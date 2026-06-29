【梅田 蔦屋書店】6年ぶりとなる 「梅田 蔦屋書店限定 オリジナルインク」を7/1(水)より発売

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/55173-1535270619.html

梅田 蔦屋書店（大阪府大阪市）文具フロアでは、6年ぶりの新作となる梅田 蔦屋書店限定オリジナルインクを2026年7月1日（水）より店頭およびオンラインストアにて販売します。

縁起物や奥ゆかしい趣をモチーフに、京都の文具筆記具メーカーTAG STATIONERY協力のもと、2種類のオリジナルインクを制作。梅田 蔦屋書店オリジナルインク初となるラメインクの「福寿」や、赤紫をのせたグレーで日常使いしやすいカラーの「幽趣」をご用意いたしました。

文具フロアでは、オリジナルインクの発売を記念したフェアを開催するほか、インクを調合してオリジナルインクを作るワークショップも実施します。

文字を「書く」ことから絵を「描く」ことまで、細部にまでこだわりの詰まったインクで、それぞれの「かく」ひとときをどうぞお楽しみください。

昨年発売した「10周年記念オリジナルインク復刻セット」を皮切りに、新作インクを発売したいという思いから制作いたしました。

梅田 蔦屋書店の開業11年目となる今年、縁起物や奥ゆかしい趣をモチーフにしたインクを制作するにあたり初めて京都の文具筆記具メーカーであるTAG STATIONERY様にお力添えいただき、初の試みとしてラメインクや日常使いにも便利なお色も登場しました。

文具フロアでは、オリジナルインクの発売を記念したフェアも開催し、文字や絵など、お客様の「かいてみたい」という好奇心の背中を押すような商品を展開します。

パッケージからボトルラベルのデザインまで一から手掛け、想いをたくさん込めております。

今まで登場したインクたちとまた一味違う新色で、たくさんの方に「かく」ことを楽しんでもらえたらと思います。

（梅田 蔦屋書店 文具フロアスタッフ）

梅田 蔦屋書店限定オリジナルインク 商品詳細

※数量限定のため、おひとり様各1点までとさせていただきます。

※シリアルナンバーはございません。

※店頭は10:30から、オンラインストアは12:00から販売します。

福寿（ふくじゅ）

きらめきをもつ、幸せを描く。

自分の想いも、贈る想いもすべてに小さな福がありますように。

縁起が良いとされているエビをモチーフに、朱いインクの中にきらめく偏光ラメを散りばめた色となりました。

価格：2,750円(税込)

容量：40㎖

用途：つけペン用ボトルインク

メーカー：TAG STATIONERY

オンラインストア：https://store.tsite.jp/item-detail/stationery/54450.html

※こちらのインクはラメインクです。万年筆に入れてご使用いただけませんので、ご注意ください。つけペンやガラスペンでお楽しみください。

幽趣（ゆうしゅ）

お香の火が灯り、煙がゆらぎ、消えゆく様。心を傾け、香（こう）を聞くように。

心の声を聞き、静けさの中からゆったりとした味わいを引き出してくれます。

上品で煙の揺らぎのような濃淡が見える、赤紫をのせたグレーで日常使いしやすい色に仕上げました。

価格：2,200円(税込)

容量：40㎖

用途：万年筆用ボトルインク

メーカー：TAG STATIONERY

オンラインストア：https://store.tsite.jp/item-detail/stationery/54451.html

インクワークショップ詳細

文具フロアでは、TAG STATIONERYによるインクワークショップも開催いたします。

このワークショップでは、京友禅の調色職人が培ってきた技術と経験をもとにしたメソッドで、赤・青・黄の3原色ではなく、互いの色に寄り添う6色に分けた原色を使用するため、どなたでも微妙な色のニュアンスを簡単に表現することができます。

伝統の知恵を活かしながら、自分だけのオリジナルインクを作ってみてはいかがでしょうか。

開催日時：

2026年7月25日(土) 13:00～14:30/16:00～17:30

2026年7月26日(日)11:00～12:30/13:15～14:45/16:00～17:30

参加費：3,630円(税込)

詳しくは、梅田 蔦屋書店のホームページ(https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/55173-1535270619.html)をご覧ください。

店舗情報

梅田 蔦屋書店

2015年5月にオープン。1,000坪を超える売り場では、本はもちろん、文具・雑貨、個性豊かなショップなどをシームレスにお楽しみいただけます。ファッションやトレンドに敏感な方やビジネスパーソンに向けて、仕事や私生活の時間をより豊かに過ごすためのライフスタイルをご提案いたします。

住所 〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ9F

電話番号 06-4799-1800（代表）

営業時間 8:30～21:00（8:30～10:30はセルフレジのみの販売 / 不定休）

ホームページ https://store.tsite.jp/umeda/

オンラインストア https://shopping.geocities.jp/umd-tsutayabooks/index.html

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