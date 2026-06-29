LED定常状態太陽シミュレータの世界市場2026年、グローバル市場規模（試験電流範囲10アンペア以下、15アンペア以下、20アンペア以下、20アンペア以上）・分析レポートを発表
2026年6月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「LED定常状態太陽シミュレータの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、LED定常状態太陽シミュレータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界のLED定常状態太陽シミュレータ市場は、2024年に1億1600万米ドル規模となり、2031年には1億7400万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.0％です。
LED定常状態太陽シミュレータは、異なる波長の発光ダイオードの発光強度を精密に制御し、太陽光に近い光を作り出す試験装置です。主な構成要素は、発光ダイオード光源配列、光学系、制御装置などです。制御装置は光源の出力や分光分布を調整し、光学系は光を平行化、集光、均一化することで、試験対象に安定した強度と均一な分布の光を照射します。
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主要メーカーの状況
本調査では、PSE (ISE)、Sciencetech、Spectrolab、Neonsee、Lumartix SA、OAI、MBJ、CROWNTECH,INC.、Eternal Sun、DYESUN SOLAR TECHNOLOGYなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
LED定常状態太陽シミュレータ市場では、分光一致性、照度の均一性、出力安定性、制御精度、試験電流範囲、装置価格、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、太陽電池評価や研究開発の高度化に対応するため、光源制御の精密化、長寿命化、省電力化、測定再現性の向上、用途別の装置設計を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、光源部品、電子部品、光学部材、制御部品の調達費用、製品価格、供給網の安定性に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、太陽電池研究、認証試験、先端材料評価への需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、再生可能エネルギー政策や研究機関の評価需要が導入を促しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、太陽電池製造、研究開発、品質検査の拡大により、高い市場機会が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、試験電流範囲10アンペア以下、15アンペア以下、20アンペア以下、20アンペア以上に区分されています。
10アンペア以下の装置は、小型試料や研究用途に適しています。15アンペア以下および20アンペア以下の装置は、より広い評価対象に対応でき、研究開発や品質管理での活用が見込まれます。20アンペア超の装置は、高出力太陽電池や大型試料の評価に適しており、量産検査や高度な性能試験で重要になります。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「LED定常状態太陽シミュレータの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、LED定常状態太陽シミュレータのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界のLED定常状態太陽シミュレータ市場は、2024年に1億1600万米ドル規模となり、2031年には1億7400万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.0％です。
LED定常状態太陽シミュレータは、異なる波長の発光ダイオードの発光強度を精密に制御し、太陽光に近い光を作り出す試験装置です。主な構成要素は、発光ダイオード光源配列、光学系、制御装置などです。制御装置は光源の出力や分光分布を調整し、光学系は光を平行化、集光、均一化することで、試験対象に安定した強度と均一な分布の光を照射します。
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主要メーカーの状況
本調査では、PSE (ISE)、Sciencetech、Spectrolab、Neonsee、Lumartix SA、OAI、MBJ、CROWNTECH,INC.、Eternal Sun、DYESUN SOLAR TECHNOLOGYなどの主要企業を対象としています。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。また、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推定も含まれており、競争環境を把握するための基礎情報が示されています。
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競争環境
LED定常状態太陽シミュレータ市場では、分光一致性、照度の均一性、出力安定性、制御精度、試験電流範囲、装置価格、保守対応が競争力を左右します。
主要企業は、太陽電池評価や研究開発の高度化に対応するため、光源制御の精密化、長寿命化、省電力化、測定再現性の向上、用途別の装置設計を進めています。さらに、米国の関税枠組みや各国の政策対応は、光源部品、電子部品、光学部材、制御部品の調達費用、製品価格、供給網の安定性に影響を与える要素となっています。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、太陽電池研究、認証試験、先端材料評価への需要が市場を支えています。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、再生可能エネルギー政策や研究機関の評価需要が導入を促しています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、太陽電池製造、研究開発、品質検査の拡大により、高い市場機会が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、試験電流範囲10アンペア以下、15アンペア以下、20アンペア以下、20アンペア以上に区分されています。
10アンペア以下の装置は、小型試料や研究用途に適しています。15アンペア以下および20アンペア以下の装置は、より広い評価対象に対応でき、研究開発や品質管理での活用が見込まれます。20アンペア超の装置は、高出力太陽電池や大型試料の評価に適しており、量産検査や高度な性能試験で重要になります。
2020年から2031年までの期間について、種類別の消費価値、販売数量、平均販売価格、市場シェア、成長率が分析されています。