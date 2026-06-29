【札幌市】てつなぎ訪問看護ステーション、札幌保健医療大学の看護学生10名を訪問看護実習で受け入れ

社会背景・課題

株式会社マジカルケア訪問同行に加え、訪問前後のカンファレンスや記録の確認、スタッフ間の情報共有など、訪問看護の日常業務にも携わる

近年の高齢化の進展や医療ニーズの多様化に伴い、住み慣れた地域で療養生活を送る方を支える在宅医療の重要性が高まっています。その中でも訪問看護は、医療的ケアだけでなく、利用者やご家族の生活に寄り添う包括的な支援を担う存在として期待されています。

一方、看護学生が在宅医療や訪問看護の現場を体験する機会は依然として限られており、病院実習だけでは学ぶことのできない「生活の場での看護」を経験する機会は多くありません。地域包括ケアの推進が進む中、教育機関と地域医療機関が連携し、実践的な学習機会を提供することの重要性が一層高まっています。

法人の取り組み・特徴

株式会社マジカルケア が運営する てつなぎ訪問看護ステーション では、このたび札幌保健医療大学 保健医療学部看護学科 4年生を対象とした「在宅精神母性小児総合実習」の受け入れを開始しました。

受け入れ人数は計10名で、2名ずつ5グループに分かれ、6月1日・2日、6月3日・4日、6月22日・23日、6月24日・25日、6月29日・30日の日程で実施しました。

訪問看護師に同行し、利用者一人ひとりの生活環境や価値観に配慮した支援のあり方を学ぶ

当社としても、本格的な学生実習の受け入れは新たな取り組みとなりました。実習では、訪問看護師に同行し、利用者一人ひとりの生活環境や価値観に尊重した支援のあり方を学ぶ機会を提供しました。病院とは異なり、利用者の生活の場で看護を実践する訪問看護では、観察力やコミュニケーション能力、多職種との連携など、幅広い視点が求められます。

また、精神科訪問看護を通じて、地域で暮らす精神疾患を抱える方への支援や生活に寄り添う看護を学ぶことで、学生が地域医療への理解を深め、将来の進路選択やキャリア形成を考えるきっかけになることも期待しています。企業にとっても、学生との交流を通じて現場の教育体制を見直す機会となるほか、地域医療を支える人材育成へ貢献することで、地域とのつながりをより深められる取り組みと考えています。

今後の展望

実習では、利用者への訪問同行に加え、訪問前後のカンファレンスや記録の確認、スタッフ間の情報共有など、訪問看護の日常業務にも触れていただきました。学生からは、利用者一人ひとりの暮らしに寄り添う看護の大切さや、多職種との連携の重要性を実感する機会になったという声も寄せられています。

今後も教育機関との連携を継続し、実習受け入れ体制の充実を図ることで、地域医療を支える人材育成に貢献するとともに、訪問看護の魅力や役割を広く発信していきたいと考えています。

訪問看護は、医療と生活をつなぐ重要な役割を担っています。次世代を担う看護学生が在宅医療の現場を実際に体験することは、地域包括ケアへの理解を深めるだけでなく、多様な働き方や看護の可能性を知る貴重な機会になると考えられます。

株式会社マジカルケアは、地域に根ざした訪問看護ステーションとして、質の高い看護サービスの提供に努めるとともに、教育機関との連携を通じて未来の医療人材の育成を支援し、地域医療の発展に貢献できるよう取り組みを続けてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社マジカルケア

所在地：北海道札幌市中央区南5条西8丁目6-2 ウィンダルヒル南5条

代表者：山口敦司

事業内容：精神科訪問看護ステーション

■ 本件に関するお問い合わせ先

てつなぎ訪問看護ステーション

精神疾患に特化した訪問看護を提供しています。必要に応じて看護師との面談も可能です。

TEL 011-600-6744

URL https://tetunagikango.com/

広報担当：中村

お問い合わせは下記URLお問い合わせフォームにて承っております。

https://tetunagikango.com/contact/

受付時間：平日9:00～18:00

■ 会社関連情報

グループホーム ミライエ

札幌市内に全12棟完備する精神疾患に特化した共同生活援助 (介護サービス包括型)グループホームです。

TEL 011-600-0200

URL https://www.gh-miraie.site/

イナンクル B型就労支援

精神疾患に特化した訪問看護ステーションを母体とする会社が運営する精神特化型B型就労支援事業所です。

TEL 011-600-6958

URL https://inankuru.site/