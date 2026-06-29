AI時代の“守り”を、自社に最適な運用設計へ。Microsoft Purviewを体感できる「ワークショップサービス」提供開始のお知らせ

BIPROGY株式会社

BIPROGYは、AI・ガバナンス需要の高まりを背景に、Microsoft Purviewの理解促進と導入初期の検討を支援するワークショップサービスの提供を開始しました。本サービスは、AI時代におけるデータセキュリティーおよびAIガバナンスに課題を抱えるお客さまに対し、Purviewの基礎理解の獲得と活用イメージの具体化を支援するものです。本サービスの提供により、お客さまのAI時代に求められるデータセキュリティー体制およびAIガバナンスの整備を推進します。

高まるデータ漏えいリスクとAI時代の新たな課題

AI活用が当たり前になりつつある今、企業にとって「データの安全性」と「ガバナンス」はこれまで以上に重要になっています。特にMicrosoft 365 Copilotなどの生成AIの活用が広がる中で、社内の機密情報がどのように扱われるのか、新たなリスクへの対応が求められています。こうした時代において、AIの価値を最大化するためには、まず「データの可視化・分類・保護」、そして「適切なガバナンス」の整備が欠かせません。

その中核を担うのが、Microsoft Purviewです。Purviewは、情報保護・データ損失防止・内部リスク管理などを通じて、企業のデータを包括的に守るソリューションです。一方で、「まずは何ができるのか知りたい」「自社でどう使うかイメージしたい」という声も多く聞かれます。

～データセキュリティーとAIガバナンスを導入から運用まで一貫支援～

こうした課題に対して、BIPROGYでは、Microsoft Purviewを“知る”ための入り口として、本ワークショップサービスを提供します。本ワークショップでは、専任技術者によるデモや解説を通じて、Purviewの基本や実際のユースケースを理解しながら、自社での活用イメージを具体化できます。

さらに、すでに提供している「導入支援サービス（基本・拡張）」「運用支援サービス」とあわせて、「理解・構想」から「導入」「運用・改善」まで、BIPROGYが一貫して伴走支援します。

こんなお悩みはありませんか？- Microsoft Purviewに興味はあるが、自社のデータをどう守れるのか具体的にイメージできない- 情報保護やデータ損失防止の機能を実際の動きを見て理解したい- Microsoft 365 CopilotやAIエージェントを使うにあたり、機密情報の参照・漏えいが不安で、AIガバナンスをどう整えるべきか分からない- 何から始めればよいか分からず、最初の一歩が踏み出せない

こうしたお悩みに対して、まずは“知る”ことから。ワークショップサービスがその第一歩を支援します。

「ワークショップサービス」について

本サービスは、Microsoft Purviewをこれから活用したいお客さま向けに、データセキュリティーとPurviewの全体像をデモで交えて分かりやすくご紹介するプログラムです。専任技術者とのディスカッションを通じて、自社での具体的な活用イメージまで落とし込むことができます。

主な内容:

- データセキュリティーおよびMicrosoft Purviewの概要- 情報保護、データ損失防止、内部リスク管理の仕組み- Microsoft 365 Copilot連携の考え方- Microsoft Purviewデモ／利用シーンディスカッション／質疑応答「知る」から「運用」まで。Microsoft Purview向け支援サービスのラインアップ

BIPROGYでは、ワークショップを起点に、導入・運用まで段階的に支援するサービスをご用意しています。データセキュリティーとAIガバナンスを、着実に自社へ定着させることが可能です。

まずはお問い合わせください！

Microsoft Purviewの活用は、単なるツール導入ではなく、生成AI時代に安心してデータを活用するための「土台づくり」です。BIPROGYは、これまで培ってきたMicrosoft 365の知見と実績をもとに、お客さまの「知る」から「運用」まで伴走し、課題解決を支援します。

■関連リンク：

Microsoft 365向けエンタープライズサービス

https://www.biprogy.com/solution/service/o365es.html

※Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Teams、Outlookは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Microsoft 365は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。

※その他掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ :https://x.gd/Fr9S7