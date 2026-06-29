濃厚なのに後味すっきりな味わい！　ハーゲンダッツの新シリーズハーゲンダッツ　ミニカップ Gelati（ジェラーティ）『トロピカルリッチ＆ココナッツ』『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：佐藤晃世）は、ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati (ジェラーティ) 『トロピカルリッチ＆ココナッツ』、同『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』を6月30日（火）より期間限定にて全国で新発売します。

ハーゲンダッツが夏の新シリーズとしてお届けする「Gelati」は、1カップで2つのジェラートをお楽しみいただけることから、イタリア語でジェラートの複数形を意味する「Gelati」をシリーズ名に名付けました。第一弾は、“夏の王道”と“ジェラートの王道”をテーマに、異なる魅力を持つフレーバーを組み合わせた2商品をお届けします。

■ハーゲンダッツがこの夏に届けたい新しいジェラート体験

ハーゲンダッツは、アイスクリームのおいしさを生み出すため、原材料の選定から製造工程に至るまで、すべての工程において品質へのこだわりを徹底的に追求し続けています。

近年の猛暑を背景に、“夏でも最後まで心地よく食べやすい”“しっかりとした満足感のあるおいしさ”をお届けしたいという想いから開発しました。ハーゲンダッツならではの素材の濃厚な味わいはそのままに、夏にこそ食べたくなるようなすっきりとした後味が特長のジェラートシリーズです。

■ハーゲンダッツならではの“濃厚×後味はすっきりとした味わい”へのこだわり

今回、酸味や塩味をアクセントとして際立たせることで、濃厚な味わいながらもすっきりとした後味を実現。さらに、フレーバーごとの個性が引き立つよう、素材が持つ味わいの強弱を細かく調整し、最適なバランスを追求しました。 『トロピカルリッチ＆ココナッツ』では30回以上の試作を重ねて理想の配合を実現し、『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』では食塩配合量を0.01％単位で調整するなど、細部までこだわり抜きました。それぞれを単体で味わうことはもちろん、交互に味わうことで広がるおいしさも本シリーズならではの魅力です。ぜひ、ご自身のお気に入りの食べ方を見つけてみてください。

特設サイト：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/gelati/

開発担当者が語る商品の裏側！

～ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『トロピカルリッチ＆ココナッツ』篇～

■すっきりした酸味が際立つ、夏スイーツの王道フレーバー！トロピカルフルーツ×ココナッツ

盛夏期に人気の高まる“トロピカルフルーツ×ココナッツ”の王道の組み合わせを、ハーゲンダッツならではの贅沢感のある味わいに仕上げました。今回特にこだわったのは、濃厚な満足感とすっきりとした後味の両立です。トロピカルフルーツの酸味や甘さとココナッツのまろやかさが調和する絶妙なバランスを追求し、試作を重ねながら理想の味わいを実現しました。

★こだわりポイント１.…豊かな果実感と酸味が際立つトロピカルジェラート

パイナップル・マンゴー・パッションフルーツの3種の南国フルーツを使用した、濃厚な果実の味わいが楽しめるジェラートです。さまざまなトロピカルフルーツを検討した中から、パイナップルの酸味、マンゴーの濃厚な甘味、パッションフルーツの華やかな香りと甘酸っぱさが調和する組み合わせを採用しました。パイナップルをメインに使用することで、すっきりとした酸味が際立つ味わいに仕上げました。

★こだわりポイント２.…素材本来の甘さを楽しめるココナッツジェラート

南国の香りとやさしい甘さを楽しめるクリーミーなココナッツジェラートです。ココナッツ本来の風味を引き出すため、乳のコクが強くなりすぎないよう配合を調整。まろやかでありながらも重さを感じにくい、自然な甘さを感じられるバランスに仕上げました。

開発担当者が語る商品の裏側！

～ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』篇～

■アクセントの塩味が際立つ、夏ジェラートの王道フレーバー！キャラメル×ピスタチオ

ジェラート専門店の夏の定番塩キャラメルに、根強い人気を誇るピスタチオを合わせました。塩キャラメルのほろ苦さと塩味、ピスタチオの香ばしさとコクが互いに引き立つよう、2種のジェラートの最適なバランスを追求。塩キャラメルの塩味は、食塩の配合量を0.01％単位で調整するなど、塩キャラメルらしい味わいと、ピスタチオとの調和、食べ終えた後の満足感の両立ができるよう試作を重ねました。

★こだわりポイント１.…塩味がアクセントの塩キャラメルジェラート

焦がしバターとカラメルパウダーを使用し、キャラメルらしいほろ苦さと塩味によるすっきりとした後味を実現しました。夏でも心地よく食べ進められる塩キャラメルを目指し、原料選定から開発をスタート。香ばしさと塩味のバランスを丁寧に調整することで、濃厚ながらも軽やかな味わいに仕上げています。

★こだわりポイント２.…香ばしさ豊かなピスタチオジェラート

深みのある旨みが特徴のピスタチオをローストし、素材本来の香ばしさと豊かなコクを引き出しました。塩キャラメルとの相性を考慮した風味に調整することで、ふわっと広がる香ばしさと豊かな味わいをお楽しみいただけます。

■商品情報 ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『トロピカルリッチ＆ココナッツ』

【商 品 名】 ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『トロピカルリッチ＆ココナッツ』

（期間限定）

【種 類 別】 ラクトアイス

【成 分】 無脂乳固形分 2.5％ 、乳脂肪分 2.0％、卵脂肪分 0.2％、植物性脂肪分 0.7%、

果汁・果肉 66％

【原材料名】トロピカルミックス果汁（パインアップル濃縮果汁、マンゴーピューレ、パッションフ

ルーツ果汁）（国内製造）、砂糖、脱脂濃縮乳、粉あめ、クリーム、ココナッツシロップ

（水あめ、砂糖、ココナッツオイル、ココナッツクリーム）、卵黄／安定剤（ペクチ

ン）、植物レシチン、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）

【内 容 量】 110ml

【価 格】 373円（希望小売価格：消費税込み） ※軽減税率適用

【発 売 日】 2026年6月30日（火）

【販 売 先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

■商品情報 ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』

【商 品 名】 ハーゲンダッツ ミニカップ Gelati『ソルティキャラメル＆ピスタチオ』

（期間限定）

【種 類 別】 アイスミルク

【成 分】 無脂乳固形分 5.5％ 、乳脂肪分 5.0％、卵脂肪分 0.5％、植物性脂肪分 2.4%

【原材料名】脱脂濃縮乳（生乳（北海道））、砂糖、クリーム、粉あめ、ピスタチオペースト

（ピスタチオナッツ、植物油脂）、カラメルパウダー、卵黄、バターオイル、食塩、

（一部に乳成分・卵を含む）

【内 容 量】 110ml

【価 格】 373円（希望小売価格：消費税込み） ※軽減税率適用

【発 売 日】 2026年6月30日（火）

【販 売 先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他