【開催報告】株式会社アズ企画設計 松本俊人氏が登壇。約30年の経営と上場を経て辿り着いた、収益不動産ビジネスの深層

株式会社DYM

WEB事業、人材事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2026年6月17日（水）、経営者交流会「第31回 Salon de CEO」を開催いたしました。



今回のゲストには、東証スタンダード上場企業である株式会社アズ企画設計の代表取締役社長、松本 俊人氏にご登壇いただきました。

松本氏は、創業オーナーとして約30年にわたり同社の舵取りを担い、東証スタンダード市場への株式上場を果たした、不動産業界を牽引するトップランナーです。今回は、一棟マンションやオフィスビルなどの「収益不動産」を中心に扱う総合不動産会社として、東京都心や一都三県を舞台に展開してきたビジネスの本質について、極めて深いレベルでご講演いただきました。

講演の核となったのは、同社が強みとする不動産の「買取再販」「賃貸」「管理」、そして価値を最大化させる「空間プロデュース事業」のリアルな戦略です。単に物件を右から左へ流すのではなく、収益不動産のポテンシャルをいかに見極め、どのようなプロセスで付加価値を創出していくのか。約30年の企業経営の中で培われた、時代や景気の波に左右されない堅実かつ大胆な先見性について赤裸々に明かされました。



また、上場を経験した創業オーナーだからこそ語れる、組織づくりや資本政策のリアル、そして「長く企業を継続・成長させていくための覚悟」といった経営の本質に迫るお話は、参加した経営者一同の胸に深く刺さるものとなりました。

後半のセッションでは、松本氏の気さくで温厚なお人柄が全面に溢れる時間となりました。参加した経営者からの意見や質問の一つひとつにじっくりと耳を傾け、これまでの多様なご経験をもとに、まるで自社のことのように親身になってアドバイスをくださる姿が非常に印象的でした。少人数制サロンならではの距離感で、資産背景の構築やエリア戦略、組織づくりなど、一歩踏み込んだ本質的な相談が活発に交わされる、情熱と温かみに満ちた交流の場となりました。

一つひとつのエピソードから、不動産ビジネスの奥深さとトップの強固な意志、そして周囲を惹きつける人間力を学び取る、まさに少人数制サロンならではの多角的で豊かな交流の場となりました。

■Salon de CEOについて

上場企業代表・オーナー経営者・決裁者のみが参加する完全招待制の経営者コミュニティです。各回20社前後限定の少人数制で開催し、「名刺交換」を超えた「経営の意思決定が動く場」を提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

Salon de CEO

担当：立花 皓之介

E-mail：admin@salonceo.jp

※「Salon de CEO」への参加ご希望や、取材のご依頼については上記までお問い合わせください。経営者・決裁者限定のコミュニティのため、事前に審査をさせていただく場合がございます。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、HR Tech事業、M＆A事業、海外医療事業、スポーツ事業、飲食事業、メディカルソリューション事業、等

(9)URL ：https://dym.asia/