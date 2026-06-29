2026年度エンジニアリング功労者賞を3件受賞

JFEエンジニアリング株式会社

2026年6月29日

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区）は、一般財団法人エンジニアリング協会が決定した2026年度「エンジニアリング功労者賞・奨励特別賞」において、エンジニアリング功労者賞部門で最多となる3件を受賞しました。

今回受賞したのは、「ガーナ国テマ高架橋プロジェクトチーム」および「ベトナム国バクニン省 廃棄物発電プロジェクトチーム」が海外におけるエンジニアリング活動を通じた「国際貢献」分野、「CO2液化・貯蔵・荷役設備建設プロジェクトチーム」がエンジニアリング産業における技術力の向上や新分野の開拓等の「エンジニアリング振興」分野での受賞です。なお、2026年度のエンジニアリング功労者賞部門におけるプロジェクト表彰は全15件で、このうち国際貢献4件、エンジニアリング振興7件、環境貢献3件、中小規模枠1件が選定されています。

１．ガーナ国テマ高架橋プロジェクト[※1]

同プロジェクトは、西アフリカの物流・交通の要衝であるテマ交差点において、本邦技術を活用した質の高いインフラ供給により、交通渋滞解消と物流円滑化に貢献した点が評価されたものです。同プロジェクトでは、鋼製橋梁の製作・架設に加え、橋脚基礎工事、道路工事、舗装、信号、照明などの工事一式を担い、JFEグループの技術を結集させ、維持管理コストの低減と橋梁の長寿命化、周辺環境への影響低減を実現しました。

ガーナ国テマ高架橋（全景）

2．ベトナム国バクニン省廃棄物発電プロジェクト[※2]

同プロジェクトは、日本政府の2国間クレジット制度支援によるベトナム廃棄物発電第1号案件です。現地パートナーと共同で、事業計画から建設・運転までを一体的に推進し、日量500トンの廃棄物を焼却、発電出力11.6MW・年間91,872MWhを発電。ベトナム初の混焼廃棄物発電プロジェクトとして環境と電力の課題を同時に解決するとともに、15年間の継続的なGHG削減義務により約62.7万tのCO2削減を目指しています。廃棄物の適正処理と再生可能エネルギー供給を両立し、日越環境協力の象徴として資源循環型社会の実現と持続可能な環境への国際貢献を果たしています。

ベトナム国バクニン省廃棄物発電施設（外観）

3．CO2液化・貯蔵・荷役設備建設プロジェクト[※3]

同プロジェクトは、日本CCS調査株式会社向けに、CCUS大規模実証試験のうちCO2輸送に関する実証試験で使用する設備の一部として建設したもので、CO2の液化・貯蔵・船舶払い出しを担う基盤インフラです。CCUS社会実装に向けた基盤インフラとして、長距離・大量輸送を実現する液化CO2輸送システムを高い技術力を伴って構築した点が評価されたもので、年間1万トン規模のCO2を液化・貯蔵し、船舶へ払い出すことができる陸上設備の設計から建設、試運転までを一貫して担い、将来的なCCUSバリューチェーン構築に資する技術的知見と実績を蓄積しました。

CO2液化・貯蔵・船舶払い出し設備（外観）

JFEエンジニアリングは、今後も、環境・エネルギー・社会インフラ分野において培ってきた技術力・プロジェクト遂行力を活かし、国内外の社会課題解決と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※1 ニュースリリース｜ガーナ国 テマ高架橋開通式開催(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2024/20241204.html)

※2 ニュースリリース｜ベトナム国で大型廃棄物発電事業に参画(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2021/20211216.html)

※3 ニュースリリース｜CO2液化・貯蔵・荷役設備建設工事（EPC）竣工(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2024/20241209.html)

本件に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。

JFEエンジニアリング株式会社 総務部広報室