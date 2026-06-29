【一部店舗限定】琉球ガラスややちむんなど、沖縄の手仕事で作られた器たちが入荷しました。

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株式会社フィル・エ・クチーレ


(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「deux C(ドゥ・セー)」。


一部店舗にて、琉球ガラスややちむんなどの沖縄の食器が入荷いたしました。


手仕事ならではの温かみのあるアイテムたち。お気に入りを探してみては？



[展開店舗]


・公式オンラインストア


・浦和パルコ店


・流山おおたかの森S.C.店


・ジェイアール京都伊勢丹店


・西宮阪急店


・広島駅ビル minamoa(ミナモア)店


・広島T-SITE店


・岩田屋本店






琉球ガラス

琉球ガラスは、沖縄本島を中心に作られている伝統工芸品です。


戦後の資源不足の中、米軍が廃棄したコーラやビール瓶を再利用(再生ガラス)したことから発展しました。ぽってりとした厚みのある形と、製造過程で生まれる気泡の独特な風合いが魅力です。







やちむん

沖縄の方言で「焼き物」のこと。


400年以上の歴史があり、伝統が受け継がれている民芸品です。沖縄の土と釉薬を使った器は、ぽってりとした厚みと沖縄の自然をモチーフにした大胆な絵付けが特徴です。


素朴な風合いで使い勝手がよく、人々の暮らしに深く根付いています。






展開アイテム一例


[工房虹]茶泡波巻宙吹グラス

\4,290




[工房虹]茶泡波巻宙吹グラス

\4,290




[工房虹]茶泡波巻宙吹グラス

\4,290




[ノモ陶器]箸置き

\990





[勝窯]花紋アメ 7寸皿重焼

\6,600




[ノモ陶器]5寸皿 チチチャン

\3,850




[ノモ陶器]3.5寸マカイ 点打ち

\2,970




[ノモ陶器]3.5寸マカイ

\2,970





オンラインストアへ :
https://deuxc.store/pages/kitchen-dining



※入荷時期は店舗により前後する場合がございます。


※詳しくは各店スタッフまでお問い合わせくださいませ。



ショップリスト :
https://deuxc.store/pages/shoplist



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担当：多賀(タガ)


MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp


TEL：082-879-0204





deux C（ドゥ・セー）

国内34店舗を展開する、ライフスタイルを提案する雑貨ショップ「deux C（ドゥ・セー）」。


日々の生活を大切にする丁寧でゆとりある暮らしを好む女性をターゲットに、日常を心地よく、少し豊かにするアイテムを提案しています。


食器・キッチン雑貨・インテリア雑貨・ファブリック商品・アパレル・服飾小物など、 シンプルで温もりのあるデザインのオリジナル商品をメインに、幅広く展開。



ブランドサイト：https://deuxc.store/


ショップリスト：https://deuxc.store/pages/shoplist


Instagram：https://www.instagram.com/deux_c_2c/



運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ


(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)





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