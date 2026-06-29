上白石萌音、5年ぶりの最新エッセイ集！　『そもそも』カバー＆特装版デザイン解禁、書店イベント＆各種特典のお知らせ！

株式会社ＮＨＫ出版

2026年11月10日発売予定のエッセイ集『そもそも』（NHK出版刊）は、前作『いろいろ』でも撮影を担当したフォトグラファー・山本あゆみさんによるメキシコで撮り下ろした写真や、上白石さんが撮りためてきたスナップなど、等身大の姿で彩られたビジュアルも満載。このたびついにカバービジュアルを公開！

『そもそも』

通常版のカバーカットは、上白石さんが小学校時代に3年間通われた母校を散策中の1枚。じつに17年ぶりの再訪に、上白石さんはまさに五感を使ってその場の感触を確かめていました。

書籍タイトルの『そもそも』は上白石さんの直筆によるものです。

【ショップ限定カバー】Amazon特典

ショップ限定のオリジナルカバーバージョンを数量限定で販売。カバーデザインはこちら！

ショップ限定オリジナルカバー『そもそも』

メキシコシティ南部にある世界遺産・ソチミルコでの船旅中から。上白石さん一家にとって思い出の場所で、当時の記憶を巡らせる上白石さんの旅情感あふれる瞬間を切り取りました。

特別仕様の【特装版】のデザインが完成！

Amazon予約URL :https://www.amazon.co.jp/dp/414997473X

数量限定で販売する【特装版】は、エッセイ集『そもそも』を収める特製スリーブケース付き！ さらには全点本編未掲載の撮り下ろし写真と上白石さん書き下ろしの詩で構成したミニフォトブックも付いた豪華版です。

『そもそも』を収めると窓から上白石さんが見えるポップなデザインの特製スリーブケース（イメージ）全点本編未掲載のメキシコでの撮り下ろし写真を収めたミニフォトブックは、見ごたえ十分の全48ページオールカラー！（写真はミニフォトブックの表紙）

※書籍『そもそも』の内容は通常版と同じです

【書店イベント】刊行を記念して上白石萌音さんによる書店イベントを開催！

会場：都内大型書店

日時や内容などの詳細は後日お知らせいたします。ぜひお楽しみに。

限定特典としてポストカードが付いてくる！

通常版では初版限定特典としてポストカード付きで販売。特装版にも通常版とは異なるデザインのポストカードが特典として付いてきます。どちらも旅感のある写真で作られたポストカードです。

【2026年7月1日予約開始！】上白石萌音 Official Online Shop限定特典付き

通常版の初版限定特典ポストカードの写真は、世界遺産・ソチミルコで船を望む上白石さんをとらえた1枚（イメージ）特装版の特典ポストカードの写真は、メキシコシティのサン・アンヘル地区を散策中に撮影した1枚（イメージ）

特製オリジナルパスポートカバーの特典付きで数量限定で販売いたします。ランダムで「いいことあるかも」しれません。予約開始は2026年7月1日から、こちらもお見逃しなく。

※上白石萌音 Official Online Shopでの特典付き『そもそも』の販売は通常版のみとなります。本商品にも通常版初版限定特典のポストカードが付きます。

著者情報

旅のお供にぴったりのオリジナルデザインパスポートカバー。上白石さんと一緒に海外を旅してみませんか？（イメージ）2026年7月1日予約開始！ :https://tookabase.com/shop/kamishiraishimone/item_list.php?category_id=108上白石萌音（かみしらいし・もね）

1998年、鹿児島県生まれ。俳優のほか歌手、ナレーター、声優など幅広く活躍。

ドラマ「恋はつづくよどこまでも」「オー! マイ・ボス! 恋は別冊で」ドラマ連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」「法廷のドラゴン」「ちはやふるーめぐりー」、映画「舞妓はレディ」「君の名は。」「夜明けのすべて」、舞台「ナイツ・テイル―騎士物語―」「ダディ・ロング・レッグズ」「千と千尋の神隠し」など多数。歌手としては10周年を迎える。

商品情報

『そもそも』

著者：上白石萌音

出版社：NHK出版

発売日：2026年11月10日予定

定価：2,090円（税込）

仕様：四六判上製

ページ数：224ページ（オールカラー）

※初版限定特典ポストカード付き

ISBN：978-4-14-082009-4

上白石萌音 Official Online Shop：https://tookabase.com/shop/kamishiraishimone

※2026年7月1日予約開始

Amazonショップ限定：https://www.amazon.co.jp/dp/414997473X

Amazon（通常版）：https://www.amazon.co.jp/dp/4140820098

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18535733/

『そもそも』【特装版】

著者：上白石萌音

出版社：NHK出版

発売日：2026年11月10日予定

定価：3,850円（税込）

仕様：四六判上製

ページ数：224ページ（オールカラー）

特典：スリーブケース＋ミニフォトブック48ページ＋特装版特製デザインポストカード

ISBN：978-4-14-082010-0

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/4140820101

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18535729/

関連商品

『いろいろ』

著者：上白石萌音

出版社：NHK出版

発売日：2021年9月25日

定価：1,980円（税込）

仕様：四六判

ページ数：224ページ（オールカラー）

ISBN：978-4-14-081863-3

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140818638/

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/16778979/

NHK出版：https://www.nhk-book.co.jp/pr/book/000000818632021/index.html