【宝島社 初夏の料理レシピ本】“10分で本格味”がかなうと大人気！人気料理家・青木ゆかり（♪♪maron♪♪）さんの最新レシピ本など２冊が登場！

株式会社 宝島社

株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）では、個性豊かな料理家たちが作るレシピ本を毎月発売しております。の初夏の宝島社レシピ本ラインナップをご紹介させていただきます。

“10分で本格味”がかなうと大人気！Instagramフォロワー数28万人超！ ♪♪maron♪♪さんの時短レシピ

『クックパッド ♪♪maron♪♪ 10分で本格味のやみつきうちごはん』

Instagramフォロワー数28万人超！ 「簡単なのに本格的な味になる」「何度もリピートしたくなる」と支持を集めている人気料理家・青木ゆかり（♪♪maron♪♪）さんの最新レシピ本『クックパッド♪♪maron♪♪ 10分で本格味のやみつきうちごはん』を、2026年6月30日（火）に発売します。

クックパッドで数々の人気レシピを生み出してきた♪♪maron♪♪さん。本誌では、忙しい日でも手軽に作れる「10分レシピ」を厳選して収録しています。ご飯がすすむ肉や魚介のおかず、野菜たっぷりの副菜など、短時間で作れて本格的な味わいを楽しめるレシピが満載です。

身近な食材とシンプルな工程で作れるため、料理初心者でも気軽に挑戦でき、忙しい日の献立作りに役立つ一冊です。

組み合わせに迷ったら！♪♪maron♪♪のベスト献立10

<時短アイデア満載！>メインおかず

忙しい日に役立つスピード副菜、スープやデザートのレシピも掲載

青木ゆかり（♪♪maron♪♪） プロフィール

滋賀県草津市在住。料理家、栄養士、フードサイエンティスト、クックパッドアンバサダー。男子ふたりのママでもある。クックパッドへの投稿は2014年から始め、レシピ数は2700品を超える。「本格的なのに誰でも簡単においしく作れる」をモットーに、初心者でもわかりやすく、利便性が高いレシピで好評を得る。Instagramに投稿した「こねないパン」が話題となり、2024年5月に『作業5分で不思議パン』（エムディエヌコーポレーション）を出版。栄養士としての知識を生かした料理のほか、パンやお菓子作りも得意。

TJ MOOK 『クックパッド♪♪maron♪♪ 10分で本格味のやみつきうちごはん』

発売日：2026年6月30日

定価：1320円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD078926

火を使わない調理で、暑い日のキッチンを快適に！ 大ベストセラー商品が待望の復刻！「山本ゆり×iwaki」コラボ

料理コラムニスト・山本ゆりさんと「iwaki」がコラボしたレシピBOOK『復刻版 山本ゆりのおいしい

レシピBOOK 限定カラーのiwaki耐熱調理容器つき』を、2026年7月1日（水）に発売します。

本誌は、発売時に大きな反響を呼び、多くの再販希望の声を受けて復刻が決定した人気商品です。付録は、【保存容器】【調理器具】【食器】の3役をこなすiwakiのロングセラー商品「パック＆レンジ」。

誌面では、付録の「パック＆レンジ」を使って手軽に作れる、山本ゆりさん考案のレシピを紹介します。物価高やタイパ志向が高まるなか、「ラクしておいしく作りたい」「調理も片付けも効率化した

い」というニーズに応える、毎日の料理に役立つ一冊です。

※掲載レシピおよび誌面内容は2021年発売版と同じです

iwaki「パック＆レンジ」のここがすごい！

復刻版のカラーはダークグレー

誌面では「パック＆レンジ」を使った、この本だけのレシピ30品を掲載！

山本 ゆり プロフィール

料理コラムニスト・1986年大阪生まれ＆在住。どこにでもある材料で誰でもできるレシピをブログやSNSで紹介している。2011年４月に初の料理本『syunkonカフェごはん』を出版。その後『syunkonカフェごはん２～８』『syunkonカフェごはん レンジで絶品レシピ』『syunkonカフェごはん めんどくさくない献立』『syunkonカフェごはん レンジでもっと！ 絶品レシピ』とシリーズ化され、累計800万部を超える。Xのフォロワー数は160万人超、Instagramのフォロワー数は148万人超（2026年６月現在）。3児の母。

TJ MOOK『復刻版 山本ゆりのおいしいレシピBOOK 限定カラーのiwaki耐熱調理容器つき』

発売日：2026年7月1日

価格：2992円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD079565