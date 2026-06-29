ハワイ・アメリカ市場参入戦略ツアー開催

株式会社大伸社

株式会社大伸社は、株式会社JTBおよびCentral Pacific Bank（セントラル・パシフィック・バンク）と連携し、経営者・海外進出責任者を対象とした「ハワイ・アメリカ市場参入戦略ツアー」を2026年11月23日（月）より開催いたします。



単なる視察・見学で終わらず、北米発祥のCX（顧客体験）デザイン手法によるフィールドワーク、ハワイで活躍する日系経営者との交流、異業種クロスアイデアセッションを3泊5日に凝縮。米国本土進出を見据えた「最初の一歩」を、グローバル富裕層が集うホノルルで体感していただきます。

なぜ、いまハワイなのか

ハワイは年間消費総額3兆円（約200億ドル）を誇り、そのうち77%をアメリカ本土からの来訪者が占める、全米屈指のプレミアム消費市場です。

・3兆円：ハワイ年間消費総額（うち77%がアメリカ本土から）

・約4万円/日：1人あたり平均支出（250～280ドル）。平均年齢49歳・平均滞在9日間の高所得・高消費層

・ハワイ発プレミアム：「ハワイで体験した特別なもの」として本土展開へつなぐ戦略

「ジャパンブランド」に好印象を持つ高所得・高消費層が集まるホノルルは、日本製品・サービスの米国市場投入に適した環境です。米国・韓国の富裕層が注目するホノルルを足がかりに、米国本土進出を現実のものとしていきます。

プログラムの3つの柱

１. 北米流CXワークショップ（ClueScanフィールドワーク＋アイデアセッション）

北米で開発された本場の顧客体験デザイン手法を活用し、現地を「生活者の目」で観察します。見る・聞く・感じるの5感で体験を記録し、プレミアム層・観光客がどのような購買体験に価値を感じているかを明らかにします。

フィールドワーク後はホテルにて分析・インサイト抽出と異業種クロスアイデアセッションを実施。参加企業の製品・サービスをどのように伝え、体感させるべきかという具体的なアイデアまで落とし込みます。

２. ハワイで活躍する日系経営者との交流

Central Pacific Bankのネットワークを通じて、ハワイで事業を築いた日系経営者との対話の場を設けます。Q&Aセッション2回と交流ディナーにより、現場で培われたリアルな知見を持ち帰ることができます。

３. 帰国後まで続く手厚いサポート体制

JTBによる確実な旅行手配・専門的なコーディネートに加え、mctおよびCentral Pacific Bankによるバックアップ体制を構築していますので、帰国後の具体的なご相談にも対応させて頂きます。

旅程概要

DAY 日付 主なプログラム

1 11月23日（月） 羽田出発（21:55）→ホノルル到着、ワイキキ視察ツアー、全体ランチ会

2 11月24日（火） 各社業種の現地フィールドワーク（ClueScan実施）、分析・インサイト・

異業種クロスアイデアセッション

3 11月25日（水） 日系経営者訪問Q&Aセッション×2回、アイデアブラッシュアップ、交流デ

ィナー（日系経営者・CPB参加予定）

4 11月26日（木） チェックアウト、ホノルル空港発（13:05）→羽田へ（機内泊）

5 11月27日（金） 羽田空港着（16:05）、帰国

募集概要

項目 内容

旅行期間 2026年11月23日（月）～ 11月27日（金） 3泊5日

訪問都市 アメリカ合衆国 ハワイ州 オアフ島（ホノルル）

旅行代金 大人お１人様：1,650,000円（1名1室利用）

燃油サーチャージ 別途 約98,210円（2026年6月18日現在目安）

ビジネスクラス リクエストベースにて対応可（別途追加代金）

募集人数 15名様（最少催行人員：10名様）

利用ホテル OUTRIGGER Reef Waikiki Beach Resort（ツインまたはダブル1名1室）

利用航空会社 全日本空輸（ANA） 羽田発着 エコノミークラス 直行便

食事条件 朝食3回・昼食1回・夕食1回

申込締切 2026年7月31日（金）

申込金 100,000円（催行確定後請求／2026年8月31日入金）

残金締切 2026年11月13日（金）

実施体制

旅行企画・実施

株式会社JTB ビジネスソリューション事業本部 第二事業部

東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング26F

観光庁長官登録旅行業第64号

一般社団法人日本旅行業協会正会員

CXプログラム設計・ファシリテーション

株式会社大伸社（mct）

CXデザインの専門家として、今回のプログラム設計＆ファシリテーションを担当。

現地コーディネート・サポート

Central Pacific Bank（セントラル・パシフィック・バンク）

ハワイの日系ビジネスコミュニティへの強力なアクセスを持ち、現地ビジネス環境のレクチャーから、現地企業の紹介・コーディネートを担当。

お問い合わせ

プログラム内容に関するお問い合わせ

株式会社大伸社（mct） 担当：藤田 E-MAIL： fujita@mctinc.jp

旅行・お申込みに関するお問い合わせ

株式会社JTB ビジネスソリューション事業本部 第二事業部 営業第四課

担当：中島・白井・佐藤 / 総合旅行業務取扱管理者：伊藤 寛隆

電話：03-5909-8114 E-MAIL： y_shirai255@jtb.com

営業時間：午前9時30分～午後5時30分（土曜・日曜・祝日休業）