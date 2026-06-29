世界の液対空冷却液分配ユニット（CDU）市場動向、年平均成長率18.0%で拡大継続2026-2032
液対空冷却液分配ユニット（CDU）とは
液対空冷却液分配ユニット（CDU）は、液体冷却システムにおいて冷却液の流量・温度・圧力を制御する中核設備であり、ポンプ、熱交換器、ラジエーター、制御ユニットなどと連携して安定した冷却性能を実現する。さらに、冷却液のろ過機能や異物除去機能を備えることで、配管や冷却プレートの詰まりを防止し、システム全体の信頼性向上にも寄与している。
特に液対空冷却液分配ユニット（CDU）は、IT機器側の液体冷却ループと空気冷却設備の間に配置されるため、大規模な施設配管を新設することなく液冷システムを導入できる点が大きな特徴である。このため、既存データセンターのリトロフィットや段階的な液冷移行プロジェクトにおいて重要な役割を果たしている。
液対空冷却液分配ユニット（CDU）市場は、AI・HPC（高性能コンピューティング）の急速な普及とデータセンターの高密度化を背景に、高い成長率を維持している。2025年の世界販売台数は約3万8,000台、平均販売価格は1台当たり約9,598米ドルと推定される。直近6か月では、生成AI向けGPUサーバーの導入拡大により、既存データセンターの液冷化案件が急増しており、液対空冷却液分配ユニット（CDU）への需要が急速に高まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354012/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354012/images/bodyimage2】
図. 液対空冷却液分配ユニット（CDU）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「液対空冷却液分配ユニット（CDU）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、液対空冷却液分配ユニット（CDU）の世界市場は、2025年に364百万米ドルと推定され、2026年には479百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）18.0%で推移し、2032年には1295百万米ドルに拡大すると見込まれています。
液対空冷却液分配ユニット（CDU）市場の産業構造と競争環境
液対空冷却液分配ユニット（CDU）の上流サプライチェーンは、熱交換器、循環ポンプ、流量センサー、制御バルブ、冷却配管、電子制御システムなどの精密部品で構成される。一方、下流ではAIデータセンター、クラウドサービス事業者、通信事業者、金融機関、政府系データセンターなどが主要な導入先となっている。
市場ではVertiv、Eaton、Nidec、Delta Electronics、CoolIT Systems、Coolcentricなどが高い技術力を有しており、ラック型CDUや列単位（Row-based）の製品ラインアップを拡充している。メーカーによって生産能力には差があるものの、液対空冷却液分配ユニット（CDU）の粗利益率は30～50％と比較的高水準を維持しており、高付加価値市場として注目を集めている。
液対空冷却液分配ユニット（CDU）の需要拡大と技術トレンド
液対空冷却液分配ユニット（CDU）市場は、AIサーバーやGPUクラスタのラック消費電力が急速に増加する中で、直接液冷（DLC）システムの導入拡大によって需要が大きく伸長している。特にリアドア熱交換器（RDHx）やコールドプレート冷却との組み合わせにより、高密度ラックでも安定した熱処理性能を実現できることが評価されている。
直近6か月では、ハイパースケールデータセンターやコロケーション施設において、既存設備を活用した液冷化プロジェクトが増加しており、液対空冷却液分配ユニット（CDU）の採用が拡大している。また、漏洩検知、二重ポンプ構成、自動流量制御、遠隔監視などの高度な運転管理機能を搭載した次世代CDUの開発も加速しており、システム全体の可用性向上が重要な差別化要素となっている。
液対空冷却液分配ユニット（CDU）は、液体冷却システムにおいて冷却液の流量・温度・圧力を制御する中核設備であり、ポンプ、熱交換器、ラジエーター、制御ユニットなどと連携して安定した冷却性能を実現する。さらに、冷却液のろ過機能や異物除去機能を備えることで、配管や冷却プレートの詰まりを防止し、システム全体の信頼性向上にも寄与している。
特に液対空冷却液分配ユニット（CDU）は、IT機器側の液体冷却ループと空気冷却設備の間に配置されるため、大規模な施設配管を新設することなく液冷システムを導入できる点が大きな特徴である。このため、既存データセンターのリトロフィットや段階的な液冷移行プロジェクトにおいて重要な役割を果たしている。
液対空冷却液分配ユニット（CDU）市場は、AI・HPC（高性能コンピューティング）の急速な普及とデータセンターの高密度化を背景に、高い成長率を維持している。2025年の世界販売台数は約3万8,000台、平均販売価格は1台当たり約9,598米ドルと推定される。直近6か月では、生成AI向けGPUサーバーの導入拡大により、既存データセンターの液冷化案件が急増しており、液対空冷却液分配ユニット（CDU）への需要が急速に高まっている。
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図. 液対空冷却液分配ユニット（CDU）の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「液対空冷却液分配ユニット（CDU）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、液対空冷却液分配ユニット（CDU）の世界市場は、2025年に364百万米ドルと推定され、2026年には479百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）18.0%で推移し、2032年には1295百万米ドルに拡大すると見込まれています。
液対空冷却液分配ユニット（CDU）市場の産業構造と競争環境
液対空冷却液分配ユニット（CDU）の上流サプライチェーンは、熱交換器、循環ポンプ、流量センサー、制御バルブ、冷却配管、電子制御システムなどの精密部品で構成される。一方、下流ではAIデータセンター、クラウドサービス事業者、通信事業者、金融機関、政府系データセンターなどが主要な導入先となっている。
市場ではVertiv、Eaton、Nidec、Delta Electronics、CoolIT Systems、Coolcentricなどが高い技術力を有しており、ラック型CDUや列単位（Row-based）の製品ラインアップを拡充している。メーカーによって生産能力には差があるものの、液対空冷却液分配ユニット（CDU）の粗利益率は30～50％と比較的高水準を維持しており、高付加価値市場として注目を集めている。
液対空冷却液分配ユニット（CDU）の需要拡大と技術トレンド
液対空冷却液分配ユニット（CDU）市場は、AIサーバーやGPUクラスタのラック消費電力が急速に増加する中で、直接液冷（DLC）システムの導入拡大によって需要が大きく伸長している。特にリアドア熱交換器（RDHx）やコールドプレート冷却との組み合わせにより、高密度ラックでも安定した熱処理性能を実現できることが評価されている。
直近6か月では、ハイパースケールデータセンターやコロケーション施設において、既存設備を活用した液冷化プロジェクトが増加しており、液対空冷却液分配ユニット（CDU）の採用が拡大している。また、漏洩検知、二重ポンプ構成、自動流量制御、遠隔監視などの高度な運転管理機能を搭載した次世代CDUの開発も加速しており、システム全体の可用性向上が重要な差別化要素となっている。