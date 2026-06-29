◢◤書籍特別割引+コーチングの神様：マーシャル・ゴールドスミス博士推薦の質問の書籍プレゼント！◆新型【コーチング心理学基礎講座】◆図解・イラスト化で，わかりやすく実用的に！　10月10-11日開催！

AI時代に求められる「科学的根拠に基づく対人支援」を学ぶ

『新型 コーチング心理学基礎講座』開催』

― 書籍出版3周年記念キャンペーン実施 ―

一般社団法人コーチング心理学協会こくちーずプロでのお申込となります。登録・ログインの上，お申込をお願いします。

【講座名】

新型コーチング心理学基礎講座：基本と実践講座

【日時】

2026年10月10-11日（土日） 両日 9:00～17:30

《【⇒講座の申込はこちらへ】》 :https://www.kokuchpro.com/event/c139f91d89b0d79e281bde6e02e3f31a/entry/

近年、AIの急速な発展により、人と人との関わり方や支援のあり方が大きく変化しています。本講座では、国際的なコーチング心理学およびポジティブ心理学の研究を基盤に、科学的根拠（エビデンス）と共感的理解（ナラティブ）を統合した新しい支援の形を学びます。

＊《書籍出版3周年記念特別割引+質問本プレゼントキャンペーン開催！》

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【書籍出版3周年記念キャンペーン」

講座開催を記念し、「コーチング心理学ガイドブック」を特別価格で購入できるコースを新設しました。

国際的に活躍するコーチング心理学の第一人者による書籍

コーチングの神様【マーシャル・ゴールドスミス推薦の書】をプレゼント



さらに、参加者には書籍『科学的に正しい、脳を活かす「問いのコツ」』をプレゼントいたします。

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【開催の背景】

現代社会では、AI時代におけるコミュニケーション能力の再定義心理的安全性を高める対話技法変化に対応するレジリエンスと適応力の育成科学的根拠に基づく目標設定・行動変容支援

が重要視されています。



新時代の新しい情報を加えつつ，図解化・イラストを多用し，深くもわかり易い内容に変更。

図解化・イラスト化を推進しています。新しいエビデンス情報などを追加

本講座は、「従来型のコーチング」を見直し、最新の心理学研究に基づく実践的な支援スキルを提供することを目的として開催します。



■この講座の本質

単なるスキルではなく、

「心理学に基づくコミュニケーション」を再構築する講座

一度学んだことがあると思われる人でも，初心忘れべからずと

心理学的な視点，その後の発展を学べます。

？️？️コーチング・コーチング心理学の最前線 現代のコーチングとは何か？

昔と今のコーチングの決定的な違い現代でやってはいけないコーチング科学でわかった「目標」と行動の関係傾聴・質問の本質と実践技術目標がない人に対する現代的な対応とは？「やりたいこと」を科学的に見つける方法AI時代に求められるコーチング

