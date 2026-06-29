【パオクレープ×ジェラート】夏にぴったりな新感覚スイーツ、『ジェラートクレープ』がパオクレープミルク 西新プラリバ店にて販売開始！

株式会社ミルクワークス

■パオクレープの起源

パオクレープは、喫茶店を営むお母さんが子どものために手作りしたクレープが始まりです。

どんなスイーツも手作りできる料理上手なお母さんでしたが、生地を三角に巻く方法がわからず、四

角い形に包んでくれました。パオクレープミルクは、そんな母の味を再現した四角いクレープです。

心温まるこのスイーツは、「包む」を意味する中国語「パオ」を冠して、パオクレープと名付けられま

した。

以来、パオクレープは、「非日常よりいい日常」をコンセプトに、安心・安全な食材を選び毎日の暮らし

に小さな彩りを加える街スイーツとして30年近く愛されてきました。 パオクレープの特徴は、しっとり

、ふわふわ、もちもちの生地です。配合にこだわったオリジナル小麦粉を独自製法で加工し、そこにク

リームをたっぷり入れ、一つひとつ丁寧に手づつみで包んでおります。

パウクレープ画像

■「凍らせると美味しい」というお客様の声

あるとき、パオクレープを長く親しんでくださっているお客様から、こんなお声を頂きました。

「夏はよく凍らせて食べている」「少し凍らせて、シャリシャリにして食べると美味しい」我々は、

一部のお客様がパオクレープをより楽しむための工夫として、冷凍というひと手間を加えていることを

学びました。斬新な発想ですが、実はこれに似た食べ物が身近にあります。皆さまは、むかし給食で冷

凍のクレープを食べた経験がありますでしょうか？オムレット型の平たい冷凍のクレープです。子供の

頃、たまに給食で出される冷凍のクレープを楽しみにしていたという方は、きっといらっしゃると思い

ます。

長年、クレープを専門としてきた我々が作ったら、素敵なスイーツが出来るのではないか。

革新的な新商品を求めていた我々は、そんな期待を胸にジェラートクレープの開発に取り組みました。

お客様の工夫からヒントを得て生まれた新感覚スイーツなのです。

■パオクレープがお届けするジェラートクレープ

パオクレープ自慢のもちもち生地で、冷たいジェラートを包みました。

クレープ生地は、当社のロゴに使われているミルククラウンにそっくりな、ひらひらとした可愛らしい

形になっています！カップ入りのため、ジェラートが溶けても手が汚れる心配はありません。 アイスクリームやジェラート単体よりも、ちょっとだけ贅沢なジェラートクレープ。暑い日のお出かけに、片手で食べやすい、ひんやりスイーツをお楽しみ下さい！

■ジェラートフレーバー紹介(全6種)

『福岡県産の果物や材料を使用したフレーバーを３種類ご用意』

・博多あまおう苺／しっかりとした酸味が甘さを引き立て、濃厚かつ芳醇な味わいのある苺の王様

「博多あまおう苺」の特徴をそのままにフレッシュなジェラートにしました。

・山川みかん ／福岡県みやま市の山川みかんは全国的に名高いブランドみかんです。

濃厚な甘みと程良い酸味のバランスが美味しい果汁感を楽しめるジェラートです。

・八女抹茶 ／全国の抹茶品評会でも評価の高い「八女抹茶」を使用しました。抹茶の濃厚な旨

味と特有の香りと甘味に、ほんのりした渋味が特徴のジェラートです。

『定番フレーバーも3種類ご用意』

・濃厚ミルク ／国産の牛乳に北海道産の乳脂肪分の高い生クリームを当社独自配合でブレンドした

「濃厚でミルク感あふれる」なめらかなジェラートです。

・ヘーゼルナッツ／ローストヘーゼルナッツだけを100％使用しました。

甘い香り、濃厚な旨みと香ばしい香りが特徴のジェラートです。

・濃厚チョコ ／ミルクベースにダークチョコレート、カカオ本来の香りと味わいが広がる高品質

カカオパウダーを加えました。なめらかな口溶けのジェラートです。

全6種のジェラートクレープ

■店舗情報／パオクレープミルク西新プラリバ店

住所: 福岡市早良区西新4丁目1-1PRALIVA B1F

アクセス: 地下鉄空港線「西新駅」の改札出てすぐ地下1階です。

営業時間: 10:00～20:00

定休日無し

電話番号: 080-3798-6494

■会社概要

会社名／株式会社ミルクワークス

代表取締役社長 綱田尚貴

〒812-0055福岡市東区東浜1-2-30

電話番号: 092-402-2535

メールアドレス: info@milkweb.jp

公式サイト: https://milkweb.jp/