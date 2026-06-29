株式会社ファーストイノベーション、「第一回 全国高校生 墨絵競技大会2026」に協賛 未来の高校生アーティスト育成を支援

株式会社ファーストイノベーション株式会社ファーストイノベーション、「第一回 全国高校生 墨絵競技大会2026」に協賛 未来の高校生アーティスト育成を支援

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、日本初となる全国高校生を対象とした墨絵競技大会「第一回 全国高校生 墨絵競技大会2026」に協賛企業として参加することをお知らせいたします。本大会は2026年7月26日（日）に山口県山口市・湯田温泉こんこんパークで開催され、未来を担う高校生アーティストの育成と日本文化・文化芸術の振興を目的として実施されます。

■日本初の全国高校生墨絵競技大会を応援

「第一回 全国高校生 墨絵競技大会2026」は、一般社団法人 日本水墨画美術協会が主催し、湯田温泉旅館協同組合との共催により開催される、日本で初めて全国の高校生を対象とした墨絵競技大会です。

大会は「日本初の全国高校生墨絵競技大会、ついに開催！」をキャッチコピーに掲げ、全国各地で芸術活動に取り組む高校生が一堂に会し、墨絵という日本の伝統文化を通じて技術や感性を競い合う場として開催されます。

また、「未来のアーティストを支える文化創造プロジェクトへ」という理念のもと、若い才能の発掘と育成、日本文化の継承、地域活性化を目的とした文化芸術プロジェクトとして、多くの行政機関や企業・団体が連携しています。

■大会概要

イベント名

第一回 全国高校生 墨絵競技大会2026

開催日時

2026年7月26日（日）14:00開始

会場

湯田温泉こんこんパーク（山口県山口市）

主催

一般社団法人 日本水墨画美術協会

共催

湯田温泉旅館協同組合

後援

・山口県

・山口県教育委員会

・山口市

・山口市教育委員会

・公益財団法人毛利報公会

大会ポスターには、毛利博物館所蔵の雪舟による名作「四季山水図（山水長巻）」が採用され、日本が誇る水墨画文化の魅力を広く発信するデザインとなっています。

■ファーストイノベーションの協賛について

ファーストイノベーションは、「常識を超えるイノベーションで、不可能を可能に。」を企業理念に掲げ、革新的な発想とクリエイティブの力で社会課題の解決に取り組んでいます。文化芸術は人々の感性を育み、地域の魅力を未来へつなぐ重要な存在です。当社は本大会への協賛を通じて、高校生アーティストが挑戦できる環境づくりを支援するとともに、日本の伝統文化である水墨画の継承と発展、そして地域文化のさらなる活性化に貢献してまいります。

■多くの企業・団体が未来の文化創造を支援

本大会には、行政機関をはじめ、地域企業や全国の企業・団体が協賛企業として参画しています。

主な協賛企業・団体には、Iwatani Logistics、皇漢堂製薬、光東株式会社、中国電力、株式会社水巧技術コンサルタント、株式会社大正タイヤ、株式会社村田電気、株式会社山口ガス機器、湯田温泉旅館協同組合、山口県清掃事業連合会などが名を連ねており、ファーストイノベーションもその一員として本大会を応援しています。

産学官・地域・企業が一体となって未来のアーティストを育成する本プロジェクトは、日本文化の継承と地域振興を同時に実現する新たな文化イベントとして期待されています。

関連企業・団体概要



【主催：一般社団法人 日本水墨画美術協会】

住所：大阪市北区中津1-14-6

理事長：濱中応彦

公式サイト：https://nippon-suibokuga.com/

【協賛：株式会社ファーストイノベーション】

本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

愛知支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai 内

代表取締役社長：木ノ根雄志

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/