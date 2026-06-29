【エブール】ブランドの原点であるコートの新作を携えて「2026 Fall & Winter COAT COLLECTION ORDER EVENT」を全国10店舗で開催

株式会社リトルリーグ

ebureは、10型のコートから始まりました。素材の持つ美しさを引き出すこと、着る人の佇まいを美しく見せること、そして年月を重ねても愛着を持って着続けられること。一着のコートに込めたこだわりは、10周年を迎える今もブランド誕生から変わることなく受け継がれています。

新作コレクションでは、シャギー素材の豊かな表情や、上質なウールが生み出す柔らかな膨らみ、丁寧な仕立てによる美しいフォルムなど、素材と仕立ての魅力を存分に感じられる全19型のコートを展開します。

そして、一般発売に先駆けて「2026 Fall & Winter COAT COLLECTION ORDER EVENT」を全国10店舗にて開催。

お客様一人ひとりのライフスタイルや好みに寄り添う、特別な一着をお選びいただける機会をご提供いたします。

FEATURE 01 毎年愛される、エブールを象徴するショートコート

定番素材を用いながら、シルエットや仕立てにこだわりアップデートを重ねるショートコートシリーズ。軽やかな着心地と美しいフォルムを兼ね備え、日常のスタイルを品よく引き立てる、長く愛用したい一着です。

最高級原料SUPER140’sウールを使用した、根強い人気を誇るショートコート。

両面起毛加工による柔らかな風合いと美しい光沢、立体的なシルエットを叶えるリバー仕立てで、タイムレスに愛用できる一着です。

リュクスシャルムビーバー

ステンカラーショートコート

カラー：camel / navy / gray / light green

サイズ：36 / 38

価格：\132,000（税込）

希少なジロンラムウールを使用した、カシミヤのような光沢となめらかな風合いが魅力のショートコート。ムートンファー襟や立体的なフォルムが、クラシックな中に洗練された存在感を添えます。

ジロンラムメルトン

ファー衿付きショートコート

カラー：black / gray / navy

サイズ：36 / 38

価格：\132,000（税込）

FEATURE 02 今季ならではの素材の表情を楽しむ、シャギーチェックコート

今季ならではの表情豊かなシャギーチェック素材。ウール・モヘヤ・アルパカの上質な獣毛素材にシャギー加工が施された柔らかな毛足と、表裏で異なるチェックの表情が楽しめる、奥行きある風合いが魅力です。

包み込まれるような立体的なシルエットが魅力のミドル丈Pコート。美しいフォルムを際立たせる丁寧な仕立てと、動きやすさを叶えるスプリットラグランスリーブが特徴です。

シャギーチェック

Pコート

カラー：multi

サイズ：36 / 38

価格：\253,000（税込）

裏側に覗くチェック柄がさりげないアクセントとなる、背裏仕様のステンカラーコート。ロング丈ながら軽やかな着心地を叶え、見えない部分の丁寧な仕立てやオリジナル刻印入り水牛ボタンなど、細部までこだわった一着です。

シャギーチェック

ステンカラーコート

カラー：multi

サイズ：36 / 38

価格：\275,000（税込）

FEATURE 03 美しさと機能性を兼ね備えた、ライナー付きミドル丈コート

暖かさや軽やかさといった機能性に着目しながら、エブールらしい洗練された佇まいに仕上げたライナーダウン付きコート。防寒性と美しいシルエットを両立し、シーズンを通して幅広く活躍する一着です。

1枚でも着られるライナーダウン付き

希少なジロンラムウールを使用し、カシミヤのような光沢となめらかな風合いを引き出したハーフ丈ステンカラーコート。上質なリバー仕立てのウールコートに、取り外し可能な軽量ダウンインナーを組み合わせ、それぞれを単体でも着用できる多様性を備えています。高密度タフタを使用したダウンインナーは、撥水性や防寒性にも優れ、秋口から春先までシーズンを通して活躍。前後で表情の異なるラグランスリーブや、襟元のチンカフス、袖口のタブなど、機能性と美しいシルエットを両立した一着です。

ジロンラムメルトン

ライナーダウン付きステンカラーコート

カラー：gray / black / navy

サイズ：36 / 38

価格：\165,000（税込）

2026 Fall & Winter COAT COLLECTION ORDER EVENT

SCHEDULE

＜会期＞

7月10日（金）ー9月13日（日） 全国10店舗にて順次開催

＜店舗・日程＞

7月10日（金）ー7月12日（日） 日本橋店

7月17日（金）ー7月20日（月） 松坂屋名古屋店

7月24日（金）ー7月28日（火） 伊勢丹新宿店

7月31日（金）ー8月2日（日） GINZA SIX店

8月7日（金）ー8月9日（日） 大阪店

8月14日（金）ー8月16日（日）二子玉川店

8月21日（金）ー8月23日（日） 心斎橋店

8月28日（金）ー8月30日（日） 六本木店

9月4日（金）ー9月6日（日）阪急うめだ店おもてなしサロン

9月11日（金）ー9月13日（日） 京都店

※ELLE SHOPでは7月10日（金）より発売まで先行受注を承ります。

COLLECTION

本イベントでは、2026 Fall＆Winterのコートコレクションの中から、最大19型の豊富なラインナップを一足先にご覧いただけます。

※一部、店舗限定商品を含みます。

DELIVERY／IN STORE

オーダーいただいたコートは、9月上旬から10月上旬にかけて順次店頭へ入荷いたします。 店頭へ入荷次第、オーダーを承った店舗から直接ご連絡を差し上げます。同じく9月上旬から順次一般発売いたします。

※一部、先行受注のお渡し分を一般発売分よりも先に入荷させていただく場合がございます。

CONTACT

商品に関するお問い合わせ先はこちら 0800-300-1291 / costomersupport@cs.little-league.co.jp

ストア一覧(https://www.ebure.jp/store/)

ebure／エブール

「さらに人生を楽しむという気持ちを掻き立てる服」をデザインと上質なクオリティで提案。

人生で多くの経験をし、良いことも悪いことも色々を通ってきて、乗り越えたり、のみこんだり、とても多くの精神的進化を遂げてきているということ。

そんな中で見つけたのが、究極に削ぎ落とされた自分の中の“好き”という感覚、私はこれが好き、これが心地いい、やっぱりこういうことだ、そういう部分にフィットする服を創出していく。

Instagram :https://www.instagram.com/ebure_official/LITTLE LEAGUE INC.

LITTLE LEAGUE INC.

リリースに関するお問い合わせ

ebure＜エブール＞PR担当 澤田

03-5412-1871



HP https://www.ebure.jp/