぽってりとした厚みのある形と、製造過程で生まれる気泡の独特な風合いが魅力です。

やちむん

沖縄の方言で「焼き物」のこと。

400年以上の歴史があり、伝統が受け継がれている民芸品です。沖縄の土と釉薬を使った器は、ぽってりとした厚みと沖縄の自然をモチーフにした大胆な絵付けが特徴です。

素朴な風合いで使い勝手がよく、人々の暮らしに深く根付いています。

展開アイテム一例

[工房虹]茶泡波巻宙吹グラス

\4,290

[工房虹]茶泡波巻宙吹グラス

\4,290

[工房虹]茶泡波巻宙吹グラス

\4,290

[ノモ陶器]箸置き

\990

[勝窯]花紋アメ 7寸皿重焼

\6,600

[ノモ陶器]5寸皿 チチチャン

\3,850

[ノモ陶器]3.5寸マカイ 点打ち

\2,970

[ノモ陶器]3.5寸マカイ

\2,970

オンラインストアへ :https://deuxc.store/pages/kitchen-dining

※入荷時期は店舗により前後する場合がございます。

※詳しくは各店スタッフまでお問い合わせくださいませ。

ショップリスト :https://deuxc.store/pages/shoplist

PR TIMES掲載内容に関してのお問い合わせはこちら

担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

deux C（ドゥ・セー）

国内34店舗を展開する、ライフスタイルを提案する雑貨ショップ「deux C（ドゥ・セー）」。

日々の生活を大切にする丁寧でゆとりある暮らしを好む女性をターゲットに、日常を心地よく、少し豊かにするアイテムを提案しています。

食器・キッチン雑貨・インテリア雑貨・ファブリック商品・アパレル・服飾小物など、 シンプルで温もりのあるデザインのオリジナル商品をメインに、幅広く展開。

ブランドサイト：https://deuxc.store/

ショップリスト：https://deuxc.store/pages/shoplist

Instagram：https://www.instagram.com/deux_c_2c/

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)

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