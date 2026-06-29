日本エコツーリズム市場、2035年367億5,820万米ドル到達・CAGR 10.90％｜地域活性化と自然体験需要が市場拡大を後押し : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
日本エコツーリズム市場は、自然環境の保全、地域社会の活性化、教育的体験の提供を柱に、国内外の旅行者に新たな価値を提供しています。市場規模は2025年に144億9,090万米ドルと評価され、2035年には367億5,820万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は10.90％に達すると見込まれています。この成長は、テクノロジーの活用、地方創生への投資、消費者の持続可能な旅行への関心の高まりといった多角的な要因によって支えられています。日本各地の多様な景観や文化資源を生かしたエコツーリズムは、観光業界にとって単なる旅行提供ではなく、地域経済と環境保護を両立させる戦略的市場として注目されています。
デジタルイノベーションが加速するエコツーリズム
日本エコツーリズム業界では、モバイルアプリ、スマート観光プラットフォーム、GPSを活用した訪問者管理、デジタル交通サービスなど、テクノロジーを駆使した持続可能な旅行体験が急速に進化しています。2025年3月、東日本旅客鉄道（JR東日本）が「Welcome Suica Mobile」をリリースしたことで、海外旅行者はApple Payを通じてシームレスに交通やショッピングを利用できるようになりました。このような取り組みは、地方や人通りの少ない観光地へのアクセスを改善し、訪問者の分散化を促進することで、自然環境への負荷を最小限に抑える効果を生んでいます。さらに、GPSを活用したルート誘導やビッグデータ分析により、観光局や地方自治体は訪問者の行動を可視化し、環境への影響を管理する戦略的施策を策定可能になっています。
【 無料サンプル 】
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-ecotourism-market
市場の制約：僻地インフラの課題
一方で、日本エコツーリズム市場は僻地や農村部におけるインフラ制約によって成長が制約される側面があります。持続可能な宿泊施設や低排出型交通手段の不足、老朽化した施設、季節的アクセスの困難さは、観光体験の質や受入能力に直接影響します。また、エコ認証取得や再生可能エネルギー導入などの初期投資コストが高額なため、小規模事業者にとって収益性の確保が課題となっています。これらの制約は、予算志向の旅行者にとって価格障壁となり、地域市場への参入を慎重にさせる要因となります。
ポイントに関する最近の動向（2025年～2027年）
● 2025年：JR東日本が「Welcome Suica Mobile」アプリを導入し、海外旅行者向けにシームレスな交通アクセスを提供。デジタルツールの普及で地方観光地への訪問者分散が可能に。
● 2025年：JTBとAirbnb Japanが提携、空き家再生によるエコ宿泊施設の拡大を全国規模で推進。
● 2026年：地方鉄道で「グリーンカー」座席予約を可能にする計画が発表。デジタルイノベーションと持続可能旅行の融合を強化。
● 2027年：スマートセンサーとビッグデータ分析による訪問者管理システムが本格導入され、自然保護区や混雑地域での効率的な観光管理が実現。主要企業のリスト：
● Farm To Farm Tours
● A.C.T. Tours
● AAA Travel
● AGRILYS Voyages
● G Adventures
● Other
AIが及ぼす影響日本エコツーリズム市場
AIは日本エコツーリズム市場における訪問者体験と運営効率の両面に影響を与えています。自然散策ルートのパーソナライズ、野生動物観察や文化遺産体験の推薦、混雑状況に応じたルート最適化など、AIによるデータ分析と予測モデルが観光行動を改善します。また、地域自治体や事業者はAIを活用してエネルギー消費、廃棄物管理、訪問者フローのモニタリングを行い、環境負荷の低減と持続可能性の向上に貢献しています。さらに、AIを組み込んだスマートアプリは、旅行者が最適な体験を自動で提案できるため、満足度向上とリピート率の増加にも寄与しています。
デジタルイノベーションが加速するエコツーリズム
日本エコツーリズム業界では、モバイルアプリ、スマート観光プラットフォーム、GPSを活用した訪問者管理、デジタル交通サービスなど、テクノロジーを駆使した持続可能な旅行体験が急速に進化しています。2025年3月、東日本旅客鉄道（JR東日本）が「Welcome Suica Mobile」をリリースしたことで、海外旅行者はApple Payを通じてシームレスに交通やショッピングを利用できるようになりました。このような取り組みは、地方や人通りの少ない観光地へのアクセスを改善し、訪問者の分散化を促進することで、自然環境への負荷を最小限に抑える効果を生んでいます。さらに、GPSを活用したルート誘導やビッグデータ分析により、観光局や地方自治体は訪問者の行動を可視化し、環境への影響を管理する戦略的施策を策定可能になっています。
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市場の制約：僻地インフラの課題
一方で、日本エコツーリズム市場は僻地や農村部におけるインフラ制約によって成長が制約される側面があります。持続可能な宿泊施設や低排出型交通手段の不足、老朽化した施設、季節的アクセスの困難さは、観光体験の質や受入能力に直接影響します。また、エコ認証取得や再生可能エネルギー導入などの初期投資コストが高額なため、小規模事業者にとって収益性の確保が課題となっています。これらの制約は、予算志向の旅行者にとって価格障壁となり、地域市場への参入を慎重にさせる要因となります。
ポイントに関する最近の動向（2025年～2027年）
● 2025年：JR東日本が「Welcome Suica Mobile」アプリを導入し、海外旅行者向けにシームレスな交通アクセスを提供。デジタルツールの普及で地方観光地への訪問者分散が可能に。
● 2025年：JTBとAirbnb Japanが提携、空き家再生によるエコ宿泊施設の拡大を全国規模で推進。
● 2026年：地方鉄道で「グリーンカー」座席予約を可能にする計画が発表。デジタルイノベーションと持続可能旅行の融合を強化。
● 2027年：スマートセンサーとビッグデータ分析による訪問者管理システムが本格導入され、自然保護区や混雑地域での効率的な観光管理が実現。主要企業のリスト：
● Farm To Farm Tours
● A.C.T. Tours
● AAA Travel
● AGRILYS Voyages
● G Adventures
● Other
AIが及ぼす影響日本エコツーリズム市場
AIは日本エコツーリズム市場における訪問者体験と運営効率の両面に影響を与えています。自然散策ルートのパーソナライズ、野生動物観察や文化遺産体験の推薦、混雑状況に応じたルート最適化など、AIによるデータ分析と予測モデルが観光行動を改善します。また、地域自治体や事業者はAIを活用してエネルギー消費、廃棄物管理、訪問者フローのモニタリングを行い、環境負荷の低減と持続可能性の向上に貢献しています。さらに、AIを組み込んだスマートアプリは、旅行者が最適な体験を自動で提案できるため、満足度向上とリピート率の増加にも寄与しています。