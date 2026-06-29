【北海道限定】「北海道名物 ラーメンサラダ豚しゃぶ」発売！夏本番に向けた新商品が登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、北海道のソウルフードとして親しまれている『ラーメンサラダ』の新しいラインアップとして、「北海道名物 ラーメンサラダ豚しゃぶ」を、北海道のセブン‐イレブン店舗にて7月2日（木）より順次発売いたします。

気温が高くなる７月は、冷たく喉ごしのよい『ラーメンサラダ』の人気が年間でも高まります。本商品は、彩り豊かな野菜や、道産の豚肉に、さわやかな辛みの山わさび醤油ドレッシングを合わせ、冷たい麺と一緒にさっぱりとお召し上がりいただけます。北海道名物の『ラーメンサラダ』シリーズの新商品を、ご自宅や外出先でもぜひ手軽にお楽しみください。

暑い夏にスタミナ補給も！北海道のご当地グルメ『ラーメンサラダ』新商品

■北海道名物 ラーメンサラダ豚しゃぶ

価格：368円（税込397.44円）

発売日：7月2日（木）～順次

販売エリア：北海道

さわやかな辛みが特長の山わさび醤油ドレッシング

一般的なわさびとは一味違う、北海道の特産である「山わさび」のさわやかな辛みが鼻を抜けます。醤油ベースのドレッシングと、弾力のある麺が、野菜によく絡み食べ進む一品です。

山わさび醤油ドレッシングに合う！道産豚肉の豚しゃぶ

肉の旨味が特長の道産豚肉を使用しています。豚しゃぶの脂の旨味や甘味を、山わさびのさわやかな辛みがすっきりと引き立ててくれます。

北海道限定『ラーメンサラダ』シリーズのその他のラインアップ

■北海道名物 ラーメンサラダ 蒸し鶏と半熟玉子

価格：368円（税込397.44円）

発売中

販売エリア：北海道

蒸し鶏と半熟玉子を焙煎胡麻ドレッシングで食べる定番の『ラーメンサラダ』です。

プレスリリース URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000620.000155396.html

担当者コメント

気温の上昇とともに冷たい麺の需要が高まる7月に合わせて本商品を開発しました。セブン‐イレブンでは、地域で愛される地域の味を大切にしており、今回は北海道のソウルフードである『ラーメンサラダ』シリーズの新たな魅力をお届けしたいという想いがあります。今回の新商品を加え、3品展開していますので、その日の気分やシーンに合わせてお好みの味を選んでお楽しみいただけます。暑い夏でも手軽にさっぱりとエネルギーを補給していただき、食を通じて皆様が元気に夏を乗り切るお手伝いができるとうれしいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。