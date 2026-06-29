FM AICHI「Menicon Music Contact」2026年7月のマンスリーパーソナリティは「Aooo」に決定！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知｜名古屋 FM80.7MHz／豊橋 FM81.3MHz）では、毎月異なるアーティストがパーソナリティを担当するラジオ番組「Menicon Music Contact」を放送しています。

2026年7月は、初の日本武道館ワンマンライブ『Budoookan』を11月に控える実力派4人組ロックバンド「Aooo」のVocal 石野理子さん・Bass やまもとひかるさんが登場します。

番組では、バンドの現在地を刻む2nd Album『Rooom』の制作秘話や楽曲に込めた想い、レコーディングや制作過程でのエピソードなど、作品の裏側に迫ります。さらに、11月の大舞台に向けた現在の心境や意気込み、メンバー同士の日常やプライベートな一面が垣間見えるトークなど、ここでしか聴くことのできないスペシャルトークを4週にわたってお届けします。

◆放送・配信情報

以下の方法で、番組をお楽しみいただけます。

・地上波ラジオ（FM AICHI）でのリアルタイム放送

・radiko「タイムフリー再生」（放送から1週間以内に聴取可能）

・radikoプレミアム「エリアフリー再生」（全国どこからでも聴取可能）

・radikoポッドキャスト限定のオンデマンド配信

◆「Aooo」サイン入りグッズプレゼント！

7月は、『Rooom』サイン入りポスターを1名様にプレゼントします。

応募方法は簡単！

番組公式X（旧Twitter）をフォローし、対象の投稿をリポストするだけ。

この貴重なアイテムを手に入れるチャンスをお見逃しなく。

◆「Aooo（アウー）」 プロフィール[L→R] 石野理子(Vo.) 、すりぃ(Gt.) 、やまもとひかる(Ba.) 、ツミキ(Dr.)

元・赤い公園のボーカルで、ソロアーティストとして活動する石野理子(Vo)、「エゴロック」「テレキャスタービーボーイ」など4桁万回再生越えのボカロ曲を複数持ち、本人歌唱のライブでは各地のフェスで入場規制を連発するすりぃ(Gt)、YOASOBIやももいろクローバーZなどのサポートを務め、Coachellaや東京ドームといった大舞台の経験も豊富な新世代女性ベーシスト・やまもとひかる(Ba)、「フォニイ」、「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」(MAISONdes)、「ビビデバ」(星街すいせい)など数多くのヒット曲を手掛けるツミキ(Dr)という、それぞれが確固たる実績を持つ4人によるロックバンド。2025年12月開催の東京ガーデンシアターでのワンマンライブ『Aooo Special Live 2025 "Bazoooka"』はチケット即完売するなど、ブレイク筆頭候補として熱い注目を浴びている。

▼公式サイト：https://www.sonymusic.co.jp/artist/Aooo/

【番組概要】

番組名：Menicon Music Contact

放送日時：毎週土曜日 12:30～13:00

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

パーソナリティ：月替わりでアーティストが担当

2026年7月担当：Aooo

内容：話題のアーティストが楽曲への想いや制作秘話、リスナーへのメッセージと共に最新曲を紹介。番組公式Xをフォローし、投稿をリポストすると抽選で当たるマンスリープレゼント企画を実施。

番組公式X：@menicon807

ハッシュタグ：#メニコンミュージックコンタクト