ファウンド・ストーン シリーズに新ワイン登場！「ファウンド・ストーン ソーヴィニヨン・ブラン 2025」、「ファウンド・ストーン ピノ・ノワール 2025」新発売

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、2026年6月22日より、バートン・ヴィンヤーズが造る「ファウンド・ストーン ソーヴィニヨン・ブラン」、「ファウンド・ストーン ピノ・ノワール」の取り扱いを開始しました。

▼ファウンド・ストーン ソーヴィニヨン・ブラン 2025 商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/624476

▼ファウンド・ストーン ピノ・ノワール 2025 商品ページ：

https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/624477

ブランドの原点「ファウンド・ストーン」がラベルデザインを刷新

「ファウンド・ストーン」はその名の通り、ワイナリーの礎となったシリーズです。バートン・ヴィンヤーズとして初めてリリースされ、20年近くがたった今も、初ヴィンテージと同じヴィンヤードからブドウを厳選し、ブドウの個性が良く出た風味豊かなデイリーワインを一貫して造り続けています。

今回、「ファウンド・ストーン ソーヴィニヨン・ブラン」および「ファウンド・ストーン ピノ・ノワール」の発売に伴い、シリーズ全体のラベルデザインを一新します。

新ラベルでは、ブランド名の由来でもある「FOUNDSTONE＝礎となる石」を、6つの石のモチーフで表現。品種ごとに異なるカラーを採用することで、店頭やワインリスト上での視認性も高めています。さらにラベルをよく見るとワインメーカーのサインが隠されており、遊び心のあるデザインも特徴です。

バートン・ヴィンヤーズについて

1995年設立、2005年に規模を大幅拡張し、現在ではバリュー＆クオリティに長けたシリーズを複数豪州内外へ送り出しています。サステイナビリティを追求しているワイナリーでもあり、資材の豪州内調達やワイナリー内での水の再利用、ボトルの軽量化など年々アップデートを重ねています。今後の成長に大注目のワイナリーです。

商品情報

＜ファウンド・ストーン ソーヴィニヨン・ブラン 2025＞

・産地：オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリアG.I

・品種：ソーヴィニヨン・ブラン主体

・醗酵：ステンレスタンク 6時間のスキンコンタクト

・熟成：ステンレスタンク4カ月

・アルコール度数：12.5%

・味のタイプ：白 辛口

・品番：624476

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：1,250円（税別）

コメント

高評価ワイナリーが手掛けるコスパブランド。グレープフルーツや、青りんご、レモングラスのアロマ。トロピカルな果実味とすっきりとした酸味が余韻まで爽やかな味わいです。

＜ファウンド・ストーン ピノ・ノワール 2025＞

・産地：オーストラリア サウス・イースタン・オーストラリアG.I

・品種：ピノ・ノワール主体

・醗酵：ステンレスタンク

・熟成：ステンレスタンク5ヵ月

・アルコール度数：13%

・味のタイプ：赤 ミディアムボディ

・品番：624477

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：1,250円（税別）

コメント

高評価ワイナリーが手掛けるコスパブランド。フレッシュなストロベリーやラズベリー、ローズマリーやタイムの香り。透明感のある果実味と滑らかなタンニンが非常に良いバランスです。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101