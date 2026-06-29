「キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム」が日本文具大賞サステナブル部門優秀賞を受賞！

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、2025年9月に発売した「キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム」が、『第35回日本文具大賞2026』サステナブル部門において優秀賞を獲得したことをご報告いたします。

この度、その年の最も優れた文具を表彰する「日本文具大賞」において、「キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム」がサステナブル部門優秀賞に選出されました。受賞に際しては、手に力の入りにくいユーザーを巻き込みながら開発するプロセスによって、ウェルビーングの観点でサステナビリティを実現した点を評価いただきました。

本商品は、2025年9月に発売した、コクヨ新開発の消しゴムです。「折れにくさ」に効く骨格成分の中に、「消字性」に効く吸着成分を閉じ込める“ハイブリッド製法”によって、よく消えるのに折れにくい消しゴムを実現しました。また、開発過程では、コクヨ独自のインクルーシブなものづくりプロセス”HOWS DESIGN（ハウズデザイン）”を取り入れました。平行四辺形型の消しゴムは持ち上げやすさと小さい力での消しやすさを考えてデザイン。上肢障がいを有するユーザーに、3度ずつ角度を変えた消しゴムを実際に使用していただき、適切な平行四辺形の角度を設定しました。一人ひとりの「心地よさ」に応えるこのプロセスによって、多くの人の使いやすさを実現することを目指しています。

商品HP：https://kokuyo.jp/pr/campus_eraser

開発ストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/Ybjpaji9z5x

HOWS DESIGNインタビュー記事：https://www.kokuyo.com/sustainability/howsdesign/torikumi_0029/

ご参考１）日本文具大賞について

その年の優れた文具に贈られるアワード。

「機能」「デザイン」「サステナブル」「トレンド部門」の4部門。各部門から複数点の優秀賞を選出し、その中から1製品をグランプリとして決定いたします。

ご参考２）HOWS DESIGNについて

HOWS DESIGNはコクヨ独自のインクルーシブなモノづくりプロセスです。インクルーシブデザインによって社会のバリアを発見し、誰もが自分らしくいられる社会をつくることを目指しています。「キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム」は、より多くの方に快適にご使用いただけるよう、上肢障がいのある方々とワークショップを行い、試作と検証を行いました。

HOWS DESIGNを用いた消しゴム開発の裏側：

https://www.kokuyo.com/sustainability/howsdesign/torikumi_0029/

HOWS DESIGN HP：https://www.kokuyo.com/sustainability/howsdesign/

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ先】コクヨお客様相談室

https://www.kokuyo.co.jp/support/