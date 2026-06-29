【最新予測】半導体検査・計測装置市場規模、2026年に29755百万米ドルへ｜年平均成長率7.1%で推移予測
半導体検査・計測装置とは
半導体検査・計測装置は、ウェーハ製造から先端パッケージングまでの全工程において、欠陥検出、寸法測定、プロセス制御を担う中核設備である。ナノメートルレベルの臨界寸法（CD）や膜厚、オーバーレイ誤差、表面欠陥を高精度に測定することで、製造歩留まりと製品信頼性の向上に大きく貢献している。
近年は2nm世代以降の先端プロセスや3D NAND、先端実装技術の普及に伴い、従来の光学検査だけでは十分な品質保証が困難となり、電子ビーム計測や高精度画像解析を組み合わせた半導体検査・計測装置の重要性が一段と高まっている。
半導体検査・計測装置市場は、AI半導体、高性能コンピューティング（HPC）、先端ロジックおよびメモリデバイスの微細化を背景に、世界の半導体製造設備市場の中でも高い成長率を維持している。2025年の販売台数は約5,800台、平均販売価格は1台当たり約300万米ドルと推定される。直近6か月では、AIサーバー向け半導体投資やHBM需要の急拡大に伴い、先端ファウンドリー各社が検査・計測設備への投資を継続しており、半導体検査・計測装置市場は堅調な成長基調を維持している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354009/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354009/images/bodyimage2】
図. 半導体検査・計測装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体検査・計測装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体検査・計測装置の世界市場は、2025年に17232百万米ドルと推定され、2026年には19672百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%で推移し、2032年には29755百万米ドルに拡大すると見込まれています。
半導体検査・計測装置市場の産業構造と競争環境
半導体検査・計測装置の上流サプライチェーンは、高精度光学部品、レーザー、電子ビーム源、イメージセンサー、精密ステージ、真空機器、モーションコントロールシステム、さらに画像解析・計算計測を支えるソフトウェアアルゴリズムで構成される。これらの要素技術が装置性能を左右するため、研究開発力が市場競争力の源泉となっている。
下流では、TSMC、Samsung Electronics、IntelなどのファウンドリーやIDM、OSAT企業が主要顧客であり、先端プロセスにおける歩留まり維持のため、高性能な半導体検査・計測装置への投資を継続している。市場ではKLA Corporationが検査・プロセス制御分野で高いシェアを維持し、Applied Materials、ASML、Lasertec、Hitachi High-Tech、Onto Innovationなども技術革新を牽引している。
半導体検査・計測装置の需要拡大と技術トレンド
半導体検査・計測装置市場の成長は、AIチップ、高性能コンピューティング、車載半導体、5G通信機器向けデバイスの需要拡大によって支えられている。特にHBMや3D NANDでは積層構造の高度化が進み、従来以上に高精度な欠陥検出と寸法計測が求められている。
直近6か月では、EUV露光設備への投資拡大とともに、High-NA EUV対応の検査技術やAIを活用した欠陥分類システムの導入が加速している。さらに、ハイブリッド光学・電子ビーム検査やインラインリアルタイムプロセス制御など、新世代の半導体検査・計測装置が量産ラインへの適用を進めており、生産効率と品質保証の両立を実現している。
半導体検査・計測装置は、ウェーハ製造から先端パッケージングまでの全工程において、欠陥検出、寸法測定、プロセス制御を担う中核設備である。ナノメートルレベルの臨界寸法（CD）や膜厚、オーバーレイ誤差、表面欠陥を高精度に測定することで、製造歩留まりと製品信頼性の向上に大きく貢献している。
近年は2nm世代以降の先端プロセスや3D NAND、先端実装技術の普及に伴い、従来の光学検査だけでは十分な品質保証が困難となり、電子ビーム計測や高精度画像解析を組み合わせた半導体検査・計測装置の重要性が一段と高まっている。
半導体検査・計測装置市場は、AI半導体、高性能コンピューティング（HPC）、先端ロジックおよびメモリデバイスの微細化を背景に、世界の半導体製造設備市場の中でも高い成長率を維持している。2025年の販売台数は約5,800台、平均販売価格は1台当たり約300万米ドルと推定される。直近6か月では、AIサーバー向け半導体投資やHBM需要の急拡大に伴い、先端ファウンドリー各社が検査・計測設備への投資を継続しており、半導体検査・計測装置市場は堅調な成長基調を維持している。
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図. 半導体検査・計測装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「半導体検査・計測装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、半導体検査・計測装置の世界市場は、2025年に17232百万米ドルと推定され、2026年には19672百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.1%で推移し、2032年には29755百万米ドルに拡大すると見込まれています。
半導体検査・計測装置市場の産業構造と競争環境
半導体検査・計測装置の上流サプライチェーンは、高精度光学部品、レーザー、電子ビーム源、イメージセンサー、精密ステージ、真空機器、モーションコントロールシステム、さらに画像解析・計算計測を支えるソフトウェアアルゴリズムで構成される。これらの要素技術が装置性能を左右するため、研究開発力が市場競争力の源泉となっている。
下流では、TSMC、Samsung Electronics、IntelなどのファウンドリーやIDM、OSAT企業が主要顧客であり、先端プロセスにおける歩留まり維持のため、高性能な半導体検査・計測装置への投資を継続している。市場ではKLA Corporationが検査・プロセス制御分野で高いシェアを維持し、Applied Materials、ASML、Lasertec、Hitachi High-Tech、Onto Innovationなども技術革新を牽引している。
半導体検査・計測装置の需要拡大と技術トレンド
半導体検査・計測装置市場の成長は、AIチップ、高性能コンピューティング、車載半導体、5G通信機器向けデバイスの需要拡大によって支えられている。特にHBMや3D NANDでは積層構造の高度化が進み、従来以上に高精度な欠陥検出と寸法計測が求められている。
直近6か月では、EUV露光設備への投資拡大とともに、High-NA EUV対応の検査技術やAIを活用した欠陥分類システムの導入が加速している。さらに、ハイブリッド光学・電子ビーム検査やインラインリアルタイムプロセス制御など、新世代の半導体検査・計測装置が量産ラインへの適用を進めており、生産効率と品質保証の両立を実現している。