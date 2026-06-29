沖縄発スキンケアブランド “SuiSavon-首里石鹸-”を展開する株式会社首里石鹸、副社長・取締役が新たに就任

株式会社首里石鹸

沖縄発スキンケアブランド“SuiSavon-首里石鹸-”を展開する株式会社首里石鹸（沖縄県那覇市首里末吉町、代表取締役社長 緒方教介）は、経営基盤の強化と企業価値の最大化を図ることを目的に、2026年6月26日付で現取締役の屋宜 絵理香が取締役副社長に、現執行役員の湖城 由樹子が取締役に就任いたしました。

就任背景

（左から）屋宜 絵里香、湖城 由樹子

現在、株式会社首里石鹸は、沖縄発スキンケアブランド“SuiSavon-首里石鹸-”を国内外併せて35店舗展開しています。ブランドの創業は、2016年10月。今年で10周年の節目を迎えます。

当初、コールセンター運営を主軸としていた当社は、女性社員が産休明けに安心して仕事復帰できる場として自社運営の物販事業に進出し、現在の“SuiSavon-首里石鹸-”が誕生しました。親子で安心して使えるような、やさしい肌あたりの石鹸からスタートし、現在では沖縄の自然の恵みを取り入れた、多数のスキンケア・ボディケア・ヘアケア製品を展開しています。

今年5月には台湾に海外第1号店を出店し、海外進出への第一歩を踏み出しました。

当社は、「世界のための沖縄になろう」というビジョンのもと、今後より一層、「沖縄発世界文化ブランド」を目指し、歩みを進めていくにあたって、持続的な成長と企業価値の更なる向上を実現するため、新経営体制へと移行する運びとなりました。女性の活躍の場をつくるということがブランド誕生のきっかけでもありましたが、今後、新たに就任した2名の女性役員を含めた新経営体制で、事業推進力をより一層高め、更なる成長と飛躍に向け邁進してまいります。

新たな体制の下、事業推進力をより一層高め、更なる成長に向けて邁進してまいります。

新副社長 屋宜 絵理香 就任コメント

この度、取締役副社長を拝命いたしました。

これまでと変わらず、お客様の声に向き合い、現場で起きていることに向き合い、仲間とともに悩み、考え、決めていく。その積み重ねを、今まで以上に大きな責任を持ってやっていく。その覚悟を新たにしています。

首里石鹸は、毎日お客様と向き合ってくれている店舗メンバー、ブランドを磨き続けてくれている本社メンバー、支えてくださるパートナーの皆様、そして首里石鹸を好きでいてくださるお客様、その一人ひとりの想いがあったからこそ、今日があります。

私たちの行動指針でもある「ためになる。をする。」を大切にしながら、「世界のための沖縄になろう。」というビジョンを掲げ、ここまで歩んできました。

私が実現したいのは、「沖縄で一番人が集まる会社」をつくることです。その歩みの中で私が強く感じているのは、ブランドは商品や店舗だけでつくられるものではなく、人と人との信頼や応援によって育てられていくものだということです。だからこそ、これからも共に働く仲間たちをはじめ、パートナーの皆様、地域の皆様、お客様、そして一人ひとりとのご縁を何よりも大切にしていきたいと思っています。まだまだ道半ばです。挑戦したいことも、実現したい未来もたくさんあります。

これからも感謝を忘れず、誰よりも責任を持って、誰よりも現場に向き合いながら、首里石鹸に関わるすべての人をファンにできるブランドを目指し、沖縄から世界へ価値を届けてまいります。

【略歴】

株式会社首里石鹸の前身となる、株式会社コーカスの創業メンバー。感動部（現：コーポレート本部）の部長を経て、コールセンター事業部門および首里石鹸事業部門の部長、社長室長を兼任。執行役員を経て、2021年に取締役に就任。今回の新経営体制への移行に伴い、新設された取締役副社長に2026年6月1日付で就任。

新取締役 湖城 由樹子 就任コメント

首里石鹸が掲げる「世界のための沖縄になろう。」のビジョンに共感して入社し、３年目での取締役就任はチャレンジングな挑戦でありながら、会社やひいては故郷・沖縄への恩返しができる機会に恵まれたものだと感じております。

当社が「強く、優しく、正しく」成長していくため、働く仲間やステークホルダーに寄り添いながら、さらなる内部管理体制の強化に努め、当社のさらなる企業価値向上に尽力してまいります。

