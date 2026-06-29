ふかふかソファーシートでrebel250の　お尻の痛みを解消

株式会社プロト

クルマ・オートバイ・アウトドア用品の企画・輸入・販売を行う株式会社プロト（本社：愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5、代表：近藤芳光、以下プロト）から、PLOT別注G-craft ASIAオールドスタイルソファシート タンデムシートセット REBEL250用の発売を開始いたしました。

ホンダ レブル250はエントリーからベテランライダーまで、乗りやすさを追求し開発された現代のスタンダード オートバイです。

しかし、そんなオートバイでも足つき性を重視するためシートがかなり薄く設定されており、ある程度走ると「お尻の痛み」が出てきます。

せっかくのお出かけや彼女・奥さんとのデートもお尻の痛みが気になって思うように楽しめないなんてことも...

厚みを増やしてソファーのように

スタンダードより3～4cm厚みを増したことで抜群のクッション性

そんな悩みを解決するため、プロトがG-craft ASIAに別注したのがこのシートです。

乗り心地については厚みを増やしソファーのように「フカフカ」にして、お尻の痛みを緩和します。

ゴージャスなデザイン

クラシックの王道鋲打ちのゴージャスなデザイン。タンデムシート部も同様のデザインに、ベルト付きです

また、快適性だけでなくレブル250のスタイリッシュなデザインにも似合うようにこだわりました。今回のコンセプトが「二人で楽しくお出かけしよう！(仕様)」なので、デザインも90‘ｓテイストの初代レブルをオマージュしゴージャスに仕上げました。レブル1100についても開発予定

品名：PLOT別注G-craft ASIA (プロトベッチュウ ジークラフトアジア) オールドスタイルソファシート タンデムシートセット

価格（税込）：\35,200

仕様： 前後シートセット/タンデムベルト付属(単品販売はありません)

納期： 発売中

品名：PLOT別注G-craft ASIA (プロトベッチュウ ジークラフトアジア) オールドスタイルソファシート タンデムシートセット

価格（税込）：\35,200

仕様： 前後シートセット/タンデムベルト付属(単品販売はありません)

納期： 発売中



◆ 株式会社プロト について



株式会社プロトは、1981年4月に創業。二輪・四輪パーツ、そしてオートバイメーカー（PEVシリーズ）、輸入車両販売（オートバイ・E-BIKE含む）へとフィールドを拡大。現在は、車両（オートバイ・E-Scooter・E-BIKE）・部品・用品の総合商社となりました。



近年は、オリジナル車両ブランドZERO ENGINEERINGから大型オートバイの「ロードホッパー」を製造・販売したほか、「安心・安全・快適」をテーマにしたポジション系自社商品（エフェックス）の開発や、中古車再生事業、国内外から選び抜いた一流ブランドを取り扱うことで、オートバイライフとカーライフをトータル的にサポートしています。



また、CSR活動の一環として国内最大規模の“ものづくり＝人づくり”の事業「学生フォーミュラ日本大会」への参加・サポート（スウェッジラインの提供）により自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材を育成する。

プロト学生フォーミュラ応援サイト

https://www.plotonline.com/gakusei-formula/



【会社概要】

社名：株式会社プロト

本社所在地：〒448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5

代表取締役：近藤芳光

事業内容：

1) オートバイ、四輪等の部品、用品の企画、開発、製造、輸入、卸販売

2) オートバイの車両・用品輸入販売

3) 新興用品メーカーのプロデュースおよびジョイント展開

4) E-Bike（電動アシストサイクル）の輸入、卸販売

5) その他上記に関わる全ての事項 愛知ブランド企業 0913

創業：1981年4月1日

設立：1984年2月24日

HP：https://www.plotonline.com/