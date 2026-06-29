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カンム、「StartPass × NEXs Tokyo 壁打ち交流会 IVS 出張版」を後援
当社代表の八巻が壁打ちメンターとして参加します
株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員 CEO：八巻 渉）は、東京都のスタートアップ支援拠点「NEXs Tokyo」と、スタートアップ支援サービス「StartPass」が共催するメンタリング＆ネットワーキングイベント「StartPass × NEXs Tokyo 壁打ち交流会 IVS 出張版」を後援することをお知らせいたします。同イベントでは、当社代表の八巻 渉が壁打ちメンターとして参加し、参加者の皆さまと直接対話いたします。
イベント概要
StartPass × NEXs Tokyo 壁打ち交流会 IVS 出張版
https://4s.link/ja/7a8c7b44-58c9-4f3d-8597-0bd8a54ff3e5
本イベントは、IVSに参加するスタートアップファウンダーが、投資家・事業会社・先輩起業家など「本当に会うべき相手」と事前に面談機会を設計できる、成果保証型のファウンダー面談イベントです。
「会いたい投資家に会えなかった」「名刺交換で終わってしまった」「誰に相談すべきか分からないまま時間が過ぎてしまった」という多くのファウンダーが経験している課題を、本質的に解決するイベントとして企画されました。
事前ヒアリングを通じて課題を整理し、当日の面談機会をアサインすることで、偶発的な出会いに留まらない、事業成長・資金調達・協業につながる接点を創出します。
日 時：2026年7月2日（木）メンターとの面談13:00〜17:50 懇親会18:00〜20:00
※八巻は壁打ち会第3部16:20〜17:50に参加いたします。
場 所：京都 蔦屋書店 SHARE LOUNGE イベントスペース
主 催：StartPass / NEXs Tokyo
後 援：株式会社カンム
参加費：無料 ※懇親会への参加は別途費用がかかります。
対象者：
・シード〜シリーズA前後のスタートアップファウンダー、CxO
・資金調達を検討している方
・VC・CVC・事業会社との接点をつくりたい方
・先輩起業家や専門家に事業課題を相談したい方
・IVSでの出会いを具体的な成果につなげたい方
参加条件：本イベントへの参加には、原則としてIVS2026のチケット（IVS PASS／IVS PASS STUDENT／CORE PASS／CORE PASS Startupのいずれか）が必要です。
チケットのご購入はhttps://www.ivs.events/pass から。
StartPassについて
https://startpass.jp/
株式会社StartPassが提供する、攻めるためのスタートアップ経営企画室「StartPass」は、ファウンダーの構想を言語化し、戦略・資金調達・採用・組織づくりまでを一貫してサポートしています。
これまで、累計1,100社（国内スタートアップの約10%想定）のファウンダーを支援してまいりました。
NEXs Tokyoについて
https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/
「NEXs Tokyo」は、業種・業界・地域の壁を越えたイノベーションの創出を目的とする東京都の支援事業です。
株式会社カンム 会社概要
会社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 執行役員 CEO 八巻 渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。
BtoC事業として、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成した、アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』および“投資と決済”を1つのアプリで完結できる『Pool』を開発・運営しています。また、BtoB事業として中小事業者向けキャッシュフローソリューション『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。
私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートされた社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会、一般社団法人 金融データ活用推進協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp
株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役 執行役員 CEO：八巻 渉）は、東京都のスタートアップ支援拠点「NEXs Tokyo」と、スタートアップ支援サービス「StartPass」が共催するメンタリング＆ネットワーキングイベント「StartPass × NEXs Tokyo 壁打ち交流会 IVS 出張版」を後援することをお知らせいたします。同イベントでは、当社代表の八巻 渉が壁打ちメンターとして参加し、参加者の皆さまと直接対話いたします。
StartPass × NEXs Tokyo 壁打ち交流会 IVS 出張版
https://4s.link/ja/7a8c7b44-58c9-4f3d-8597-0bd8a54ff3e5
本イベントは、IVSに参加するスタートアップファウンダーが、投資家・事業会社・先輩起業家など「本当に会うべき相手」と事前に面談機会を設計できる、成果保証型のファウンダー面談イベントです。
「会いたい投資家に会えなかった」「名刺交換で終わってしまった」「誰に相談すべきか分からないまま時間が過ぎてしまった」という多くのファウンダーが経験している課題を、本質的に解決するイベントとして企画されました。
事前ヒアリングを通じて課題を整理し、当日の面談機会をアサインすることで、偶発的な出会いに留まらない、事業成長・資金調達・協業につながる接点を創出します。
日 時：2026年7月2日（木）メンターとの面談13:00〜17:50 懇親会18:00〜20:00
※八巻は壁打ち会第3部16:20〜17:50に参加いたします。
場 所：京都 蔦屋書店 SHARE LOUNGE イベントスペース
主 催：StartPass / NEXs Tokyo
後 援：株式会社カンム
参加費：無料 ※懇親会への参加は別途費用がかかります。
対象者：
・シード〜シリーズA前後のスタートアップファウンダー、CxO
・資金調達を検討している方
・VC・CVC・事業会社との接点をつくりたい方
・先輩起業家や専門家に事業課題を相談したい方
・IVSでの出会いを具体的な成果につなげたい方
参加条件：本イベントへの参加には、原則としてIVS2026のチケット（IVS PASS／IVS PASS STUDENT／CORE PASS／CORE PASS Startupのいずれか）が必要です。
チケットのご購入はhttps://www.ivs.events/pass から。
StartPassについて
https://startpass.jp/
株式会社StartPassが提供する、攻めるためのスタートアップ経営企画室「StartPass」は、ファウンダーの構想を言語化し、戦略・資金調達・採用・組織づくりまでを一貫してサポートしています。
これまで、累計1,100社（国内スタートアップの約10%想定）のファウンダーを支援してまいりました。
NEXs Tokyoについて
https://www.nexstokyo.metro.tokyo.lg.jp/
「NEXs Tokyo」は、業種・業界・地域の壁を越えたイノベーションの創出を目的とする東京都の支援事業です。
株式会社カンム 会社概要
会社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 執行役員 CEO 八巻 渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。
BtoC事業として、2026年1月に1,400万ダウンロードを達成した、アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』および“投資と決済”を1つのアプリで完結できる『Pool』を開発・運営しています。また、BtoB事業として中小事業者向けキャッシュフローソリューション『サクっと資金調達』および『サクっと分割』を提供しています。
私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートされた社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
電子決済等代行業者：関東財務局長（電代）第146号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会、一般社団法人 金融データ活用推進協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
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株式会社カンム 広報担当：塚田
メールアドレス：contact@kanmu.co.jp