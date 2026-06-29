シリコンフォトニクス市場2034年21億ドルへ、LightBridgeがフォトニクス設計基盤を「光・レーザー関西2026」で実演

株式会社LightBridge

Semiconductor Insight社が2026年4月に公表した最新調査『Silicon Photonics Foundry Market 2026』では、シリコンフォトニクスファウンドリの世界市場規模が2025年の8.5億ドルから2034年に21.0億ドルへ拡大し、年平均成長率は9.6%に達すると示されています。AI半導体・データセンターの光チャネル大容量化を背景に、フォトニック集積回路（PIC）を含む光デバイス の設計需要は急速に高まっています。

こうした状況を受け、株式会社LightBridge（本社：東京都中野区、代表取締役：カトフ レドワン）は、2026年7月15日（水）・16日（木）にマイドームおおさかで開催される「光・レーザー関西2026」（主催：株式会社オプトロニクス社）に出展します。Ansysの正規Channel Partner（Optics Line Expertise／2021年1月認定）として提供するナノフォトニクス設計の主要ツール「Ansys Lumerical／Ansys Zemax OpticStudio／Ansys Speos」、欧州ファウンドリと連携したMPW（Multi-Project Wafer）試作サービス、そして自社開発の光デバイス・フォトニクス設計プラットフォーム「Photonica」を、関西の研究機関・企業に向けて実演公開します。

ブース番号：OPK-23

■ 展示内容（3本柱）

1. Ansys正規Channel Partnerとして光学・フォトニクス解析を実演

LightBridgeは、2021年1月にAnsys社からChannel Partner（Optics Line Expertise）の認定を取得し、日本国内の研究機関・企業に光学・フォトニクス分野のAnsys製品を提供してきました。本展示会では、ナノフォトニクスデバイス設計に用いられる Ansys Lumerical FDTD／Ansys Lumerical Multiphysics、Ansys公式に「OpticStudio is the standard for optical, illumination, and laser system design in leading companies throughout the optics industry」と位置づけられている光学・照明・レーザー設計ツール Ansys Zemax OpticStudio、光学システムの妥当性確認を行う Ansys Speos の3製品を、実機デモを交えて紹介します。

2. 光デバイス・フォトニクス設計を支援する自社開発プラットフォーム「Photonica」

LightBridgeが2024年8月から開発を進めている「Photonica」は、光デバイスおよびフォトニクス設計におけるレイアウト作成、ジオメトリ準備、パラメータ編集、シミュレーション連携を支援する自社開発プラットフォームです。フォトニック集積回路（PIC）に加え、メタレンズ、導波路構造、ナノフォトニクスデバイスなど、幅広い光デバイス設計への展開を視野に入れています。

本展示会では、Ansys Lumericalによるナノフォトニクス解析や、Ansys Zemax OpticStudioによる光学系設計との連携を視野に入れたワークフローを紹介します。複数の設計・解析ツールを横断する作業負担を低減し、光デバイスの設計から解析、試作準備までをより直感的に進めるためのLightBridge独自の取り組みとして、関西エリアの研究者・エンジニアに向けて実演します。

3. 欧州ファウンドリと連携したMPW試作サービス

LightBridgeは、InP（リン化インジウム）プラットフォームの Smart Photonics、SiN（窒化シリコン）プラットフォームの LIGENTEC と連携し、フォトニクス分野の MPW（Multi-Project Wafer）ファウンドリサービス を国内ユーザー向けに提供しています。複数のユーザーが1枚のウェハを共有する方式で、スタートアップ・大学研究室でも導入しやすい価格帯で光集積回路の試作を可能にします。会場では、シリコンフォトニクス、メタレンズ、ナノフォトニクスデバイス、光集積回路 の設計に関する技術相談も承ります。

■【最新調査】生成AI時代の光技術需要とフォトニクス設計の課題

生成AIや大規模言語モデルの普及にともない、ハイパースケールデータセンターでは光チャネルの大容量化・低消費電力化が急務となっています。Semiconductor Insight社『Silicon Photonics Foundry Market 2026』（2026年4月公表）によれば、シリコンフォトニクスファウンドリの世界市場は2025年の8.5億ドルから2034年に21.0億ドルへ拡大する見込みで、年平均成長率は9.6%に達します。AI半導体の400Gb/sを超える光チャネル、AIアクセラレータ間の光インターコネクト、光ニューラルネットワークなど、光技術が情報インフラの中核を担う時代が始まっています。

