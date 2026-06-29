「ZETA DIVISION」FORTNITE部門のMinipiyoが『Esports World Cup 2026』出場権を獲得！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」FORTNITE部門のMinipiyoは、2026年6月12日(金)から6月28日(日)にかけて開催された『Reload Elite Series Qualifier 4』において、優勝したことをお知らせいたします。

本大会の結果により、2026年8月にフランス・パリで開催される世界最大級のeスポーツの祭典『Esports World Cup 2026』内で行われる決勝大会、『Reload Elite Series Championship 2026』への出場権を獲得いたしました。

■『Reload Elite Series Qualifier 4』大会概要・結果

『Reload Elite Series』は、「FORTNITE」のリロードモードを舞台としたデュオ形式の公式大会です。高速かつアグレッシブな展開が特徴で、総額100万ドルと世界一の座を巡り、各国代表のトッププレイヤーたちが激突します。

【試合経過】

オンラインで行われた今大会、Minipiyoデュオは序盤から果敢なファイトを展開し、2位, 4位と好順位を重ねて一気に首位へ浮上。Match 3でもその勢いは衰えず、6撃破でビクトリーロイヤルを獲得し、大きくポイントを伸ばしました。途中ソロとなる場面もありましたが、堅実な立ち回りと丁寧な進行で着実に順位を上げ、対面勝負も制しながらポイントのリードを拡大。最終MatchでもMinipiyoがソロとなった後に粘り強く順位を伸ばし、全Matchで一桁順位を記録する圧巻の戦いぶりで優勝を果たしました。

この結果、Minipiyoデュオは『Reload Elite Series Qualifier 4』で優勝、8月にフランス・パリで開催される『Reload Elite Series Championship 2026』への出場権を獲得しました。

■『Reload Elite Series Championship 2026』について

『Reload Elite Series Championship 2026』は、2026年8月にフランス・パリで開催される世界最大級のeスポーツの祭典『Esports World Cup 2026』内にて行われる、『Reload Elite Series』の決勝大会です。 世界各国の予選を勝ち抜いた精鋭デュオのみが出場権を手にし、賞金総額100万ドル（約1.5億円）を懸けて激突します。

世界へ挑むMinipiyoへ、引き続き熱いご声援をよろしくお願いいたします。

■「Esports World Cup 2026」について

世界最大の競技ゲームの祭典として確固たる地位を築いた「Esports World Cup 2026」が、2026年7月6日（月）～8月23日（日）の期間にフランス・パリを舞台に開幕します。

100カ国以上から2,000人を超えるプレイヤーと200クラブが集結し、頂点を争うeスポーツ界最高峰の国際大会です。賞金総額は前年の7,000万ドルからさらに拡大し、7,500万ドル（約115億円）という史上最大規模で開催されます。

各タイトルの王者を決める個人戦に加え、全タイトルの成績を通じて最強クラブを決する「クラブチャンピオンシップ」には3,000万ドルが懸けられており、単なるゲーム大会の枠を超えた、eスポーツの祭典となっています。

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。

ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

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