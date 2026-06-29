札幌競馬場の来賓席で、快適に競馬観戦ができる宿泊プランが登場！【JRA×京王プラザホテル札幌】

株式会社京王プラザホテル札幌札幌競馬場観戦プラン

京王プラザホテル札幌(https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/)（代表取締役社長 本田敏人）では、2026年7月24日(金)～9月6日(日)の期間、札幌競馬場の来賓席で快適に競馬観戦ができる宿泊プランを販売いたします。

詳細を見る :https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/event/detail_1679.html

札幌競馬場で開催されているJRAの夏競馬「北海道シリーズ」の札幌競馬は夏の風物詩であり、北海道の短い夏を彩るイベントのひとつです。今年も7月25日(土)から9月6日(日)の期間中、週末14日間に渡り開催されます。

そこで快適に競馬をお楽しみいただける来賓席にご招待し、競馬ファンの方にはより熱く盛り上がっていただきたい、競馬ビギナーの方には落ち着いたお席で快適な競馬デビューをしていただきたい、という思いを込めてご宿泊プランを作成いたしました。

ゆったりとお過ごしいただけるワンランク上の「スーペリアフロア」のお部屋をご用意いたしましたので、競馬観戦とともにホテルで寛ぎのひとときをお楽しみいただけます。

京王プラザホテル札幌から札幌競馬場までは公共交通機関で約15分の距離のため、ご宿泊のお客様は簡単にアクセス可能です。今年の夏の思い出に、疾走感あふれる爽やかな北海道の夏競馬をぜひ来賓席でお楽しみください。

プラン概要

札幌競馬場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99427/table/82_1_a4ad8a5a95484ec83bb422fe9256387e.jpg?v=202606291251 ]札幌競馬場

JRA（日本中央競馬会）主催の中央競馬が行われる競馬場。

長さ120ｍにおよぶ2階屋上テラス席では、心地よい風に吹かれながら、藻岩山と札幌の街並み、そして眼下にはコース全体を見渡すことができます。

この他、低い視線から出走馬を観察できる「ダッグアウトパドック」や、第4コーナー寄りのコース沿い部分を掘り下げ、地面に近い視点で勝負どころの迫力を実感できる「ターフサイドシート」でもお楽しみいただけます。

プラン特典の来賓席

来賓席からの眺望(イメージ)

スタンド3階の屋根のある指定席エリアで競馬観戦をお楽しみいただけます。

テーブル付きで、ゆったりと快適にお過ごしいただけます。

観光やお子様連れにもおすすめ

競走馬を間近で見ることができる「はなみち」や、馬の放牧・展示や体験乗馬を行う「まきばガーデン」、ツリーハウスもある「キッズランド」などの充実した施設も魅力のひとつ。

競馬観戦だけではなくご家族でお楽しみいただけるスポットが多数ございます。

※観戦席の関係上、添い寝のご利用はご遠慮いただいております。ご了承くださいませ。

広々として落ち着いたお部屋でゆっくり

スーペリアラージツインルーム

心落ち着く爽やかな色合いのスーペリアフロアのお部屋をご用意。

競馬観戦後はお部屋でゆっくりとお過ごしいただけます。

札幌競馬場 アクセス

京王プラザホテル札幌から札幌競馬場までは公共交通機関で約15分。

【京王プラザホテル札幌】

↓ 徒歩5分

【JR札幌駅】

↓ 乗車2分

【JR桑園駅】

↓ 降車、無料送迎バス5分 または 徒歩10分

【札幌競馬場】

京王プラザホテル札幌について

京王プラザホテル札幌(外観)

京王プラザホテル札幌（https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/）は、1982年に北海道札幌市で開業したシティホテルです。482室の客室と、6つのレストラン・バー、パティスリーショップのほか、直営のフィットネスクラブがございます。

豊かな自然と都会が織りなす札幌で、一人ひとりのゲストを真心こめてお迎えします。

宿泊施設という概念に捉われず、憩い・娯楽・交流など多様な機能を果たす都市空間の＜広場＞として、日々の暮らしに寄り添うホテルを目指しています。