一方、フォトニックデバイスの設計現場では、複数の解析ツールの連携、試作コスト、設計期間の長期化が共通の課題となっています。LightBridgeの導入事例では、光学シミュレーションによる事前検証を組み合わせることで、試作回数を従来の4～6回から1～2回へ、開発期間を6～12ヶ月から2～4ヶ月へ、試作コストを20～40%程度に圧縮できることが確認されています（同社調べ）。LightBridgeは2016年以降、Ansys製品の国内提供を通じて大学・研究機関・企業に累計100件以上の導入・支援実績を重ね、Photonicaと組み合わせた一気通貫の開発基盤を構築してきました。

AI半導体時代の光チャネル拡張という時流と、フォトニクスデバイス設計の高コスト・長期化という現場課題は、「設計・解析・試作までを一貫して支援する基盤の不在」という一点で交差しています。LightBridgeはこの接点を埋めるべく、関西の研究拠点（京都大学・大阪大学・神戸大学など）が集積する大阪の場で、フォトニクス設計の最新技術を直接届けることを目指します。

■代表者コメント

生成AI、データセンター、通信、センシング、医療機器など、光技術が求められる領域は急速に広がっています。

しかし、光デバイスの開発現場では、設計、解析、試作が分断され、研究成果を実用化へつなげるまでに時間とコストがかかるという課題があります。

LightBridgeは、Ansys製品による光学・フォトニクス解析、欧州ファウンドリと連携したMPW試作サービス、自社開発のPhotonicaを組み合わせ、

光デバイス開発をより実践的に進められる環境づくりを目指しています。

Photonicaは、フォトニック集積回路、メタレンズ、ナノフォトニクスデバイス、光学系との連携などを視野に入れたフォトニクス設計基盤として開発を進めています。

今回の展示を通じて、関西の研究機関・企業の皆さまと対話し、光技術の社会実装に向けた新しい開発ワークフローをご紹介したいと考えています。

■ 今後の展望

LightBridgeは、国内のフォトニクス産業を支える設計基盤として、Ansys製品・MPWファウンドリサービス・Photonicaの3本柱を継続的に拡充します。関西エリアでは、大学研究室・スタートアップに対する技術相談・トレーニングを強化し、シリコンフォトニクス、メタレンズ、ナノフォトニクスデバイス、光集積回路など の研究開発を加速する計画です。また、年4～6回のウェビナー・トレーニングを通じて、若手エンジニア・研究者のスキル育成にも取り組みます（2023～2025年実績：年3～4回開催、1回あたり10～70名が参加）。

■ 開催概要

展示会名：光・レーザー関西2026（Optics & Photonics Kansai 2026）

会期：2026年7月15日（水）・16日（木）10:00-17:00

会場：マイドームおおさか 1F展示ホールA（大阪府大阪市中央区本町橋2-5）

ブース番号：OPK-23

主催：株式会社オプトロニクス社

展示会公式サイト：https://www.optronics.co.jp/opto-kansai/ja/

来場事前登録：https://www.optronics.co.jp/opto-kansai/regist26/

■ 会社概要

会社名：株式会社LightBridge（LightBridge, Ltd.）

所在地：〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス2F

代表者：代表取締役 カトフ レドワン（工学博士）

設立：2015年4月（2025年1月に合同会社から株式会社へ組織変更）

事業内容：フォトニクス・光学シミュレーション技術サービス、Ansys正規Channel Partner（Optics Line Expertise認定／2021年1月取得）、MPWファウンドリサービス、自社開発プラットフォーム「Photonica」の提供

公式サイト：https://lightbridge.co.jp

■ 出典

・Semiconductor Insight, "Silicon Photonics Foundry Market 2026"（2026年4月29日公表）:

https://semiconductorinsight.com/report/silicon-photonics-foundry-market/

・Ansys公式「Ansys Zemax OpticStudio」製品ページ:

https://www.ansys.com/products/optics/ansys-zemax-opticstudio