『カードキャプターさくら～クリアカード編～』より、「木之本桜」が「超特大ぬいぐるみ」になって登場！TAITO GEAR&GOODSにて7月3日(金)より予約受付開始！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、超特大ぬいぐるみブランド「どきゅーと」の新商品として、『どきゅーと カードキャプターさくら～クリアカード編～ 超特大ぬいぐるみ 木之本桜』の予約販売を実施いたします。ECサイト「TAITO GEAR&GOODS」（URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx）にて、2026年7月3日(金) 11:00より予約受付を開始します。

※画像は開発中のものです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。

詳細を見る :https://taito-goods.jp/shop/g/g60101520/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=sakura_pr

『どきゅーと カードキャプターさくら～クリアカード編～ 超特大ぬいぐるみ 木之本桜』について

ピンクのコスチュームは、ケープやスカートの裾から覗くレースのディテールに至るまで丁寧に再現しました。

コスチュームの縁取りを彩る赤と白のストライプとリボン、存在感たっぷりの大きな帽子も、“どきゅーと”ならではの可愛らしいシルエットで表現しています。

高さ約100cm・幅約70cmの超特大サイズで存在感はバツグンです。“どきゅーと”の愛らしいデザインで、ますますキュートになった、超ド級の『木之本桜』をぜひあなたのそばにお迎えください。

詳しくはECサイトをご覧ください。受付期間中のご予約をお見逃しなきようお願いします。

詳細を見る :https://taito-goods.jp/shop/g/g60101520/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=sakura_pr

商品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/743_1_e4566687fb77f4de354d5b938a4c5761.jpg?v=202606291251 ]

予約開始記念フォローリポストキャンペーン開催予定！

予約開始を記念して、Xでキャンペーンを開催いたします。TAITO GEAR&GOODS公式Xアカウント（@TAITO_G_G_JPN(https://x.com/TAITO_G_G_JPN)）のフォロー＆対象投稿のリポストで対象商品のクーポンコードを抽選でプレゼント！ぜひご参加ください。



【応募方法】

1. TAITO GEAR&GOODS公式Xアカウント（@TAITO_G_G_JPN(https://x.com/TAITO_G_G_JPN)）をフォロー

2. 対象投稿をリポスト



【応募期間・当選賞品】

2026年7月3日(金) 11:00 ～ 7月6日(月) 23:59まで

賞品：どきゅーと カードキャプターさくら～クリアカード編～ 超特大ぬいぐるみ 木之本桜の購入金額分クーポンコード：1名様

キャンペーン利用規約：https://taito-goods.jp/shop/pages/toys_cp-terms.aspx

『TAITO GEAR&GOODS』について

キャラクターグッズを取り扱うメーカー直販のサイトです。お手頃価格なのに飾り映えするフィギュアブランド「DRESSTA」に加え、超特大ぬいぐるみブランド「どきゅーと」等、多数の商品を展開しています。

TAITO GEAR&GOODS URL：https://taito-goods.jp/shop/default.aspx

『どきゅーと』について

「どきゅーと」は、超ド級のサイズ感とキュートさをテーマにした超特大ぬいぐるみブランドです。約100cmサイズの圧倒的な存在感に加えて、可愛らしいデフォルメデザインを是非ご堪能ください。あなたの大好きなキャラクターがすぐそばにいるような感覚が味わえます。

【権利表記】

(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、「DRESSTA」および「どきゅーと」ロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。