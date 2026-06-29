酸硫化ガドリニウム市場規模は2026年59.00百万米ドル、成長率5.3%で拡大予測
酸硫化ガドリニウムとは
酸硫化ガドリニウム（Gd?O?S）は、希土類オキシ硫化物に分類される高機能材料であり、優れたX線吸収性能、発光効率、化学的安定性を兼ね備える。製品は非ドープ粉末に加え、テルビウム（Tb）、プラセオジム（Pr）、ユウロピウム（Eu）などを添加したドープ型蛍光体が主流となっており、医療画像や放射線検出用途で広く利用されている。
2025年の世界販売量は約520トン、平均販売価格は110米ドル/kgと推定され、高付加価値機能性粉末市場として安定した収益性を維持している。特にGd?O?SおよびGd?O?Sは、高輝度・低残光特性により次世代シンチレータ材料として高い評価を受けている。
酸硫化ガドリニウム（Gd?O?S）市場は、医療用X線撮像装置、CT検出器、産業用非破壊検査（NDT）およびセキュリティ検査装置の高度化を背景に、世界的に安定した成長を続けている。直近6か月では、高解像度CTシステムやデジタルX線装置向けシンチレータ材料の需要増加に加え、各国で医療画像設備更新が進み、高純度酸硫化ガドリニウム粉末への投資が活発化している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354003/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354003/images/bodyimage2】
図. 酸硫化ガドリニウムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「酸硫化ガドリニウム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、酸硫化ガドリニウムの世界市場は、2025年に57.20百万米ドルと推定され、2026年には59.00百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3%で推移し、2032年には80.43百万米ドルに拡大すると見込まれています。
酸硫化ガドリニウム市場の産業構造とサプライチェーン
酸硫化ガドリニウムの上流では、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ユウロピウムなどの希土類酸化物に加え、硫黄源、高純度化学薬品、保護雰囲気焼成設備などが主要構成要素となる。粒径制御、ドーパント分散技術、高純度精製プロセスが製品性能を左右するため、製造技術そのものが企業競争力の中核となっている。
下流では、医療用X線装置、CT検出器、産業用非破壊検査装置、空港・港湾向けセキュリティ検査装置など幅広い分野へ供給される。直近ではデジタル放射線撮影（DR）装置の更新需要やAI画像診断システムの普及に伴い、高性能シンチレータ材料の採用が一段と進展している。
代表企業にはNichia Corporation、Lorad Chemical、GRIREM Advanced Materials、FINETECH、Xiamen Jinwu New Materialsなどがあり、高純度製造技術と希土類材料開発力が競争優位性を左右している。
酸硫化ガドリニウムの需要拡大と応用分野
酸硫化ガドリニウム市場を牽引する最大要因は、医療画像機器の高性能化である。医療分野ではCT装置、デジタルX線撮影装置、乳房撮影装置などで高感度シンチレータとして利用され、診断精度向上と被ばく低減の両立に貢献している。
一方、産業分野では航空宇宙、自動車、電子部品の非破壊検査需要が増加しており、高輝度・低残光性能を有する酸硫化ガドリニウム粉末の採用が拡大している。また、公共施設や空港における高精度セキュリティ検査システムでも需要が拡大しており、高均一性粉末への要求は年々高まっている。
技術革新と市場競争の方向性
近年の酸硫化ガドリニウム市場では、高純度化、微粒子化、低残光化、ドーパント均一制御技術が主要な研究開発テーマとなっている。特に高性能CT検出器では、粒径分布や結晶品質が画像分解能に直結するため、セラミックグレード原料への需要が急速に拡大している。
酸硫化ガドリニウム（Gd?O?S）は、希土類オキシ硫化物に分類される高機能材料であり、優れたX線吸収性能、発光効率、化学的安定性を兼ね備える。製品は非ドープ粉末に加え、テルビウム（Tb）、プラセオジム（Pr）、ユウロピウム（Eu）などを添加したドープ型蛍光体が主流となっており、医療画像や放射線検出用途で広く利用されている。
2025年の世界販売量は約520トン、平均販売価格は110米ドル/kgと推定され、高付加価値機能性粉末市場として安定した収益性を維持している。特にGd?O?SおよびGd?O?Sは、高輝度・低残光特性により次世代シンチレータ材料として高い評価を受けている。
酸硫化ガドリニウム（Gd?O?S）市場は、医療用X線撮像装置、CT検出器、産業用非破壊検査（NDT）およびセキュリティ検査装置の高度化を背景に、世界的に安定した成長を続けている。直近6か月では、高解像度CTシステムやデジタルX線装置向けシンチレータ材料の需要増加に加え、各国で医療画像設備更新が進み、高純度酸硫化ガドリニウム粉末への投資が活発化している。
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図. 酸硫化ガドリニウムの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「酸硫化ガドリニウム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、酸硫化ガドリニウムの世界市場は、2025年に57.20百万米ドルと推定され、2026年には59.00百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3%で推移し、2032年には80.43百万米ドルに拡大すると見込まれています。
酸硫化ガドリニウム市場の産業構造とサプライチェーン
酸硫化ガドリニウムの上流では、酸化ガドリニウム、酸化テルビウム、酸化ユウロピウムなどの希土類酸化物に加え、硫黄源、高純度化学薬品、保護雰囲気焼成設備などが主要構成要素となる。粒径制御、ドーパント分散技術、高純度精製プロセスが製品性能を左右するため、製造技術そのものが企業競争力の中核となっている。
下流では、医療用X線装置、CT検出器、産業用非破壊検査装置、空港・港湾向けセキュリティ検査装置など幅広い分野へ供給される。直近ではデジタル放射線撮影（DR）装置の更新需要やAI画像診断システムの普及に伴い、高性能シンチレータ材料の採用が一段と進展している。
代表企業にはNichia Corporation、Lorad Chemical、GRIREM Advanced Materials、FINETECH、Xiamen Jinwu New Materialsなどがあり、高純度製造技術と希土類材料開発力が競争優位性を左右している。
酸硫化ガドリニウムの需要拡大と応用分野
酸硫化ガドリニウム市場を牽引する最大要因は、医療画像機器の高性能化である。医療分野ではCT装置、デジタルX線撮影装置、乳房撮影装置などで高感度シンチレータとして利用され、診断精度向上と被ばく低減の両立に貢献している。
一方、産業分野では航空宇宙、自動車、電子部品の非破壊検査需要が増加しており、高輝度・低残光性能を有する酸硫化ガドリニウム粉末の採用が拡大している。また、公共施設や空港における高精度セキュリティ検査システムでも需要が拡大しており、高均一性粉末への要求は年々高まっている。
技術革新と市場競争の方向性
近年の酸硫化ガドリニウム市場では、高純度化、微粒子化、低残光化、ドーパント均一制御技術が主要な研究開発テーマとなっている。特に高性能CT検出器では、粒径分布や結晶品質が画像分解能に直結するため、セラミックグレード原料への需要が急速に拡大している。