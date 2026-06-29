新作も大ヒット！2023年公開の映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』が7月11日（土）CS初放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

日本最大級の映画専門チャンネル『ムービープラス』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、7月11日（土）に、任天堂とイルミネーションが共同製作したアニメーション映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』をCS初放送いたします。

そして、その初放送を記念し、同日あさ9：00より【特集：ゲーム原作映画】と題して、ミラ・ジョヴォヴィッチ主演で映画化した『バイオハザード』シリーズ6作品のほか、テイラー・キッチュ＆浅野忠信が共演した海上アクション『バトルシップ（2012年）』など、ゲーム原作、ゲーム世界が舞台の映画を連続放送いたします。

【特集：ゲーム原作映画 ラインナップ】

『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』 7月11日（土）21：00～ほか(C) 2023 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録、「スーパーマリオブラザーズ」の世界を基にしたマリオとルイージの兄弟が、絆の力で世界の危機に立ち向かう。

ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージ。謎の土管から魔法に満ちた新世界へ迷い込んだ2人は、別々の場所に辿りついてしまった。やがて世界を支配しようとする大魔王クッパの企みを知ったマリオ。はなればなれの兄弟は、絆の力で危機に立ち向かっていく！

監督：アーロン・ホーヴァス／マイケル・ジェレニック

声の出演：クリス・プラット／アニャ・テイラー＝ジョイ／チャーリー・デイ

(2023年：アメリカ・日本)

『バイオハザード』 7月11日（土）9：00～ほか(C) 2002 Constantin Film Produktion GmbH. All Rights Reserved.

人気ゲームをミラ・ジョヴォヴィッチ主演で映画化。ウイルスが蔓延し、ゾンビで溢れかえる巨大研究所でのサバイバルを描くＳＦアクション。

近未来。巨大企業アンブレラ・コーポレーションの地下施設“ハイブ”内で、秘かに研究中のウイルスが何者かによって散布された。内部調査のためハイブに送り込まれた特殊部隊は、入口付近で記憶を失った美女アリスを発見。彼女を連れて侵入するが、そこには予想を超える光景が広がっていた！

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／ミシェル・ロドリゲス／エリック・メビウス

(2002年：アメリカ)

『バイオハザードII アポカリプス』 7月11日（土）11：00～ほか(C) 2004 Davis Films/Impact (Canada) Inc. and Constantin Film (UK) Limited. All Rights Reserved.

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演で人気ゲームを映画化したＳＦアクション第2弾。前作の36時間後、Ｔ-ウイルスに汚染された街に核爆破の脅威が迫る！

巨大企業アンブレラ社の地下研究所から漏洩したＴ-ウイルスによって、感染者は生ける屍“アンデッド”となった。ラクーンシティで何とか生き延びていたアリスらは、アンブレラ社が事実隠蔽のため街に核爆弾を投下しようとしていることを知る。タイムリミットは4時間後に迫り・・・。

監督：アレクサンダー・ウィット

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／シエンナ・ギロリー／ジャレッド・ハリス

(2004年：カナダ・イギリス)

『バイオハザードIII』 7月11日（土）13：15～ほか(C) 2007 Constantin Film International GmbH. All Rights Reserved.

Ｔ-ウイルスは全世界に拡散！大量のアンデッドがはびこる中、ミラ・ジョヴォヴィッチ演じる女戦士が巨大な陰謀に立ち向かうＳＦアクション第3弾。

Ｔ-ウイルスの蔓延によって進行する人類のアンデッド化。ほとんどの土地が砂漠化する中、アリスは監視衛星を避け、安息の地を探す放浪の旅を続けていた。一方、すべての元凶であるアンブレラ社ではクローン化したアリスのＤＮＡから対アンデッド用の血清を抽出する計画が進み・・・。

監督：ラッセル・マルケイ

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／イアン・グレン／オデッド・フェール

(2007年：アメリカ)

『バイオハザードIV アフターライフ』 7月11日（土）15：00～ほか(C) 2010 Constantin Film International GmbH and Davis Films/Impact Pictures Inc. All Rights Reserved.

