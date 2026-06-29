人気競馬YouTube番組「いちか馬ちか～HUK with オッズパーク～」が帰ってきた！

オッズ・パーク株式会社

公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営するオッズ・パーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：高松俊和）は、兵庫アーバン競馬「HUK」とコラボレーションしたYouTube番組「いちか馬ちか」の第7回を、2026年6月28日（日）20時より配信開始しました。

本番組は、2025年7月にスタートした、岡野陽一さん、酒井貴士さん（ザ・マミィ）、塩見きらさん、コウタローさんの競馬を愛する4人によるガチンコ馬券対決番組です。2026年3月に配信した第6回の配信後には、YouTubeに700件を超えるコメントが寄せられ、「続けてほしい」「この4人のやり取りをもっと見たい」といった継続を望む声が多数寄せられるなど、大きな反響をいただきました。こうした視聴者の皆さまからの声を受け、このたび同じメンバーでの番組継続が決定しました。

第7回となる今回も、4人ならではの軽快な掛け合いと真剣勝負の馬券対決を通じて、地方競馬の魅力と楽しさをお届けします。

■番組概要

競馬を愛する4人が白熱した馬券対決を繰り広げる競馬バラエティ番組です。笑いあり、興奮あり、ときには裏切りありの予測不能な展開のなか、最後まで勝負の行方がわからない“いちか馬ちか”の戦いをお届けします。

今回は、3回分の総回収率で競う新ルールを採用。総回収率1位の出演者には賞金が贈られるほか、的中しても収支がマイナスとなる“ガミる”状態を多く生み出した出演者に贈られる「ガミ王」の称号を懸けた戦いにも注目です。

第7回の前編は「兵庫アーバン競馬（HUK）園田競馬場・姫路競馬場」公式YouTubeチャンネル、後編は「オッズパーク」公式YouTubeチャンネルよりお楽しみください。

■出演者情報

- 番組名：「いちか馬ちか～HUK with オッズパーク～」- 出演者：岡野陽一、酒井貴士（ザ・マミィ）、塩見きら、コウタロー- 提 供：兵庫県競馬組合、オッズ・パーク株式会社- 配信URL：（前編）https://youtu.be/kEQxE-DUEaI（後編）https://youtu.be/i34EmjvD7VI岡野陽一

プロダクション人力舎所属。福井県出身。

競馬やパチンコ、麻雀をこよなく愛する「クズ芸人」キャラクターとして知られ、ピン芸人として活動するほか、吉住らとユニット「最高の人間」としても活躍している。

破天荒なキャラクターでギャンブルユーザーから多くの人気を集めている。

酒井貴士（ザ・マミィ）

プロダクション人力舎所属。東京都出身。

2018年にコンビを結成し、独特のキャラクターと演技力で『キングオブコント』決勝進出などを果たし人気を集めている。

個人としても、クズ芸人としてギャンブル全般をこよなく愛し、多方面に活躍している。

塩見きら

愛媛県出身。

長年のアイドル活動を経て、現在はソロアイドルとしてグラビアやタレント活動を行うほか、プロデューサーとしてもマルチに活躍中。

清楚な見た目だが、本人も公言するほど中身はおじさんキャラであり、競馬、競輪、ボートレース等全てのギャンブルをこよなく愛し、男性顔負けの破天荒なキャラクターで人気を集めている。

コウタロー

ジャンバリ.TV所属。三重県出身。

パチスロライターとして多くの番組に出演しており、看板演者として活躍中。豊富な知識量と立ち回りでファンから人気を集めている。趣味は競馬と公言するほどの競馬好きで、個人のXでも予想を披露している。

■オッズ・パーク株式会社について

オッズ・パーク株式会社は、行政・地方公共団体向けのソリューションを提供するSBプレイヤーズ株式会社の子会社であり、公営競技のインターネット投票サービスサイト「オッズパーク」を運営しています。全国の地方公共団体から公営競技（地方競馬・競輪・オートレース）に関する投票券の販売業務を受託し、安心・便利にご利用いただけるサービスを提供しています。また、予想情報やレース映像などの充実したコンテンツ配信や、多くの金融機関および決済サービスと提携し、様々なお客様にご利用いただける環境を整えています。

今後も当社は、インターネット投票サービスを通じて投票券販売の拡大を推進するとともに、収益の一部を畜産振興や地域産業の発展など幅広い分野に還元することで、地域社会の活性化に貢献します。

【「オッズパーク」サービスサイト】

-アプリ：https://www.oddspark.com/member/app/release.html

-スマートフォン：https://sp.oddspark.com/

-パソコン：https://www.oddspark.com/

- プレスリリースに掲載されている会社名、サービス名などは各社の登録商標または商標です。- プレスリリースに掲載されている内容、サービス、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。