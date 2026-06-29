日本化薬、第23回 日本知財学会「産業功労賞」を受賞

日本化薬株式会社

日本化薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：川村 茂之、以下「日本化薬」）はこの度、第23回 日本知財学会「産業功労賞」を受賞しました。「産業功労賞」とは、一般社団法人 日本知財学会が毎年法人会員を対象に、知的財産部における活動で顕著な業績があった法人を表彰するものです。

日本知財学会発表の受賞理由は以下の通りです。

「日本化薬株式会社は、医薬・機能化学・安全部品といった複合事業領域において、知的財産を中核とした経営を高度に実践してきた点で顕著な功績を有します。

特に、新規事業であるドローン安全装置分野においては、立ち上げ当初から知財部門が深く関与し、国際標準を見据えながら知財構築を推進している点は先進的です。

また、大学・スタートアップとの共同研究においては、知財基盤の未整備という構造的課題に対し、自社が一時的に権利を保有しつつ成果に応じて持分を調整するなど、実務的かつ柔軟な対応により研究成果の適切な権利化と社会実装を促進しています。

さらに、約30名規模の知財部門において研究所出身者を中心とした専門人材を育成し、IPランドスケープを活用し無形資産を可視化する分析・提案活動に知財部門全体で取り組むなど、知財の戦略的活用を組織的に展開しています。知財部門が主導して研究開発人材の育成として実際の研究テーマを用いた半年間の実践研修を実施し、自ら考えられる研究開発部門人材の調査・分析力の向上と育成を支援しています。

これらの取組は、我が国産業界における知財経営の高度化に資するものであり、産業功労賞にふさわしいと評価しました。 」（https://ipaj.org/topics/2026/sangyoukourou_2026.html）

第 23 回 日本知財学会「産業功労賞」表彰式

日本化薬 知的財産部では、「知の深化」と「知の探索」の二つを軸に、知財活動を戦略的かつ実践的に推進しており、「知の深化」では、既存事業の掘り下げ、発展・最適化を目的とし、知的財産戦略の立案、特許の出願・権利化を進めるとともに、他社知財の尊重を基本とした知財リスクの低減を図り、事業部門との連携を通じて、日本化薬グループの技術力と競争力の向上に努めています。「知の探索」ではIPランドスケープを活用することでお客様のニーズをいち早く捉え、新事業・新製品に繋がる研究開発の推進と、知的財産の創出に取り組んでおり、この度これらの取り組みが高く評価されました。

日本化薬は今後も戦略的・実践的に知的財産活動を推進し、「KAYAKUの技術で、人と地球の未来に安心・豊かさ・感動を」実現してまいります。

■日本化薬株式会社について

日本化薬株式会社は1916年に創業し、100年以上まだないものを作り続けてきた総合化学メーカーです。 現在、エアバッグ用インフレータなどの自動車安全部品、偏光板などのモビリティ＆イメージング事業、半導体用封止材などに使われるエポキシ樹脂、インクジェット色素、触媒などのファイケミカルズ事業、抗がん薬、農薬などのライフサイエンス事業を中心に展開し、人と地球の未来に安心・豊かさ・感動を届けてまいります。