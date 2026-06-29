東北電力生協組合員約3万人の健康づくりを支援　福利厚生サイトにてリライブウェアの取り扱いを開始

株式会社りらいぶ

株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、東北電力生活協同組合（所在地：宮城県仙台市）が運営する福利厚生サイト内の「指定店サービス」において、機能性ウェア「リライブウェアシリーズ」の掲載が2026年7月1日より開始することをお知らせをいたします。

本取り組みでは、東北電力生活協同組合の組合員約3万人を対象に、日常生活や仕事の中でリライブウェアシリーズをより購入しやすい環境に整えることで、組合員の健康サポートや福利厚生の充実を支援を目指しています。

導入の背景

近年、企業における健康経営への関心が高まっています。経済産業省が推進する「健康経営」は、従業員の健康保持・増進を経営的な視点から捉え、戦略的に実践する取り組みとして広がっており、企業価値向上や人材の定着、働きやすい職場環境づくりの観点からも注目されています。

東北電力生活協同組合は、東北電力グループ各社などを職域とし、組合員の暮らしや福利厚生を支える各種サービスを展開しています。組合員の多くが所属する東北電力グループでは、「健康と安全は何事にも優先する」という考え方のもと、従業員一人ひとりが健康でいきいきと働ける会社を目指し、健康経営を推進しています。

また、運動習慣の定着やメンタルヘルス対策、女性の健康支援など、こころとからだの両面から健康づくりに取り組んでおり、東北電力および東北電力ネットワークは、経済産業省と日本健康会議が実施する「健康経営優良法人2026（ホワイト500）」に2年連続で認定されています。

こうした背景のもと、株式会社りらいぶは、東北電力生活協同組合の組合員約3万人を対象に、同組合が運営する福利厚生サイト内の「指定店サービス」にて、機能性ウェア「リライブウェアシリーズ」の掲載を開始することとなりました。

本取り組みでは、日常生活や仕事の中で無理なく取り入れられる健康づくりの選択肢を広げることを目的としています。リライブウェアシリーズをより身近に購入できる環境を整えることで、組合員の健康サポートや福利厚生の充実を支援してまいります。

また、宮城県仙台市に本社を置く株式会社りらいぶと、東北電力生活協同組合による東北企業同士の連携を通じて、東北で働く人々がより健康でいきいきと活躍できる環境づくりにも貢献してまいります。

東北電力生協組合について

東北電力生活協同組合は、「相互扶助の精神に基づき、組合員自ら出資して運営する組織であり、組合員の文化的・経済的向上をはかること」を目的に、1990年4月20日より事業を開始した生活協同組合です。

東北電力グループ各社などを職域とし、2026年3月末時点の組合員数は30,517人です。組合員向けに、保険・共済、生協イオンカード、ガソリンカード、住宅取得支援制度、提携ローン、生協斡旋商品、指定店サービスなど、暮らしや福利厚生を支える各種サービスを展開しています。

対象商品（一例）

対象商品には、一般医療機器の「リライブシャツコア」をはじめ、暑い季節のインナーとして使いやすい「クールフィットインナー」、自宅でのリラックスタイムや近所への外出にも活用できる「リライブルームウェア」など、仕事中から日常生活まで幅広いシーンで取り入れやすい商品を揃えています。

一般医療機器「リライブシャツコア」

リライブシャツコアは、一般医療機器届出済みの「家庭用遠赤外線血行促進用衣」です。

（医療機器届出番号：28B3X10040000011)

セラミックを練り込んだ高機能ポリエステル100％生地を採用し、優れた伸縮性となめらかな肌触りを実現しました。着用時の体温を吸収し、遠赤外線を輻射（ふくしゃ）することで、着るだけで血行を促進します。

【主な効果】

・血行促進

・疲労回復

・腰・肩などの筋肉のコリの改善

・筋肉の疲れの軽減

クールフィットインナー

クールフィットインナーは、吸水速乾性に優れた、さらっとした肌触りのインナーです。汗をかいても肌離れがよく、快適な着心地を保ちます。

接触冷感素材を採用しており、肌に触れた瞬間にひんやりとした感触を得られるのも特長です。JIS L1927（20℃条件）において、Q-max0.213 W/cm²を記録しています。

薄手で軽量ながら、伸縮性に優れたストレッチ素材を使用。重ね着してもごろつきにくく、日常使いはもちろん、暑い季節のインナーとしてもおすすめです。

〈男女兼用〉リライブ ルームウェア

リライブルームウェアは、特殊加工を施した鉱石をプリントした、セットアップ仕様のルームウェアです。

生地には、リサイクル素材を使用したシアサッカー生地を採用。水分を素早く外側へ逃がして拡散し、衣服内をドライに保ちます。シアサッカー生地特有の凹凸により肌離れがよく、さらっとした通気性のよさも特長です。

おうち時間のリラックスウェアとしてはもちろん、近所への買い物など、着替えずそのまま外出したいシーンにもおすすめです。

東北電力生活協同組合 常務理事 荻原崇弘様 コメント

私ども東北電力生協は東北電力企業グループ社員の“福利厚生の充実と可処分所得の向上”を目的に設立された職域の生活協同組合であり、2025年をもっておかげさまで事業開始から35周年を迎えました。

このたび、縁あってりらいぶ様と指定店契約を締結し、東北・新潟の各地で電力の安定供給や地域課題の解決などに日々尽力している組合員へ、商品を提供できる環境を整備することに繋がりました。

近年、酷暑や豪雪など厳しい作業環境下でありますが、ぜひ多くの組合員さんにお試しいただき、微力ながら安全・健康にお役立ていただければ幸いです。

株式会社りらいぶ 代表取締役 佐々木貴史 コメント

このたび、東北電力生活協同組合様の福利厚生サイトにて、リライブウェアシリーズを掲載いただくこととなり、大変光栄に思っております。

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する」という理念のもと、リライブウェアの開発に取り組んでまいりました。健康は、仕事をするうえでも、日々の生活を楽しむうえでも、とても大切な土台だと考えております。

今回の取り組みが、組合員の皆さまにとって、健康維持や日々のコンディションづくりを考えるきっかけとなり、毎日をより健やかに過ごす一助となれば幸いです。今後も東北の企業として、健康を通じて地域社会に貢献してまいります。

リライブウェアとは

リライブウェアは遠赤外線を輻射し、着用するだけで血行を促進します。特殊な加工を施した複数の鉱石をインクに練り込み、身体のポイントに沿ってプリント加工することで物理的に身体の動きをサポートする「リライブ加工」が特徴です。リライブ加工によってパフォーマンスをサポートするだけではなく、日常的に取り入れていただくことで、身体の動きをサポートできます。

株式会社りらいぶについて

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2026年2月末時点で累計販売枚数500万着（集計期間：2019年7月1日～2026年2月28日）を達成しました。高齢者からハードワークの現場、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/