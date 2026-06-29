電子ビーム計測・検査装置市場分析レポート：2026年3578百万米ドル規模、成長率7.3%推移
電子ビーム計測・検査装置とは
電子ビーム計測・検査装置は、半導体製造工程における歩留まり向上と品質保証を担う中核設備であり、設計検証からウェーハ製造、最終検査まで幅広い工程で利用される。特にフロントエンド工程では、膜厚、臨界寸法（CD）、オーバーレイ誤差、表面欠陥などを高精度に測定し、微細化プロセスの安定運用を支えている。
電子ビーム計測・検査装置は主にDR-SEM、EBI（電子ビーム欠陥検査装置）、CD-SEMの3種類で構成される。DR-SEMは光学検査後の欠陥レビューを担当し、EBIはウェーハ全面を高速走査してナノレベルの欠陥を検出する。一方、CD-SEMはライン幅やコンタクトホール径などをナノメートル精度で測定し、リアルタイムにプロセス装置へフィードバックを行うことで閉ループ制御を実現している。
電子ビーム計測・検査装置市場は、先端ロジック半導体やHBM（高帯域幅メモリ）、3D NANDなどの高集積化を背景に、世界的な拡大が続いている。直近6か月では、AIサーバー向け半導体投資や先端ファウンドリーの設備増強が活発化し、電子ビーム計測・検査装置への設備投資が加速している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354006/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354006/images/bodyimage2】
図. 電子ビーム計測・検査装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電子ビーム計測・検査装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電子ビーム計測・検査装置の世界市場は、2025年に3308百万米ドルと推定され、2026年には3578百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で推移し、2032年には5461百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電子ビーム計測・検査装置市場の競争構造と産業チェーン
電子ビーム計測・検査装置市場では、高性能電子光学系、高精度ステージ、真空システム、電子源、画像解析アルゴリズムなどが競争力を左右する重要技術となる。近年はAI画像解析や自動欠陥分類技術の高度化により、従来以上に高い検査精度と処理速度が求められている。
生産拠点は米国、日本、欧州、中国に集中しており、2024年は米国が46.5％の市場シェアを占めた。Applied Materials、Hitachi High-Tech、KLA、ASMLなどが世界市場をリードする一方、中国ではJingce Electronic、DJEL、Wellrun Microelectronics、Suzhou Siscantechなどの現地企業が国産化を推進している。新規参入企業も増加しているが、多くは実証段階にあり、技術成熟には一定の時間を要するとみられる。
電子ビーム計測・検査装置の需要拡大と応用分野
電子ビーム計測・検査装置の需要は、AIアクセラレーター、HBM、3D NAND、先端ロジック半導体など微細化が進むデバイスの量産拡大を背景に急速に増加している。2nm世代以降では光学検査のみで全ての欠陥を識別することが難しくなっており、電子ビームによる高解像度観察の重要性が一段と高まっている。
直近6か月では、大手ファウンドリーおよびメモリメーカーによるAI半導体向け設備投資が継続し、電子ビーム計測・検査装置の受注環境は堅調に推移している。また、EUV露光工程ではマスク検査やオーバーレイ計測への要求精度がさらに厳格化しており、高性能CD-SEMや電子ビーム欠陥検査装置の導入が拡大している。
電子ビーム計測・検査装置は、半導体製造工程における歩留まり向上と品質保証を担う中核設備であり、設計検証からウェーハ製造、最終検査まで幅広い工程で利用される。特にフロントエンド工程では、膜厚、臨界寸法（CD）、オーバーレイ誤差、表面欠陥などを高精度に測定し、微細化プロセスの安定運用を支えている。
電子ビーム計測・検査装置は主にDR-SEM、EBI（電子ビーム欠陥検査装置）、CD-SEMの3種類で構成される。DR-SEMは光学検査後の欠陥レビューを担当し、EBIはウェーハ全面を高速走査してナノレベルの欠陥を検出する。一方、CD-SEMはライン幅やコンタクトホール径などをナノメートル精度で測定し、リアルタイムにプロセス装置へフィードバックを行うことで閉ループ制御を実現している。
電子ビーム計測・検査装置市場は、先端ロジック半導体やHBM（高帯域幅メモリ）、3D NANDなどの高集積化を背景に、世界的な拡大が続いている。直近6か月では、AIサーバー向け半導体投資や先端ファウンドリーの設備増強が活発化し、電子ビーム計測・検査装置への設備投資が加速している。
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図. 電子ビーム計測・検査装置の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「電子ビーム計測・検査装置―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、電子ビーム計測・検査装置の世界市場は、2025年に3308百万米ドルと推定され、2026年には3578百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で推移し、2032年には5461百万米ドルに拡大すると見込まれています。
電子ビーム計測・検査装置市場の競争構造と産業チェーン
電子ビーム計測・検査装置市場では、高性能電子光学系、高精度ステージ、真空システム、電子源、画像解析アルゴリズムなどが競争力を左右する重要技術となる。近年はAI画像解析や自動欠陥分類技術の高度化により、従来以上に高い検査精度と処理速度が求められている。
生産拠点は米国、日本、欧州、中国に集中しており、2024年は米国が46.5％の市場シェアを占めた。Applied Materials、Hitachi High-Tech、KLA、ASMLなどが世界市場をリードする一方、中国ではJingce Electronic、DJEL、Wellrun Microelectronics、Suzhou Siscantechなどの現地企業が国産化を推進している。新規参入企業も増加しているが、多くは実証段階にあり、技術成熟には一定の時間を要するとみられる。
電子ビーム計測・検査装置の需要拡大と応用分野
電子ビーム計測・検査装置の需要は、AIアクセラレーター、HBM、3D NAND、先端ロジック半導体など微細化が進むデバイスの量産拡大を背景に急速に増加している。2nm世代以降では光学検査のみで全ての欠陥を識別することが難しくなっており、電子ビームによる高解像度観察の重要性が一段と高まっている。
直近6か月では、大手ファウンドリーおよびメモリメーカーによるAI半導体向け設備投資が継続し、電子ビーム計測・検査装置の受注環境は堅調に推移している。また、EUV露光工程ではマスク検査やオーバーレイ計測への要求精度がさらに厳格化しており、高性能CD-SEMや電子ビーム欠陥検査装置の導入が拡大している。