️エビデンス（科学的根拠）とナラティブ（共感の物語）

️様々な心理学・心理療法をポジティブな視点での活用

️個人 × 組織 × 社会

️簡単で効果的なアプローチも探究

️大人の学びの効果を高める方法（教育・学習心理学，成人学習）

️デジタル時代のアプリなどの活用（新時代における情報科学の活用）

️エビデンスがあるが，簡単で効果的な方法もミニワークで実践。

多角的に支援できる専門性を養います

■講座の特徴 新世代のコーチング心理学へ・コーチング心理学の最新情報と手法の紹介

様々なエビデンスのあるアプローチを統合して活用。

・コーチング心理学ハンドブック／入門ガイドに基づく体系化

・アクティブ・ラーニング／ゲーム手法を活用

・心理尺度・ワークシート・チェックリストで実践的に習得

・デジタルアプリの活用法

「理解する」から「使える」へ

■この講座で得られること

・ コーチング・カウンセリングに必要なコミュニケーションスキル

・ 心理学・人間科学に基づく支援技法

・ 個人・集団・社会に応用できる実践力

■国際的視点

本講座は以下の知見をベースに構成されています

・国際的コーチング心理学の研究

・国際的なポジティブ心理学の研究

・ハーバード大学

・カリフォルニア大学

・ロチェスター大学

・シドニー大学

各大学で扱われる

「コミュニケーション心理学」

「コーチング心理学」

「カウンセリング心理学」

これらを統合し、さらに発展させた内容です

■学習方法

・ マニュアル・ワークシート・心理尺度を活用

・ 初心者でも短期間で理解可能

・ 実践中心のワークショップ形式

■対象

・初心者（経験不問）

・コーチング／カウンセリングに関心のある方

・心理学を実践に活かしたい方

■活用領域

・ 日常生活

・ 教育・学校現場

・ 職場・人事・面接

・ 医療・福祉

・ インタビュー・対人支援

■資格取得

🎓【認定サイコロジカルコーチ（Basic）】申請可能

※サイコロジカルコーチ(R)は特許庁登録商標

（当協会のみ取得可能）

■こんな方に

・ 従来の手法に限界を感じている

・ 新しい視点で支援を学びたい

・ 心理学ベースで専門性を高めたい

■参加者層（実績） 当協会はすべての方を対処にしています。

カウンセラー／コーチ／教師／大学講師／精神科医

法務教官／コンサルタント／人事／SE／デザイナー

臨床心理士／看護師／公認心理師／介護士

作業療法士／理学療法士／音楽療法士 など

多領域の専門職が参加

＊内容は参加者や動向に応じて変更になる場合もございます。

現代において重要な要素を中心に講座が展開します。

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■【1日目】質問技法の基礎と応用

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◆心理的安全性の重要性

・コミュニケーションの心理的安全性

・目標ない人に対する対応

・やりたいことが見つからない人に対する対応

・コミュニケーションにおいて注意しておきたいこと

◆目標・意思決定・モチベーションに関する科学的な理論

・目標設定理論から新しい研究まで

・達成動機（モチベーションなど）

・アイデンティの活用

・効果的な行動変容と習慣化



■傾聴技法 ・・・温故知新で見直す。

現代社会で求められている傾聴法とは何か？

・最新のリスニングの基礎

・アクティブリスニング

・ディーブ・リスニング

・アテンティブ・リスニング

・リフレクティブ・リスニング

■質問技法（基礎）

現代社会で求められている質問法とは何か？

・セルフトークの科学的な実践法（自己問い）

・ポジティブ・ネガティブなセルフトーク

・セルフトークの応用（セルフコンパッション）

・質問法の種類

・時間的展望（過去・現在・未来）

・自己効力感／動機づけ

・影響の質問法

・エンゲージメントを高める質問

・行動変容を高めるメソッド

・仕事に役立つ科学的なコミュニケーションスキル



■承認技法

・ほめるスキルの心理学

・フィードバックスキルの基礎

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■【2日目】実践と応用スキル

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■理論・実践ベース

・目標志向コーチング

・動機づけ面接法コーチング

・人間性中心主義コーチング

・自己効力感／自己決定に基づく支援（できるを高める）

・自己決定感のコーチング

・アダプティブコーチング（適応力を高める）

■目標志向コーチング

・目標やモチベーションに関わる心理学

・目標と行動の設計

・学びの効果を高めるコーチング

■実践ワーク

・チェックリスト／カードゲーム活用

・目標・幸福・意思決定の関係

■ポジティブ心理学コーチング

・GRIT × 脳科学

・マインドセット

・Woopの法則と実行意図

■動機づけ

・自己決定理論（内発的動機づけ）

■重要テーマ

・やってはいけない目標設定

＊内容は，状況に応じて，変更になることがあります。

【講座名】

新コーチング心理学基礎講座：基本と実践講座

【日時】

2026年6月20日（土）・21日（日）

両日 9:00～17:30

【開催形式】

オンライン開催

【対象】

コーチ，カウンセラー，キャリアコンサルタント，教育関係者，医療・福祉従事者，人事担当者，心理学を実践に活かしたい方

【資格】

認定サイコロジカルコーチ（Basic）申請可能

今後の展望

一般社団法人コーチング心理学協会では、科学的根拠に基づくコーチング心理学の普及を通じて、個人・組織・社会のウェルビーイング向上に貢献してまいります。

当協会の理事・講師が監訳・解説



【新刊：これからの生き方 ― 揺らぐ世界で何度でも立ち直る力】（Tomorrowmind 日本語版） -- マーティン・セリグマン × ガブリエラ・ローゼン・ケラーマン 著 徳吉陽河 監訳・解説 日本語版 心理テスト付（WEB連動）

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-- これからの生き方（Tomorrowmind日本語版）を応用した 継続的な研究コンテンツを開発 ついに、日本語版が刊行されます。

これからの生き方 Tomorrowmind日本語版 監訳監修これからの生き方 Tomorrowmind日本語版

【主催】

一般社団法人コーチング心理学協会

https://www.coaching-psych.com/

https://www.coaching-psych.com/event/