【略歴】

新卒で飲食店チェーンの運営会社に入社。店長経験を経て本社管理部門にてコーポレート関連業務に従事。

その後、ITベンチャー企業にて管理部門をはじめ、プロジェクトマネジメントおよび経営企画関連業務に従事。2023年、株式会社首里石鹸の前身となる株式会社コーカスに入社。コーポレート課課長を経て、2025年に執行役員に就任。

今回の新経営体制への移行に伴い、2026年6月26日付で取締役に就任。

代表取締役社長 緒方 教介 コメント

創業メンバーの一人である屋宜 絵理香の副社長就任、2023年より当社の一員となり、2025年からは執行役員として尽力してくれた湖城 由樹子の取締役就任を心より嬉しく思います。

屋宜は、創業以来16年にわたり、屋宜は首里石鹸の歩みを共に支え、ブランドと組織の成長に大きく貢献してまいりました。特にコロナ禍以降は、150名を超える運営部門を担当する役員として、現場力と組織力を高め、当社の増収・増益を力強く牽引してくれました。さらに近年では、海外第1号店となる台湾店の立ち上げにも尽力し、台湾支社長として首里石鹸の新たな挑戦を推進しています。

湖城は、2023年に当社に入社して以来、経営中枢で様々な課題に向き合いながら、業務の改善と効率化に努め、当社の基盤強化に多大なる貢献をしてくれました。 今回、女性の副社長・取締役が就任したことによって、さらに女性にとって働きやすい職場も目指していきます。

首里石鹸はこれまで以上に一体感を持ち、沖縄発世界文化ブランドの実現に向けて、より力強く歩みを進めていけるものと確信しております。

今後とも、新体制の首里石鹸に変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

SuiSavon-首里石鹸-とは ｜ 沖縄の海底泥や自然物を生かし沖縄らしさを追求したスキンケアブランド

SuiSavon-首里石鹸-は、「香りひろがる。記憶よみがえる。」をブランドコンセプトにした沖縄発スキンケアブランドです。

沖縄の植物や果物をベースにして、香りや色、配合する原料に、とことん沖縄らしさを追求したものづくりをしています。私たちの原点である、彩り豊かな「ボタニカルハンドメイド洗顔石鹸」をはじめ、美容液が溢れる「エッセンスハンドクリーム」、沖縄の海底泥を配合した「琉球のホワイトマリンクレイ洗顔石鹸」など沖縄の自然の恵みを活かした多様なアイテムを取り揃え、世界中の方々に喜んでいただけるような沖縄発世界ブランドを目指しています。

SuiSavon-首里石鹸-は、現在、沖縄県内に20店舗、沖縄県外（海外含む）には15店舗（国内：北海道1店舗、東京都4店舗、神奈川県2店舗、千葉県1店舗、大阪府1店舗、京都府1店舗、兵庫県1店舗、愛知県1店舗、広島県1店舗、福岡県1店舗 海外：台湾1店舗）を展開しています。

株式会社首里石鹸 公式HP(https://suisavon.co.jp/)

SuiSavon-首里石鹸- 公式オンラインショップ(https://suisavon.jp/)

会社概要

商号 ：株式会社首里石鹸

代表者 ：緒方 教介

本社住所：〒903-0801 沖縄県那覇市首里末吉町4丁目6-6

設立 ：2011年 4月

事業内容：物販事業 SuiSavon -首里石鹸-運営、保育事業 しゅりそら保育園運営

各種認証および賞歴：

沖縄県「沖縄県人材育成企業認証」（通称 働きがいある企業認証）

沖縄県「所得向上応援企業認証」

Forbes JAPAN主催「Forbes JAPAN SMALL GIANTS AWARD 2023-2024」にて沖縄から初のファイナリスト選出を経 て、ベストタレントイノベーション賞を受賞。

支援：

ビーチサッカーチーム ソーマプライアの活動資金援助、公益財団法人 沖縄県交通遺児育成会支援活動、首里城復興支援プロジェクトー「首里-SYURI-」の売上金の一部を首里城復興に向け寄付しています。2020年10月～2026年2月までで、一般財団法人沖縄美ら島財団の運営する「首里城基金」、沖縄県の運営する「首里城未来基金」へ累計10,906,032円の寄付を行いました。