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の人気アクション第4弾。Ｔ-ウイルスによる人類アンデッド化で、荒廃した地球。アリスたちは安息の地に辿り着けるのか？

近未来の東京・渋谷からＴ-ウイルスの感染が始まる。アリスは自らのクローンとともに東京地下のアンブレラ本社を急襲するが、爆破の衝撃でクローンは全滅。アリスも超人的な能力を失ってしまう。その後、唯一の安息の地アルカディアの手がかりを得たアリスはＬＡへ向かうが・・・。

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／アリ・ラーター／ウェントワース・ミラー

(2010年：アメリカ)

『バイオハザードＶ リトリビューション』 7月11日（土）17：15～ほか(C) 2012 Constantin Film International GmbH and Davis Films/Impact Pictures (RE5) Inc. All Rights Reserved.

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演の人気アクション・シリーズ第5弾。アンデッドとの闘いが続く中、ヒロインの謎めいた過去や衝撃の新事実が明らかになる。

アンブレラ社が開発したＴ-ウイルスが蔓延、地球人口の大多数はアンデッドへと姿を変えた。人類最後の希望の星であるアリスは、アンブレラ社に囚われ、ある極秘施設内で目を覚ます。彼女は脱出を試みるが、気付くと東京、ＮＹ、モスクワなど壊滅したはずの都市に移動していて・・・。

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／ミシェル・ロドリゲス／ショーン・ロバーツ

(2012年：アメリカ)

『バイオハザード：ザ・ファイナル』 7月11日（土）19：00～ほか(C) 2016 Constantin Film Produktion GmbH. All Rights Reserved.

ミラ・ジョヴォヴィッチ主演のサバイバル・アクション完結編。世界崩壊の元凶である宿敵アンブレラ社と最後の死闘を繰り広げ、アリスにまつわる秘密もついに明らかに！

48時間で人類は滅びる・・・。アンブレラ社が開発した人工知能レッドクイーンはアリスにそう告げた。滅亡へのタイムリミットが迫る中、すべての始まりの地ラクーンシティに向かったアリスは、世界をアンデッド化してきた宿敵アンブレラ社との最後の戦いに身を投じる。

監督：ポール・Ｗ・Ｓ・アンダーソン

出演：ミラ・ジョヴォヴィッチ／アリ・ラーター／ショーン・ロバーツ

(2016年：アメリカ)

『バトルシップ（2012年）』 7月11日（土）22：45～ほか(C) 2012 Universal City Studios Productions LLLP. ALL RIGHTS RESERVED.

テイラー・キッチュ、浅野忠信が共演した海上アクション。太平洋上に現れたエイリアンの母船と世界連合艦隊の壮絶なバトルを描く。

各国の艦船が集結して大規模軍事演習が行われるハワイ沖に、正体不明の巨大な物体が出現。それは宇宙から飛来したエイリアンの母船だった。奴らは未知の武器で激しい攻撃を開始。その戦いの最前線に立たされたのは米海軍の新人将校アレックスと、彼がライバル心を燃やす自衛艦の指揮官ナガタだった。

監督：ピーター・バーグ

出演：テイラー・キッチュ／浅野忠信／リーアム・ニーソン／リアーナ

(2012年：アメリカ)

『モータルコンバット(2021年)』 7月11日（土）25：15～ほか(C) 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

世界中で大ヒットを記録した同名格闘ゲームを映画化。ルイス・タン、浅野忠信、真田広之らの共演で世界の命運を懸けた戦いを描く超絶アクション。

総合格闘技選手コール・ヤングは自らの生い立ちを知らぬまま、金のために戦う日々を送っていた。ある日、魔界の皇帝が放った刺客サブ・ゼロに命を狙われた彼は、家族の危険を察知。特殊部隊少佐ジャックス、女性戦士ソニアと合流して地球の守護者ライデンの寺院を訪れる。

監督：サイモン・マッコイド

出演：ルイス・タン／浅野忠信／ジョー・タスリム／真田広之

(2021年：アメリカ)

■ムービープラス

今年開局37年目を迎える日本最大級の映画チャンネル。ハリウッドのアクションやSFなど”ナンバーワン”級ヒット作から日本・インド・韓国ほか世界の傑作、貴重吹替など”オンリーワン”な番組を放送！ J:COMなど全国のケーブルテレビやスカパー！、IP放送を通じ、約700万世帯のお客様にご覧いただいています。

＜ムービープラス公式Webサイト＞https://www.discoveryjapan.jp/movieplus/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

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