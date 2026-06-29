岩橋玄樹プロデュース「TwO hundRED」｜“愛しい人”を想う気持ちが夏にきらめく、新たなアクセサリーコレクションが誕生。

株式会社MODEX

岩橋玄樹がプロデュースするブランド「TwO hundRED（トゥーハンドレッド）」は、新たに「Belle Line（ベラ ライン）」を発表いたします。今回は、1st Collectionとしてアクセサリーコレクションを展開。2026年9月より開始する一般発売に先駆けて、6月29日（月）12時00分より先行販売を開始いたします。

岩橋玄樹コメント

こうして新たなアイテムをお届けできるのも、いつもTwO hundREDを選んで楽しんでくださる皆さんのおかげです。

いつも本当にありがとうございます！

「Belle Line」は、“愛しい人”という意味の「Belle」をテーマにしていて、みなさんの日常の中で“プリンセスの瞬間”を感じてもらえるようなコレクションラインになっています。

みなさんの顔を思い浮かべながら、「こういうデザインが好きかな」「似合いそうだな」と考えてデザインを決めました。

ファンのみなさんの私服のテイストに合わせたくて、日常使いしてもらいやすいものをお届けしたい！という気持ちを込めています。

僕なりのこだわりや想いをたくさん詰め込んだので、ぜひ普段のお出かけや特別な日など、いろいろなシーンで楽しんでいただけたら嬉しいです！

Belle Line 1st Collection

”愛しい人”を想う温かい気持ちと

おとぎ話の始まりのようなワクワク感を

ミックスしたふんわり可愛らしいコレクション。

軽やかなモチーフと華やかに輝くディテールで“プリンセスの瞬間”を表現し

身につけるたび心弾む仕上がりに。



岩橋玄樹のこだわりを細部まで反映し

前作に続きアレルギーに配慮した

肌に優しい素材を採用しています。

キュートなラインとやわらかなディテールが生み出すアクセサリーコレクション

今回は、ハイヒールやハートなどの可愛らしいモチーフを取り入れ、プリンセスの世界観をそっと映したアクセサリーラインナップです。どこか物語のワンシーンを思わせる、ロマンティックな輝きに満ちたコレクションをお楽しみください。

《アイテムラインナップ》

■ Twinkle Sweet Step Necklace（トゥインクル スイート ステップ ネックレス）

・カラー：Gold/Pink Gold

さりげなく光るハイヒールをモチーフとして、先端には小粒のストーンをセッティングしたネックレス。

プリンセスをイメージした『Belle』という着想から、きらっと輝くストーンが印象的なガラスの靴をモチーフに仕上げました。

全長は50cmで、アジャスターチェーンのため

自在にサイズ調整が可能。

新しい一歩を踏み出す勇気をそっと灯してくれるロマンティックな輝きが魅力のアイテムです。

・価格：9,900円（税込）

■ Heart Light Pearl Pierce/Earclip（ハート ライト パール ピアス/イヤークリップ）

・カラー：Gold/Pink Gold

パールと小ぶりのハートチャームを組み合わせることで、動きに合わせて表情が変わるデザインのピアス/イヤークリップ。

ピアス派もイヤークリップ派も楽しめる、嬉しい2タイプ展開です。

TwO hundREDのアクセサリーでは初めて“揺れ感”を取り入れたデザインで、揺れ方や長さのバランスを追求しました。



可愛らしさと上品さが溶け合い、全体のスタイルを軽やかに引き立てる仕上がりです。

・価格：11,000円（税込）

■ Heart Light Double Line Ring（ハート ライト ダブル ライン リング）

・サイズ：7号/9号/11号/13号

・カラー：Gold/Pink Gold

重なるハートラインを立体的にデザインし、指に沿うなめらかなカーブと外側のストーンが特徴的なリング。

Pink Goldはシンプルながらも愛らしい印象に、Goldはきらっと華やかな雰囲気に仕上げました。

甘めのファッションにもすっと馴染むよう、重ねたときの指あたりや光の反射など細部に至るまでこだわっています。

華やかすぎずほどよい存在感で、デイリーにも特別な日にもお使いいただけます。

・価格：11,000円（税込）

商品概要

ご購入 ：https://www.twohundred.jp/

価格 ：9,900円（税込）～

商品種類：ネックレス/ピアス/イヤークリップ/リング

カラー ：Gold/Pink Gold

素材 ：サージカルステンレス

販売スケジュール

先行期間：2026年6月29日（月）12時00分 ～ 7月7日（火）23時59分

一般発売日：2026年9月予定

お得＆豪華な先行販売限定特典

１.先行期間中に商品をご購入の方全員に

“ブランドオリジナル巾着”と“ヘアコーム”をプレゼント。

２.先行期間中に商品をご購入いただいた方の中から抽選で5名様に

岩橋玄樹の”直筆サイン入りチェキ”をプレゼント。

３.「＜LIMITED SET＞1st Collection Completed Set」をご購入いただいた方に

未公開カットを使用した、直筆プリントサイン・メッセージ入り“ポストカードセット（3枚入り）”をプレゼント。

４.先行期間限定のお得なセット

＜LIMITED SET＞1st Collection Completed Set（4点）

“愛しい人”を意味する「Belle」の世界観を詰め込んだ、Belle Line 1st Collectionを一度に楽しめる先行期間限定コンプリートセット。

ここでしか手に入らない限定商品の「ブランドオリジナルカードケース」を含む豪華4点セットです。

内容：Twinkle Sweet Step Necklace ／ Heart Light Pearl Pierce or Earclip ／ Heart Light Double Line Ring ／ Brand Original Card Case

カラー：Gold／Pink Gold

価格 ：33,000円（税込）

※発送は9月を予定しております。

※ヘアコームは数量限定につき、無くなり次第終了となります。

TwO hundRED Brand Concept

TwO hundREDを身につけると

男女、年齢問わず200%以上に

美しく、可愛く、カッコよくなれる

という想いを込めて。

そして200の0を(ハート)にした時

「2(ハート)(ハート)」＝「To (ハート)(ハート)（あなた）」

僕の生み出すアイテムが全て愛に変わるように

愛用してくれる“あなた” に

愛してもらえるように

そして愛が届くように...

by GENKI IWAHASHI

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