昭和株式会社、昭和堂 大塚店で扱う健康食品関連製品の案内資料をブランド別に更新
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353938/images/bodyimage1】
昭和株式会社、昭和堂 大塚店で扱う健康食品関連製品の案内資料をブランド別に更新 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店で扱う健康食品関連製品について、店頭で使用する案内資料をブランド別に更新しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼などのブランド情報が含まれ、商品写真、商品名、販売主体、問い合わせ先、オンライン掲載ページとの対応関係を確認します。 店頭棚では、複数ブランドの商品が並ぶため、商品ごとの案内資料が整理されていることが重要です。昭和株式会社では、ブランド名と商品写真を確認しやすい形で配置し、オンライン掲載と同じ問い合わせ先を示すことで、来店者が後から情報を確認しやすい導線を整えます。 今後も昭和株式会社は、昭和堂 大塚店の店頭案内とオンライン掲載を連動させ、商品情報の更新を継続します。店舗での案内においても、印象的な表現ではなく、商品名、ブランド名、問い合わせ先などの基本情報を中心に整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、昭和堂 大塚店で扱う健康食品関連製品の案内資料をブランド別に更新 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店で扱う健康食品関連製品について、店頭で使用する案内資料をブランド別に更新しました。対象には、皇方、継興、丹波康頼などのブランド情報が含まれ、商品写真、商品名、販売主体、問い合わせ先、オンライン掲載ページとの対応関係を確認します。 店頭棚では、複数ブランドの商品が並ぶため、商品ごとの案内資料が整理されていることが重要です。昭和株式会社では、ブランド名と商品写真を確認しやすい形で配置し、オンライン掲載と同じ問い合わせ先を示すことで、来店者が後から情報を確認しやすい導線を整えます。 今後も昭和株式会社は、昭和堂 大塚店の店頭案内とオンライン掲載を連動させ、商品情報の更新を継続します。店舗での案内においても、印象的な表現ではなく、商品名、ブランド名、問い合わせ先などの基本情報を中心に整理してまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
プレスリリース詳細へ